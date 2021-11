List of inactive players for NFL games in Week 9

DENVER AT DALLAS Broncos: LT Garett Bolles (ankle); OLB Malik Reed (hip); DT Mike Purcell (thumb); S Jamar Johnson. Cowboys:…

DENVER AT DALLAS

Broncos: LT Garett Bolles (ankle); OLB Malik Reed (hip); DT Mike Purcell (thumb); S Jamar Johnson.

Cowboys: LT Tyron Smith (ankle); QB Will Grier; WR Simi Fehoko; S Israel Mukuamu.

HOUSTON AT MIAMI

Texans: TE Pharaoh Brown; QB Deshaun Watson; QB Jeff Driskel; DB Cre’von LeBlanc; LB Hardy Nickerson; LB Eric Wilson; WR Davion Davis.

Dolphins: CB Trill Williams; WR Preston Williams; S Sheldrick Redwine; LB Darius Hodge; T Greg Little; TE Hunter Long; DT John Jenkins.

CLEVELAND AT CINCINNATI

Browns: WR Odell Beckham Jr. (pending release); CB Herb Miller; G Hjalte Froholdt; DE Joe Jackson; DT Tommy Togiai; DT Andrew Billings; TE Miller Forristall.

Bengals: WR Trenton Irwin; WR Auden Tate (thigh); G/T Fred Johnson; DE Cam Sample (knee, illness).

MINNESOTA at BALTIMORE

Vikings: QB Kellen Mond; WR Ihmir Smith-Marsette; LB Chazz Surratt; DT Michael Pierce (elbow).

Ravens: WR Sammy Watkins (thigh); RB Latavius Murray (ankle); S Ar’Darius Washington; OL Patrick Mekari (ankle); DT Brandon Williams.

BUFFALO AT JACKSONVILLE

Bills: TE Dawson Knox (hand); DT Justin Zimmer (foot); DT Justin Zimmer; OT Spencer Brown; DE Efe Obada; DE Boogie Basham.

Jaguars: RB James Robinson (heel); WR Tyron Johnson; CB Tre Herndon; TE Jacob Hollister; DE/OLB Jordan Smith.

ATLANTA at NEW ORLEANS

Falcons: DT Jonathan Bullard (concussion); G Josh Andrews; DL John Cominsky; DL Ta’Quon Graham; OLB Jacob Tuioti-Mariner; RB Wayne Gallman.

Saints: DE Carl Granderson (shoulder); WR Ty Montgomery (hamstring); DT Malcolm Roach; TE Juwan Johnson; DT Montravius Adams; DE Jalyn Holmes.

NEW ENGLAND AT CAROLINA

Patriots: WR N’Keal Harry; TE Devin Asiasi; DE Ronnie Perkins; RB J.J. Taylor; CB Shaun Wade; G Yasir Durant.

Panthers: WR Shi Smith; RB Royce Freeman; CB C.J. Henderson; CB Stantley Thomas-Oliver III; LB Kamal Martin; G Pat Eflein; DT Phil Hoskins.

LAS VEGAS AT NEW YORK GIANTS

Raiders: CB Amik Robertson; RB Peyton Barber; DE Malcolm Koone; T Jackson Barton; DT Damion Square.

Giants: RB Saquon Barkley (ankle); WR Sterling Shepard (quad); LB Lorenzo Carter (ankle); S Nate Ebner (ankle); LB Oshane Ximines.

