NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. CLEVELAND BROWNS at DENVER BRONCOS — CLEVELAND: S Juan Thornhill,…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

CLEVELAND BROWNS at DENVER BRONCOS — CLEVELAND: S Juan Thornhill, WR Cedrick Tillman, RB D’Onta Foreman, CB Chigozie Anusiem, T Jedrick Wills Jr., DT Sam Kamara, DE James Houston. DENVER: QB Zach Wilson, CB Riley Moss, LB Drew Sanders, G Nick Gargiulo, T Frank Crum, DL Eyioma Uwazurike.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.