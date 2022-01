List of inactive players for NFL games in Week 17

LOS ANGELES RAMS AT BALTIMORE Rams: QB Bryce Perkins; RB Cam Akers (Achilles); DB Juju Hughes; LB Chris Garrett (illness);…

LOS ANGELES RAMS AT BALTIMORE

Rams: QB Bryce Perkins; RB Cam Akers (Achilles); DB Juju Hughes; LB Chris Garrett (illness); LB Terrell Lewis; OL Alaric Jackson; OL Tremayne Anchrum.

Ravens: QB Lamar Jackson (ankle); WR James Proche; CB Anthony Averett (ribs/chest); G Ben Powers (foot); WR Miles Boykin; LB Pernell McPhee; LB Odafe Oweh (foot).

LAS VEGAS at INDIANAPOLIS

Raiders: CB Amik Robertson; S Jordan Brown; LB Justin March-Lillard; T Jackson Barton; DT Johnathan Hankins (back).

Colts: QB Brett Hundley; WR Mike Strachan; RB Marlon Mack; S Andrew Sendejo (concussion); DE Ben Banogu; G/T Will Fries; T Eric Fisher (knee, shoulder, toe).

PHILADELPHIA at WASHINGTON

Eagles: RB Miles Sanders (hand); LB Shaun Bradley (shoulder); QB Reid Sinnett; CB Tay Gowan; OT Le’Raven Clark; C/G Jack Anderson; DT Marlon Tuipulotu.

Washington: WR Curtis Samuel (hamstring); DE Montez Sweat; CB William Jackson III (calf); LB Milo Eifler; DE James Smith-Williams; QB Garrett Gilbert; K Brian Johnson.

TAMPA BAY AT NEW YORK JETS

Buccaneers: OLB Jason Pierre-Paul (shoulder); OLB Shaquil Barrett (knee); CB Richard Sherman (Achilles); QB Kyle Trask; WR Justin Watson; OLB Elijah Ponder; CB Dee Delaney.

Jets: WR Jamison Crowder (calf); QB Mike White; RB La’Mical Perine; DL Shaq Lawson; LB Javin White; CB Isaiah Dunn.

MIAMI AT TENNESSEE

Dolphins: CB Trill Williams; RB Salvon Ahmed; LB Darius Hodge; LB Vince Biegel; TE Hunter Long.

Titans: DL Larrell Murchison (knee); OLB Derick Roberson (illness); DB Chris Jones; DB Greg Mabin.

ATLANTA AT BUFFALO

Falcons: QB Feleipe Franks; QB Matt Barkley; CB Fabian Moreau (ribs); OL Josh Andrews; DL Tyeler Davison.

Bills: WR Emmanuel Sanders (knee); RB Matt Breida; OL Bobby Hart; TE Tommy Sweeney; DT Vernon Butler; DE Boogie Basham.

JACKSONVILLE at NEW ENGLAND

Jaguars: LB Dakota Allen (shoulder); TE James O’Shaughnessy (hip); CB Nevin Lawson; RB Mekhi Sargent.

Patriots: QB Jarrett Stidham; WR Nelson Agholor (concussion); CB Joejuan Williams; WR N’Keal Harry; RB J.J. Taylor; CB Shaun Wade; TE Devin Asiasi.

KANSAS CITY AT CINCINNATI

Chiefs: QB Shane Buechele; RB Clyde Edwards-Helaire; CB DeAndre Baker; OL Kyle Long; OT Prince Tega Wanogho.

Bengals: LB Germaine Pratt; DE Cam Sample; CB Jalen Davis; DT Tyler Shelvin; G D’Ante Smith; RB Trayveon Williams; QB Jake Browning.

NEW YORK GIANTS at CHICAGO

Giants: WR Kadarius Toney (shoulder); WR John Ross; WR Collin Johnson (hamstring); LB Oshane Ximines; C Billy Price (non-injury/personal).

Bears: QB Justin Fields (ankle); DB Duke Shelley (heel); OL Elijah Wilkinson; OL Lachavious Simmons; TE J.P. Holtz.

