2021 NFL Team-by-Team Draft

April 29-May 1 Arizona

1 (16) Zaven Collins, lb, Tulsa.

2 (49) Rondale Moore, wr, Purdue.

Atlanta

1 (4) Kyle Pitts, te, Florida.

2 (40) Richie Grant, s, UCF.

3 (68) Jalen Mayfield, g, Michigan.

Baltimore

1 (27) Rashod Bateman, wr, Minnesota.

1 (31) Jayson Oweh, de, Penn State.

3 (94) Ben Cleveland, g, Georgia.

3 (104) Brandon Stephens, cb, SMU.

Buffalo

1 (30) Gregory Rousseau, de, Miami.

2 (61) Carlos Basham Jr., de, Wake Forest.

3 (93) Spencer Brown, ot, Northern Iowa.

Carolina

1 (8) Jaycee Horn, cb, South Carolina.

2 (59) Terrace Marshall Jr., wr, LSU.

3 (70) Brady Christensen, ot, BYU.

3 (83) Tommy Tremble, te, Notre Dame.

Chicago

1 (11) Justin Fields, qb, Ohio State.

2 (39) Teven Jenkins, ot, Oklahoma State.

Cincinnati

1 (5) Ja’Marr Chase, wr, LSU.

2 (46) Jackson Carman, ot, Clemson.

3 (69) Joseph Ossai, lb, Texas.

Cleveland

1 (26) Greg Newsome II, cb, Northwestern.

2 (52) Jeremiah Owusu-Koramoah, lb, Notre Dame.

3 (91) Anthony Schwartz, wr, Auburn.

Dallas

1 (12) Micah Parsons, lb, Penn State.

2 (44) Kelvin Joseph, cb, Kentucky.

3 (75) Osa Odighizuwa, dt, UCLA.

3 (84) Chauncey Golston, de, Iowa.

3 (99) Nashon Wright, cb, Oregon State.

Denver

1 (9) Patrick Surtain II, cb, Alabama.

2 (35) Javonte Williams, rb, North Carolina.

3 (98) Quinn Meinerz, c, Wisconsin-Whitewater.

3 (105) Baron Browning, lb, Ohio State.

Detroit

1 (7) Penei Sewell, ot, Oregon.

2 (41) Levi Onwuzurike, dl, Washington.

3 (72) Alim McNeill, dt, North Carolina State.

3 (101) Ifeatu Melifonwu, cb, Syracuse.

Green Bay

1 (29) Eric Stokes, cb, Georgia.

2 (62) Josh Myers, c, Ohio State.

3 (85) Amari Rodgers, wr, Clemson.

Houston

3 (67) Davis Mills, qb, Stanford.

3 (89) Nico Collins, wr, Michigan.

Indianapolis

1 (21) Kwity Paye, de, Michigan.

2 (54) Dayo Odeyingbo, de, Vanderbilt.

Jacksonville

1 (1) Trevor Lawrence, qb, Clemson.

1 (25) Travis Etienne, rb, Clemson.

2 (33) Tyson Campbell, cb, Georgia.

2 (45) Walker Little, ot, Stanford.

3 (65) Andre Cisco, s, Syracuse.

Kansas City

2 (58) Nick Bolton, lb, Missouri.

2 (63) Creed Humphrey, c, Oklahoma.

Las Vegas

1 (17) Alex Leatherwood, ot, Alabama.

2 (43) Trevon Moehrig, s, TCU.

3 (79) Malcolm Koonce, de, Buffalo.

3 (80) Divine Deablo, s, Virginia Tech.

L.A. Chargers

1 (13) Rashawn Slater, ot, Northwestern.

2 (47) Asante Samuel Jr., cb, Florida State.

3 (77) Josh Palmer, wr, Tennessee.

3 (97) Tre’ McKitty, te, Georgia.

L.A. Rams

2 (57) Tutu Atwell, wr, Louisville.

3 (103) Ernest Jones, lb, South Carolina.

Miami

1 (6) Jaylen Waddle, wr, Alabama.

1 (18) Jaelan Phillips, de, Miami.

2 (36) Jevon Holland, cb, Oregon.

2 (42) Liam Eichenberg, ot, Notre Dame.

3 (81) Hunter Long, te, Boston College.

Minnesota

1 (23) Christian Darrisaw, ot, Virginia Tech.

3 (66) Kellen Mond, qb, Texas A&M.

3 (78) Chazz Surratt, lb, North Carolina.

3 (86) Wyatt Davis, g, Ohio State.

3 (90) Patrick Jones II, de, Pittsburgh.

New England

1 (15) Mac Jones, qb, Alabama.

2 (38) Christian Barmore, dt, Alabama.

3 (96) Ronnie Perkins, de, Oklahoma.

New Orleans

1 (28) Payton Turner, de, Houston.

2 (60) Pete Werner, lb, Ohio State.

3 (76) Paulson Adebo, cb, Stanford.

N.Y. Giants

1 (20) Kadarius Toney, wr, Florida.

2 (50) Azeez Ojulari, de, Georgia.

3 (71) Aaron Robinson, cb, UCF.

N.Y. Jets

1 (2) Zach Wilson, qb, BYU.

1 (14) Alijah Vera-Tucker, ot, Southern Cal.

2 (34) Elijah Moore, wr, Mississippi.

Philadelphia

1 (10) DeVonta Smith, wr, Alabama.

2 (37) Landon Dickerson, c, Alabama.

3 (73) Milton Williams, dt, Louisiana Tech.

Pittsburgh

1 (24) Najee Harris, rb, Alabama.

2 (55) Pat Freiermuth, te, Penn State.

3 (87) Kendrick Green, c, Illinois.

San Francisco

1 (3) Trey Lance, qb, North Dakota State.

2 (48) Aaron Banks, g, Notre Dame.

3 (88) Trey Sermon, rb, Ohio State.

3 (102) Ambry Thomas, cb, Michigan.

Seattle

2 (56) D’Wayne Eskridge, wr, Western Michigan.

Tampa Bay

1 (32) Joe Tryon, de, Washington.

2 (64) Kyle Trask, qb, Florida.

3 (95) Robert Hainsey, ot, Notre Dame.

Tennessee

1 (22) Caleb Farley, cb, Virginia Tech.

2 (53) Dillon Radunz, ot, North Dakota State.

3 (92) Monty Rice, lb, Georgia.

3 (100) Elijah Molden, s, Washington.

Washington

1 (19) Jamin Davis, lb, Kentucky.

2 (51) Samuel Cosmi, ot, Texas.

3 (74) Benjamin St-Juste, cb, Minnesota.

3 (82) Dyami Brown, wr, North Carolina.

