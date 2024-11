NFL Inactive Report

New York (AP) — The National Football League Inactive Report. LOS ANGELES CHARGERS at CLEVELAND BROWNS: LOS ANGELES: WR DJ…

New York (AP) — The National Football League Inactive Report.

LOS ANGELES CHARGERS at CLEVELAND BROWNS: LOS ANGELES: WR DJ Chark, QB Easton Stick, CB Kristian Fulton, OL Brenden Jaimes, OL Jordan McFadden, TE Stone Smartt, DL Justin Eboigbe. CLEVELAND: QB Bailey Zappe, RB D’Onta Foreman, LB Jordan Hicks, T Germain Ifedi, DT Quinton Jefferson.

LAS VEGAS RAIDERS at CINCINNATI BENGALS — LAS VEGAS: RB Dylan Laube, CB Sam Webb, S Trey Taylor, C Andre James, DE Janarius Robinson. CINCINNATI: WR Tee Higgins, OT Orlando Brown Jr., RB Zack Moss, WR Charlie Jones, WR Jermaine Burton, TE Tanner McLachlan, DT Jay Tufele.

DALLAS COWBOYS at ATLANTA FALCONS — DALLAS: LB Micah Parsons, QB Trey Lance (Emergency QB), RB Ezekiel Elliott, CB Andrew Booth, CB DaRon Bland, DE K.J. Henry, OT Matt Waletzko. ATLANTA: RB Jase McClellan, ILB JD Bertrand, ILB Troy Andersen, DL Brandon Dorlus, OL Jovaughn Gwyn, OL Elijah Wilkinson, T Brandon Parker.

NEW ENGLAND PATRIOTS at TENNESSEE TITANS — NEW ENGLAND: WR K.J. Osborn, WR Tyquan Thornton, QB Joe Milton IIII, S Kyle Dugger, DT Eric Johnson. TENNESSEE: QB Will Levis, RB Tyjae Spears, CB L’Jarius Sneed, CB Tre Avery, LB Cedric Gray, OL Dillon Radunz, TE David Martin-Robinson.

MIAMI DOLPHINS at BUFFALO BILLS — MIAMI: CB Kader Kohou, S Javon Holland, RB Jeff Wilson, CB Storm Duck, OL Andrew Meyer, TE Julian Hill, DT Zach Sieler. BUFFALO: WR Amari Cooper, CB Christian Benford, LB Nicholas Morrow, FB Reggie Gilliam, S Mike Edwards, OL Will Clapp, DT Zion Logue.

WASHINGTON COMMANDERS at NEW YORK GIANTS: WASHINGTON: RB Brian Robinson, S Darrick Forrest, RB Colson Yankoff, S Dominique Hampton, T Cornelius Lucas, QB Jeff Driskel. NEW YORK: P Jamie Gillan, CB Tre Hawkins III, G Jake Kubas, WR Bryce Ford-Wheaton, DL Jordon Riley, QB Tommy DeVito.

DENVER BRONCOS at BALTIMORE RAVENS — DENVER: QB Zach Wilson, S P.J. Locke, TE Greg Dulcich, CB Damarri Mathis, CB Kris Abrams-Draine, OLB Dondrea Tillman, OL Frank Crum. BALTIMORE: S Eddie Jackson, CB Jalyn Armour-Davis, DE Brent Urban, RB Rasheen Ali, OLB David Ojabo, C Nick Samac, OLB Adisa Issac.

NEW ORLEANS SAINTS at CAROLINA PANTHERS — NEW ORLEANS: CB Kool-Aid McKinstry, CB Marshon Lattimore, RB Jamaal Williams, CB Rico Payton, LB Jaylan Ford, DT John Ridgeway III, QB Spencer Rattler. CAROLINA: S Jammie Robinson, CB Shemar Bartholomew, OLB DJ Johnson, LT Ikem Ekwonu, TE Tommy Tremble, TE Feleipe Franks.

