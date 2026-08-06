Qué significa para el futuro de Marvel la escena post-créditos de “Spider-Man: Brand New Day”

De las 37 películas del llamado Universo CInematgráfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), 35 incluyen al menos una…

De las 37 películas del llamado Universo CInematgráfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), 35 incluyen al menos una escena post-créditos. Pero la de “Spider-Man: Brand New Day” no es fácil de descifrar, pues deja más preguntas que respuestas.

Al concluir los créditos de la película, la pantalla muestra la aplicación creada por Ned (Jacob Batalon) para rastrear la ubicación de los avistamientos del Hombre Araña en Nueva York. Pero la pantalla muestra el mensaje en inglés “Not Found” (no encontrado). La imagen del mapa se reduce cada vez más para abarcar más territorio, al punto de que se distancia de Estados Unidos, luego del planeta Tierra y, finalmente, en el espacio, señala un punto en el que estaría Spider-Man.

Más de un espectador debe haber quedado algo desconcertado con la escena, pues no ofrece contexto: no explica cómo Peter Parker/Hombre Araña (Tom Holland) fue a parar al espacio ni en cuál momento después del final de “Spider-Man: Brand New Day” es que emprende esta travesía galáctica.

Marvel ha informado que el Hombre Araña no aparecerá en la próxima película del MCU, “Avengers: Doomsday”, que se estrena en cines este 17 de diciembre. Así que la escena post-créditos de la nueva Spider-Man pareciera sentar las bases para explicar la ausencia del héroe arácnido en la nueva mega producción de Marvel.

“Spider-Man: Brand New Day” concluye con una simple frase en pantalla: “El Hombre Araña regresará”.

En pocas palabras, si Peter Parker no está en la Tierra, tiene lógica que no participe en el enfrentamiento de varios grupos de superhéroes contra el nuevo y temible adversario del MCU, el Dr. Doom (Robert Downey Jr.), que constituye la trama principal de “Avengers: Doomsday”.

Después de “Avengers: Doomsday”, la siguiente película del MCU es “Avengers: Secret Wars”, en diciembre de 2027. Al parecer, la trama de esta cinta seguirá de cerca el argumento de la saga “Secret Wars” en las historietas de Marvel. En estos cómics, distintas realidades alternativas empiezan a colisionar y destruirse entre sí y el Dr. Doom, erigido un un dios-emperador de este multiverso, toma a varios superhéroes y los reubica en un nuevo planeta llamado Battleworld.

¿Será que la ubicación del Hombre Araña en el espacio es porque está en la dimensión donde se encuentra el planeta Battleworld? Tras el éxito en la taquilla global de “Spider-Man: Brand New Day”, ¿será el Hombre Araña el líder de los Vengadores en “Avengers: Secret Wars?.

Por ahora, Marvel no ha confirmado el elenco de “Avengers: Secret Wars”, pero, de ser cierto que aparecerá en esta cinta, la película lo emparejaría con el personaje de Jean Grey (Sadie Sink), quien desempeñó un papel crucial en “Spider-Man: Brand New Day” y que, a juicio de Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, juega un rol importante en el futuro de los X-Men en las películas del MCU.

The-CNN-Wire

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