Venden Los Angeles Lakers por US$ 12.500 millones al ex CEO de Disney Bob Iger y a Josh Kushner, hermano de Jared

El ex CEO de Disney Bob Iger y el capitalista de riesgo Josh Kushner están comprando uno de los activos…

El ex CEO de Disney Bob Iger y el capitalista de riesgo Josh Kushner están comprando uno de los activos más codiciados del deporte estadounidense: Los Angeles Lakers.

Iger y Kushner, hermano del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, estarían desembolsando la cifra récord de US$ 12.500 millones por el equipo de baloncesto.

Iger y Kushner confirmaron el acuerdo, reportado inicialmente por ESPN, en un comunicado emitido este miércoles. Si se concreta, la venta superaría ampliamente el precio récord anterior de US$ 9.600 millones por los Seattle Seahawks de la NFL, anunciado a principios de este año y que aún no se ha cerrado.

“Como fanáticos de la NBA de toda la vida, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en guardianes de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo”, dijeron Iger y Kushner en el comunicado. “Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este equipo extraordinario, a sus fanáticos y a la ciudad de Los Ángeles”.

CNN no pudo confirmar de manera independiente el precio de venta.

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