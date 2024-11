NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. MINNESOTA VIKINGS at CHICAGO BEARS — MINNESOTA: TE Josh Oliver,…

MINNESOTA VIKINGS at CHICAGO BEARS — MINNESOTA: TE Josh Oliver, CB Dwight McGlothern, DL Levi Drake Rodriguez, OL Dan Feeney, OL Walter Rouse, QB Brett Rypien. CHICAGO: WR Tyler Scott, DB Ameer Speed, OL Kiran Amegadjie, DB Elijah Hicks, OL Ryan Bates, DL Dominique Robinson.

DALLAS COWBOYS at WASHINGTON COMMANDERS — DALLAS: CB Trevon Diggs, CB Caelen Carson, RB Deuce Vaughn, RG Zack Martin, LG Tyler Smith, TE Jake Ferguson, DE Tyrus Wheat. WASHINGTON: CB Emmanuel Forbes Jr., QB Jeff Driskel, CB Marshon Lattimore, LB Dominique Hampton, G Chris Paul.

TENNESSEE TITANS at HOUSTON TEXANS — TENNESSEE: RB Tyjae Spears, CB Gabe Jeudy-Lally. OL Leroy Watson, TE David Martin-Robinson. HOUSTON: CB Okudah, OL Fisher, DL Fatukasi, DE Hughes, WR Sims, LB Hill.

KANSAS CITY CHIEFS at CAROLINA PANTHERS — KANSAS CITY: RB Clyde Edwards-Helaire, OL C.J. Hanson, T Ethan Driskell, DT Marlon Tuipulotu, DE Cameron Thomas. CAROLINA: WR Jalen Coker, S Jammie Robinson, CB Shemar Bartholomew, OLB Thomas Incoom, OLB DJ Johnson, OL Jarrett Kingston, DT Jaden Crumedy.

NEW ENGLAND PATRIOTS at MIAMI DOLPHINS — NEW ENGLAND: WR K.J. Osborn, DE Titus Leo, QB Joe Milton, G Tyrese Robinson, NT Jaquelin Royl, DE Deatrich Wise. MIAMI: RB Jeff Wilson Jr., CB Ethan Bonner, CB Kendall Fuller, LB Mohamed Kamara, OL Andrew Meyer, TE Jack Stoll, WR Dee Eskridge.

DETROIT LIONS at INDIANAPOLIS COLTS — DETROIT: CB Terrion Arnold, OL Giovanni Manu, DL Al-Quadin Muhammad, OL Kayode Awosika, OL Colby Sorsdal, DL Brodric Martin. INDIANAPOLIS: QB Sam Ehlinger, WR Anthony Gould, S Darren Hall, DE Isaiah Land, TE Will Mallory, LT Bernhard Raimann.

TAMPA BAY BUCCANEERS at NEW YORK GIANTS — TAMPA BAY: T Tristan Wirfs, S Tykee Smith, CB Tyrek Funderburk, OLB Jose Ramirez, TE Devin Culp, DE Earnest Brown. NEW YORK: S Anthony Johnson, CB Tre Hawkins III, G Jake Kubas, DL Jordon Riley, QB Tim Boyle.

