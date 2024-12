NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. NEW YORK GIANTS at ATLANTA FALCONS — NEW YORK: QB…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

NEW YORK GIANTS at ATLANTA FALCONS — NEW YORK: QB Tim Boyle, DT Casey Rogers, OG Aaron Stinnie, CB Greg Stroman, CB Dee Williams, CB Divaad Wilson. ATLANTA: DT Brandon Dorius, WR Dylan Drummond, OT Brandon Parker, RB Carlos Washington, WR Casey Washington, OG Elijah Wilkinson.

ARIZONA CARDINALS at CAROLINA PANTHERS — ARIZONA: RB Trey Benson, OT Paris Johnson, OT Christian Jones, S Jammie Robinson, TE Travis Vokolek, WR Xavier Weaver, LB Mack Wilson. CAROLINA: CB Shemar Bartholomew, CB Akayleb Evans, S Jordan Fuller, RB Velus Jones, WR Xavier Legette, OG Cade Mays, OG Brandon Walton.

DETROIT LIONS at CHICAGO BEARS — DETROIT: LB Kwon Alexander, OG Graham Glasgow, OT Giovanni Manu, DT Brodric Martin, RB David Montgomery, OT Colby Sorsdal, DE Jonah Williams. CHICAGO: OT Kiran Amegadjie, DT Gervon Dexter, RB Travis Homer, C Doug Kramer, LB Noah Sewell, CB Ameer Speed.

TENNESSEE TITANS at INDIANAPOLIS COLTS — TENNESSEE: K Nick Folk, LB Jerome Baker, WR Jha’Quan Jackson, CB Tre Avery, RB Joshua Kelley, CB Gabe Jeudy-Lally, LB Luke Gifford. INDIANAPOLIS: QB Sam Ehlinger, CB Chris Lammons, DE Isaiah Land, OL Antonio Mafi, WR Alec Pierce, LB E.J. Speed, OL Dalton Tucker.

LOS ANGELES RAMS at NEW YORK JETS — LOS ANGELES: QB Stetson Bennett, CB Emmanuel Forbes, WR Tyler Johnson, OT Warren McClendon, C Dylan McMahon, RB Cody Schrader. NEW YORK: CB Jarrick Bernard-Converse, CB Michael Carter, OG Jake Hanson, OG Xavier Newman, CB Jaylin Simpson, DT Quinnen Williams.

PHILADELPHIA EAGLES at WASHINGTON COMMANDERS — PHILADELPHIA: QB Tanner McKee, WR Britain Covey, CB Eli Ricks, C Nick Gates, T Darian Kinnard, G Trevor Keegan. WASHINGTON: WR K.J. Osborn, QB Jeff Driskel, CB Michael Davis, LB Dominique Hampton, G Chris Paul, Phidarian Mathis.

CLEVELAND BROWNS at CINCINNATI BENGALS — CLEVELAND: CB Chigozie Anusiem, TE Brenden Bates, CB Kahlef Hailassie, DT Shelby Harris, DE Cameron Thomas, WR Cedric Tillman, QB Jameis Winston. CINCINNATI: OT Orlando Brown, DE Sam Hubbard, TE Tanner Hudson, WR Charlie Jones, DT Sheldon Rankins, QB Logan Woodside.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.