WASHINGTON COMMANDERS at DETROIT LIONS — WASHINGTON: WR K.J. Osborn, QB Jeff Driskel, CB Michael Davis, RB Chris Rodriguez Jr., LB Dominique Hampton, DE Andre Jones Jr., G Chris Paul. DETROIT: QB Hendon Hooker, LB Mitchell Agude, OL Giovanni Manu, OL Kevin Zeitler, OL Coby Sorsdal, DL Patt O’Connor, DL Brodric Martin.

