List of inactive players for NFL games in Week 8

MIAMI AT BUFFALO

Dolphins: LB Jerome Baker (knee); CB Trill Williams; WR Preston Williams; S Sheldrick Redwine; OT Greg Little; TE Hunter Long; DT John Jenkins.

Bills: TE Dawson Knox (broken right hand); Justin Zimmer (foot); OL Spencer Brown (back); RB Matt Breida; DL Efe Obada; DE Boogie Basham.

LOS ANGELES RAMS AT HOUSTON

Rams: LT Andrew Whitworth (knee); WR DeSean Jackson; DT Sebastian Joseph-Day (pectoral muscle); QB Bryce Perkins; OLB Chris Garrett; TE Brycen Hopkins; OL Tremayne Anchrum.

Texans: QB Deshaun Watson; DB Cre’Von LeBlanc; DB Desmond King II; DB Jimmy Moreland; WR Davion Davis; DL Jaleel Johnson (back); TE Pharaoh Brown (thigh).

PITTSBURGH AT CLEVELAND

Steelers: OT Zach Banner (knee); TE Eric Ebron (hamstring); QB Dwayne Haskins; LB Melvin Ingram III (groin); CB Ahkello Witherspoon; LB Buddy Johnson.

Browns: WR Donovan Peoples-Jones (groin); CB Denzel Ward (hamstring); CB A.J. Green (groin); S Richard LeCounte III (discipline); DE Takk McKinley (groin); G Hjalte Froholdt; DT Tommy Togiai.

PHILADELPHIA AT DETROIT

Eagles: CB Zech McPhearson (hamstring); S Anthony Harris (hands, groin); QB Reid Sinnett; CB Mac McCain; LB Eric Wilson; C Jack Anderson; G Sue Opeta.

Lions: RB Jamaal Williams (thigh); CB A.J. Parker (neck); TE Darren Fells; WR Geronimo Allison; DE Jashon Cornell; LB Jessie Lemonier.

CAROLINA AT ATLANTA

Panthers: CB C.J. Henderson (shoulder); LB Kamal Martin; DT Phil Hoskins; WR Terrace Marshall.

Falcons: WR Calvin Ridley (personal matter); RB Wayne Gallman; LB Dorian Etheridge; DL John Cominsky; OL Josh Andrews; DL Ta’Quon Graham.

TENNESSEE AT INDIANAPOLIS

Titans: WR Julio Jones (hamstring); S Brady Breeze; FB Khari Blasingame (knee); LB Rashaan Evans; LB John Simon; OL Kendall Lamm (ankle); DT Teair Tart (groin).

Colts: QB Sam Ehlinger; WR Mike Strachan; CB BoPete Keyes (hamstring); DE Ben Banogu; OT Julie’n Davenport; OL Will Fries; DL Isaac Rochell.

CINCINNATI AT NEW YORK JETS

Bengals: RB Chris Evans (hamstring); WR Auden Tate (thigh); CB Nick McCloud; DE Darius Hodge; DE Wyatt Ray; DT Tyler Shelvin.

Jets: QB Zach Wilson (knee); WR Corey Davis (hip); QB Joe Flacco; RB Tevin Coleman (hamstring); DL Bryce Huff (back); TE Trevon Wesco (knee); DL Jonathan Marshall.

SAN FRANCISCO AT CHICAGO

49ers: DL Dee Ford (concussion); OL Aaron Banks; LB Azeez Al-Shaair (concussion); DL Maurice Hurst (calf); DB Deommodore Lenoir; CB Ambry Thomas; WR Travis Benjamin.

Bears: LB Khalil Mack (foot); QB Nick Foles; WR Breshad Perriman; DB Artie Burns; LB Caleb Johnson.

