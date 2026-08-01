Un incendio forestal de rápida propagación obliga a evacuar el condado de Spokane, Washington

El tráfico se detuvo en algunas carreteras del condado de Spokane, Washington, mientras las familias se apresuraban a evacuar un…

El tráfico se detuvo en algunas carreteras del condado de Spokane, Washington, mientras las familias se apresuraban a evacuar un incendio forestal de rápida propagación y columnas de humo cubrían el cielo este sábado.

Se emitió la orden de evacuación de nivel 3, el más alto, para varias zonas del área de Spokane debido al incendio Old Trails, informaron funcionarios locales de gestión de emergencias, quienes instaron a los residentes a “evacuar de inmediato debido a las condiciones que ponen en peligro sus vidas”. Se habilitó un refugio de evacuación en un colegio comunitario para los residentes que huían de sus hogares.

El incendio Old Trails —avivado por condiciones meteorológicas extremas de incendios— ha quemado más de 900 hectáreas, según el Departamento de Recursos Naturales de Washington.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, prohibió las quemas este sábado después de que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta roja por situación particularmente peligrosa en el centro y este de Washington entre las 11:00 a.m. y las 9:00 p.m., una designación reservada para las condiciones meteorológicas más extremas propicias para incendios.

“Nuestra sequía récord y los fuertes vientos están creando condiciones peligrosas en todo el estado”, dijo Ferguson. “Estoy declarando una emergencia para ayudar a prevenir la pérdida de vidas y daños a la propiedad. Animo a todos los habitantes de Washington a poner de su parte para proteger nuestro estado durante estas condiciones extremas”.

“Esta es la primera vez que el Servicio Meteorológico emite una alerta de este tipo en Washington, lo que significa que los nuevos incendios pueden propagarse rápidamente sin control, nuestra capacidad de respuesta aérea podría verse limitada por el viento y el humo, y nuestros bomberos forestales, que ya están sobrecargados de trabajo, se enfrentarán a condiciones aún más peligrosas”, declaró el Departamento de Recursos Naturales de Washington.

El incendio en el área de Spokane, que se estima en alrededor de 40 hectáreas y sigue extendiéndose, comenzó alrededor del mediodía de este sábado y los bomberos estatales fueron movilizados alrededor de la 1:30 p.m., hora de Miami, según un comunicado de prensa del jefe de Bomberos del estado de Washington. La causa del incendio está bajo investigación.

En todo el estado, 12 grandes incendios queman más de 80.900 hectáreas, según la oficina del gobernador. Cerca del incendio Old Trails, el incendio Fairview también ha obligado a emitir órdenes de evacuación de nivel 3 en el área de Spokane.

El viernes, Ferguson activó a 110 miembros de la Guardia Nacional de Washington para apoyar las labores de extinción. La Oficina del Jefe de Bomberos del estado también movilizó 13 equipos de respuesta.

“Los recursos de bomberos y servicios médicos de emergencia de toda nuestra región están al límite mientras varios incendios forestales de gran magnitud continúan activos”, dijo el Departamento de Bomberos de Spokane Valley.

Las autoridades advirtieron sobre “vientos históricamente fuertes” y baja humedad, factores que aumentan el riesgo de un comportamiento extremo del fuego y una propagación muy rápida en el área de Spokane.

Este sábado, los vientos se intensificaron, con ráfagas de entre 48 y 72 km/h en muchas localidades, junto con vientos sostenidos de entre 24 y 40 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se prevé que los vientos continúen fortaleciéndose durante las próximas horas, y se espera que alcancen su máxima intensidad hasta las 8 p.m.

Avista, una compañía eléctrica, cortó el suministro eléctrico a cientos de hogares en algunas zonas este sábado debido a condiciones meteorológicas críticas o extremas propicias para incendios.

Además de las viviendas, el incendio amenaza el Parque Estatal Riverside, según informaron las autoridades.

El incendio forestal se extiende mientras Washington atraviesa su cuarta sequía consecutiva a nivel estatal, según la oficina del gobernador. Más de 1.000 incendios han arrasado cerca de 172.000 hectáreas en lo que va del año, la mayor superficie quemada desde 2021, según el Departamento de Recursos Naturales.

“Este año ya ha sido uno de los más activos en incendios forestales de nuestra historia, y apenas comenzamos en agosto”, declaró el comisionado de Tierras Públicas, Dave Upthegrove, en el comunicado de prensa.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

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