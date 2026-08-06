Salah, Diomandé, Vinícius… el mercado de fichajes en Europa no descansa

La temporada de fútbol europeo todavía está en pañales, con muchos amistosos y un puñado de partidos de rondas preliminares…

La temporada de fútbol europeo todavía está en pañales, con muchos amistosos y un puñado de partidos de rondas preliminares de la Champions League, la Europa League y la Conference League, pero eso no significa que los clubes estén durmiendo.

Por el contrario, este es el momento en el que la directiva de cada club busca armar el mejor equipo posible para la 2026/2027, y conforme pasan los días y se acercan los debut, la lista de nombres en danza se acorta y los precios de cada futbolista corre el riesgo de irse por las nubes.

Algo así parece que pasó con Yan Diomandé, el marfileño que este jueves se convirtió en la compra más cara del Real Madrid, por unos US$ 140 millones. El delantero de solo 19 años viene de una muy buena presentación con la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026. El extremo tiene velocidad, potencia y desequilibrio en el uno contra uno, aptitudes que suelen costar unos cuantos millones más que la media.

A pesar de su buen Mundial, no deja de ser una apuesta por su corta edad. Apenas tiene un par de temporadas como futbolista profesional, donde cumplió con un ascenso meteórico: comenzó en el Leganés de España y siguió en el Leipzig de Alemania. Allí cerró el año con 13 tantos y nueve asistencias, nada extraordinario, aunque con solo 19 años, su techo quizás sea muy alto.

Mourinho ahora tendrá la velocidad y potencia de Kylian Mbappé y las de Diomandé, que promete causar estragos en la banda derecha del ataque de los Blancos, que no pueden permitirse otra temporada perdedora como la que tuvieron en 2025/2026.

Y a Mbappé y Diomandé hay que sumarle a Vinícius Jr., que a pesar de los sondeos desde el Arsenal de Inglaterra acabó renovando contrato con el Real Madrid.

En la temporada anterior el brasileño sumó 22 goles y 11 asistencias, números no tan malos, pero algunos idas y vueltas con la afición y el nulo palmarés alcanzado parecían acercarlo a la puerta de salida del Bernabéu. De hecho, la negociación no fue sencilla, aunque llegó a buen puerto una semana antes del inicio de LaLiga.

Vinícius fue uno de los más señalados en la pasada temporada por la salida de Xabi Alonso, en medio de rumores de descontento de parte de la plantilla con el DT que solo duró unos meses en el cargo. Aquella protesta airada y pública en el clásico ante el FC Barcelona en 2025 lo dejó marcado.

Si en junio hubiésemos querido adivinar en dónde continuaría su carrera Mo Salah, de seguro que habríamos perdido todos.

El egipcio, que estuvo muy cerca de meterse en cuartos de final del Mundial 2026 con Egipto, salió gratis desde el Liverpool después de un año difícil: tuvo menos minutos de lo habitual y una pelea pública con el DT Arne Slot y la dirigencia; en números, apenas 12 goles y 10 asistencias en 41 partidos, aunque en muchos ingresó como relevo.

Si su salida no causaba sorpresa, sí lo hizo su nuevo destino: el Trabzonspor de Turquía. El club turco, que también podría sumar al uruguayo Darwin Núñez —excompañero de Salah en los Reds— quiere volver a los primeros planos, después de conquistar la Superliga local por última vez en la 2021/2022.

US$ 55,2 millones

US$ 47,4 millones

US$ 46 millones

US$ 46 millones

US$ 36,8 millones

Una situación bastante insólita se está dando con el Balón de Oro del Mundial 2026 y candidato también a ganar el Balón de Oro de la temporada gracias al título con España el 19 de julio. El centrocampista, cerebro del juego del Manchester City, tiene las valijas hechas para ir a su nuevo destino, solo que no sabe dónde será eso.

Tras la salida de Pep Guardiola de los Citizens y la llegada de Enzo Maresca al banquillo, todos asumen que Rodri buscará nuevos rumbos. Hasta hace dos días, la prensa española decía que tenía todo cerrado con el Real Madrid de José Mourinho, pero en las últimas horas los rumores dieron un vuelco de 180 grados, ya que se cree que podría acabar fichando con el FC Barcelona de Hansi Flick, un equipo donde, por su estilo, encajaría mucho mejor.

The-CNN-Wire

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