Trump plantea rebautizar el lago Ontario como “lago Estados Unidos” en medio de la creciente disputa con Canadá

El presidente Donald Trump intensificó este martes su disputa con los líderes canadienses al sugerir que Estados Unidos está considerando…

El presidente Donald Trump intensificó este martes su disputa con los líderes canadienses al sugerir que Estados Unidos está considerando cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago Estados Unidos”, mientras aumentan las tensiones entre ambos países en medio de una guerra comercial en curso.

“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a Lago Estados Unidos, dado que ya no esperamos hacer muchos negocios con Ontario. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Esta última arremetida de Trump se produce un día después de que advirtiera a Canadá sobre consecuencias “mucho PEORES” si sus líderes no “entran en vereda”, tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre ambos países.

Trump ha criticado reiteradamente al primer ministro canadiense, Mark Carney, y al primer ministro de Ontario, Doug Ford, acusando a Canadá de haberse aprovechado de Estados Unidos durante décadas.

“Muchas ‘fanfarronadas’ por parte de Doug Ford, quien es el primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, pero que es más conocido como el hermano menos carismático, menos inteligente y, en general, poco impresionante del gran y difunto Rob Ford”, escribió Trump el lunes.

“¡Alguien debería hacer que estos payasos ‘entren en vereda’ o las consecuencias para Canadá serán mucho PEORES!”, añadió Trump.

La disputa surge después de que Trump amenazara el lunes con aumentar al 50 % los aranceles a los automóviles, camiones, piezas de vehículos y acero canadienses a partir del 1 de enero de 2027. Canadá ha prometido responder con aranceles equivalentes (“dólar por dólar”) a partir del 8 de septiembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.