“Spider-Man: Brand New Day” ya es la segunda película más rápida en recaudar US$ 1.000 millones

Bastaron apenas seis días después de su estreno para que “Spider-Man: Brand New Day” recaudara US$ 1.000 millones en la…

Bastaron apenas seis días después de su estreno para que “Spider-Man: Brand New Day” recaudara US$ 1.000 millones en la taquilla global, convirtiéndose en la segunda película que más rápido alcanza ese hito.

La nueva película del Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, solo es superada por “Avengers: Endgame”, en 2019, que en sus primeros cinco días de exhibición generó US$ 1.200 millones de ingresos a nivel mundial.

Al día de hoy, el desempeño en taquilla de “Spider-Man: Brand New Day” es digno de los libros de récords, según el sitio web Box Office Mojo: US$ 407 millones en Estados Unidos y US$ 646,8 millones fuera de EE.UU.

Además, tras los ajustes de las estimaciones del domingo con respecto de las cifras oficiales de recaudación, la nueva “Spider-Man” impuso otro récord: superó a “Avengers: Endgame” como el mayor estreno de fin de semana en la taquilla estadounidense con US$ 360 millones.

Hasta ahora, 2026 se perfila como uno de los mejores años de recaudación después de la pandemia. “Spider-Man: Brand New Day” es la cuarta cinta del año que supera los US$ 1.000 en la taquilla global y se une a un selectro grupo que incluye a “Toy Story 5”, “The Super Mario Galaxy Movie” y “Michael”; y se espera que “La Odisea” también alcance esta cifra en los próximos días.

The-CNN-Wire

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