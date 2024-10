NFL Inactive Report

New York (AP) — NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. HOUSTON TEXANS at GREEN BAY PACKERS…

HOUSTON TEXANS at GREEN BAY PACKERS — HOUSTON: LB Azeez Al-Shaair, WR Robert Woods, CB Kamari Lassiter, S Jimmie Ward, LB Henry To’oto’o, G Nick Broeker, WR Steven Sims. GREEN BAY: S Kitan Oladapo, LB Brenton Cox, G/C Jacob Monk, OT Travis Glover, TE John FitzPatrick, DL Devonte Wyatt.

PHILADELPHIA EAGLES at NEW YORK GIANTS — PHILADELPHIA: TE Dallas Goedert, G Trevor Keegan, G/T Darian Kinnard, QB Tanner McKee, CB Eli Ricks, DT Byron Young. NEW YORK: T Christopher Hubbard, P Jamie Gillan, CB Adoree’ Jackson, S Anthony Johnson, OLB Boogie Basham, QB Tommy DeVito.

TENNESSEE TITANS at BUFFALO BILLS — TENNESSEE: QB Will Levis, CB L’Jarius Sneed, RB Tyjae Spears, RT Leroy Watson, TE David Martin-Robinson, DL Keondre Coburn, LB Caleb Murphy. BUFFALO: S Mike Edwards, LB Joe Andreessen, LB Edefuan Ulofoshio, OL Will Clapp, DT Zion Logue

CINCINNATI BENGALS at CLEVELAND BROWNS — CINCINNATI: WR Trenton Irwin, DE Cedric Johnson, OL Andrew Stueber, DT Lawrence Guy, TE Tanner McLachlan, DT Jay Tufele. CLEVELAND: QB Jameis Winston, CB Kahlef Hailassie, S Ronnie Hickman, RB Jerome Ford, LB Nathaniel Watson, DT Quinton Jefferson.

DETROIT LIONS at MINNESOTA VIKINGS — DETROIT: G Kevin Zeitler, DL Isaiah Thomas, S Loren Strickland, WR Isaiah Williams, TE Parker Hesse, T Giovani Manu. MINNESOTA: LB Blake Cashman, DL Levi Drake Rodriguez, RB Myles Gaskin, CB Dwight McGlothern, T Walter Rouse, QB Brett Rypien.

MIAMI DOLPHINS at INDIANAPOLIS COLTS — MIAMI: QB Skylar Thompson, LB Emmanuel Ogbah, S Jevon Holland, RB Jeff Wilson, OL Andrew Meyer, CB Ethan Bonner, LB Channing Tindall. INDIANAPOLIS: DE Genard Avery, QB Sam Ehlinger, WR Anthony Gould, CB Chris Lammons, C Danny Pinter, LB E.J. Speed, RB Jonathan Taylor.

SEATTLE SEAHAWKS at ATLANTA FALCONS — SEATTLE: CB Tre Brown, CB Riq Woolen, LB Trevis Gipson, G Sataoa Laumea, T Stone Forsythe, DT Cameron Young, DT Myles Adams. ATLANTA: CB Antonio Hamilton Sr., LB Troy Andersen, DL Brandon Dorlus, OL Jovaughn Gwyn, OL Elijah Wilkinson, OL Brandon Parker, DL Kentavius Street.

