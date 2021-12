List of inactive players for NFL games in Week 14

JACKSONVILLE AT TENNESSEE Jaguars: C Brandon Linder (back); DE Jordan Smith; CB Tre Herndon; TE Jacob Hollister; DT Jay Tufele.…

JACKSONVILLE AT TENNESSEE

Jaguars: C Brandon Linder (back); DE Jordan Smith; CB Tre Herndon; TE Jacob Hollister; DT Jay Tufele.

Titans: TE Tommy Hudson (ankle); CB Jackrabbit Jenkins (ankle); LB David Long (hamstring); DL Teair Tart (ankle); LB Zach Cunningham; WR Dez Fitzpatrick; FB Khari Blasingame; OL Dillon Radunz.

BALTIMORE AT CLEVELAND

Ravens: CB Jimmy Smith; FB Patrick Ricard (back); OL Patrick Mekari (hand); WR Miles Boykin (finger); TE Nick Boyle (illness, knee).

Browns: CB Greg Newsome II (concussion); WR Anthony Schwartz (concussion); TE Harrison Bryant (ankle); S Ronnie Harrison (ankle); S Richard LeCounte III; DT Tommy Togiai.

LAS VEGAS at KANSAS CITY

Raiders: CB Amik Robertson; LB Patrick Onwuasor (hamstring); LB Denzel Perryman (ankle); OL Jermaine Eluemunor; TE Darren Waller (knee/back); DE Carl Nassib (knee); DT Kendal Vickers.

Chiefs: CB Dicaprio Bootle; QB Shane Buechele; CB L’Jarius Sneed; OL Kyle Long; OT Prince Tega Wanogho.

SEATTLE AT HOUSTON

Seahawks: QB Jacob Eason; RB Travis Homer (calf/hamstring); RT Brandon Shell (shoulder); OL Kyle Fuller (calf); DT Robert Nkemdiche; CB Nigel Warrior.

Texans: RB David Johnson; DB Terrence Brooks (hamstring); WR Chris Moore; LB Kevin Pierre-Louis (hamstring/wrist); DL Cole Toner; QB Deshaun Watson.

NEW ORLEANS AT NEW YORK JETS

Saints: LB Kaden Ellis (hamstring); RT Ryan Ramczyk (knee); LB Pete Werner (elbow); WR Lil’Jordan Humphrey; QB Ian Book; CB Ken Crawley; C Will Clapp.

Jets: CB Michael Carter II (concussion); RB Tevin Coleman (concussion); TE Trevon Wesco (ankle); OL Isaiah Williams; DL Ronnie Blair (non-COVID illness); DL Jonathan Marshall; CB Isaiah Dunn.

ATLANTA at CAROLINA

Falcons: QB Josh Rosen; S Richie Grant (ankle); OL Josh Andrews; LB Ade Ogundeji (ankle); DL Tyeler Davison; DL Jonathan Bullard.

Panthers: WR Shi Smith; QB Matt Barkley; OG John Miller (ankle); OG Michael Jordan (hamstring); LB Frankie Luvu; DE Darryl Johnston; S Kenny Robinson.

DALLAS at WASHINGTON

Cowboys: RB Tony Pollard (foot); TE Sean McKeon; G Matt Farniok; QB Will Grier; WR Simi Fehoko; DE Azur Kamara; SS Israel Mukuamu.

Washington: RB J.D. McKissic (concussion); G/C Wes Schweitzer (ankle); LB Jordan Kunaszyk (hamstring); WR Dax Milne; WR Antonio Gandy-Golden; CB Corn Elder; DE Casey Toohill (COVID-19 list).

