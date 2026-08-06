¿Qué fueron realmente los “confinamientos” por el covid-19?

El Dr. Anthony Fauci invocó repetidamente la Quinta Enmienda durante una audiencia del Congreso el 29 de julio. Legisladores republicanos…

El Dr. Anthony Fauci invocó repetidamente la Quinta Enmienda durante una audiencia del Congreso el 29 de julio.

Legisladores republicanos y funcionarios de la administración Trump arremetieron contra el Dr. Anthony Fauci la semana pasada en una audiencia del Congreso y en los medios, culpando al ex principal asesor médico de la Casa Blanca de causar un sufrimiento innecesario en la pandemia de covid-19.

El senador Rand Paul, de Kentucky, quien convocó la audiencia, ha acusado a Fauci de encubrir los orígenes del covid-19 y mentir al respecto —y luego de gestionar mal la respuesta a la pandemia mediante una sobrerreacción anticientífica. Entre las peores acciones de Fauci, según Paul y su facción, estuvo su uso de los “confinamientos”.

Después de que terminó la audiencia del 29 de julio, Paul escribió en X: “Si hay una cosa que quería dejarle clara a Anthony Fauci, es que es culpable de los confinamientos que todos soportamos”.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., se sumó durante el fin de semana en una entrevista con Dana Bash de CNN. “El presidente Trump, como recordará, quería poner fin a los confinamientos”, dijo. “Creo que lo que más daño le hizo a nuestro país fueron los confinamientos”.

La noción de que los “confinamientos” durante el covid-19 fueron dañinos y excesivos no se limita a la derecha. “¿Valieron la pena los confinamientos por covid-19?” fue una pregunta planteada por el título de un episodio de marzo de 2025 del pódcast de The New York Times “The Daily”. Respondieron negativamente los politólogos de la Universidad de Princeton Stephen Macedo y Frances Lee, autores de “In Covid’s Wake: How Our Politics Failed Us”.

Pero ¿qué fueron exactamente los “confinamientos”? Los medios de comunicación usaron por primera vez la palabra en relación con la pandemia de covid-19 el 23 de enero de 2020, en historias sobre las autoridades chinas suspendiendo prácticamente todos los viajes en Wuhan, el epicentro del brote—una política llamada “fengcheng”, que significa “sellar la ciudad”.

Los medios en inglés adoptaron rápidamente “lockdown” para describir las medidas. “Coronavirus: pánico e ira en Wuhan mientras China ordena el confinamiento de la ciudad”, decía un titular en The Guardian.

En las semanas siguientes, el gobierno chino restringió aún más la libertad de movimiento en un esfuerzo por contener la propagación del virus: los complejos residenciales fueron vigilados las 24 horas, se prohibió el uso de automóviles privados y se impidió a la gente poner un pie fuera de sus hogares sin permiso. Políticas igualmente severas se impondrían en otras ciudades chinas durante los dos años siguientes.

“Lockdown” no solía aparecer en las comunicaciones oficiales del gobierno sobre las restricciones por la pandemia, pero los medios lo usaron como una forma abreviada para describir precauciones extremas implementadas en diversos países y localidades. Los “confinamientos” en Italia, al principio localizados y luego extendidos a todo el país en marzo de 2020, obligaron a la gente a permanecer en sus hogares salvo en casos excepcionales, prohibieron todas las reuniones públicas y cerraron las escuelas y todos los negocios no esenciales. España y Francia siguieron el ejemplo con sus propios “confinamientos”, al igual que India cuando pidió a su población de 1.300 millones que se quedara en casa.

Si los “confinamientos” podían entenderse como restricciones severas al movimiento, Estados Unidos no se “confinó” de manera organizada a escala nacional—la respuesta del país a la pandemia se manifestó más bien como un mosaico de decisiones estatales y locales, cuya severidad por lo general se dividía según líneas partidistas.

El 19 de marzo de 2020, California emitió una orden estatal que indicaba a las personas quedarse en casa y cerrar todos los negocios no esenciales. Otros estados pronto siguieron: 43 estados llegarían a implementar órdenes similares entre marzo y abril de 2020, aunque los estados gobernados por republicanos por lo general levantaron las restricciones mucho antes que los gobernados por demócratas. Algunas medidas duraron varias semanas; otras, como las de California, se prolongaron durante meses.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford que evaluó la severidad de las respuestas a la pandemia de varios países situó a EE. UU. en la mitad del grupo entre 2020 y 2021. Pero Anna Petherick, una de las investigadoras principales, señaló que la amplia variación entre estados dificultaba evaluar la respuesta de EE.UU. a escala nacional. Los investigadores determinaron que, para 2022, EE.UU. tenía algunas de las políticas contra la covid-19 menos restrictivas.

Eso no impidió que los estadounidenses hablaran de “confinamientos”.

“Lockdown” se registró por primera vez en su sentido moderno en 1973 para describir el confinamiento de los presos en sus celdas como medida de seguridad. En 1974, la palabra apareció en un reportaje de The New York Times sobre un brote de violencia entre personas encarceladas en la prisión de San Quentin.

Para 1984, se aplicaba a estados de aislamiento y contención instaurados tras otros tipos de brechas de seguridad: hubo “lockdowns” en Nueva York después del 11-S y en Boston después del atentado del maratón de Boston de 2013. Las escuelas introdujeron simulacros de “lockdown” en respuesta a la amenaza de tiradores activos.

Sin embargo, la palabra no formaba parte del léxico oficial de la salud pública. Y en pleno apogeo de la pandemia, quedó claro que nadie se ponía del todo de acuerdo sobre lo que significaba.

Lo que calificaba como un confinamiento era, al parecer, motivo de disputa entre Fauci y Scott Atlas, entonces miembro del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca de Trump. “Él explícitamente quiere no hacer nunca rastreo de contactos y no aislar nunca a ninguna persona que esté infectada. Siente que esto constituye un ‘lockdown’ y siente que el POTUS no quiere confinar”, escribió Fauci en una entrada de diario del 17 de octubre de 2020. Añadió que él y Deborah Birx, entonces coordinadora de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, “han dicho repetidamente que no queremos confinar”.

Pero a lo largo de la pandemia, prácticamente cualquier medida para frenar el virus —salvo las vacunas y los tratamientos— acabaría siendo caracterizada como “confinamientos”.

El Collins English Dictionary nombró “lockdown” como su palabra del año para 2020, señalando que registró más de 250.000 usos de la palabra en comparación con alrededor de 4.000 el año anterior. El diccionario definió el término como “cualquier conjunto de procedimientos impuestos a una comunidad, como el cierre de escuelas y restaurantes, para limitar la propagación de una enfermedad como durante una epidemia”.

Aunque esa definición describía cómo la gente común y las organizaciones de medios usaban “lockdowns”, los expertos e investigadores en salud pública evitaban la palabra en favor de términos más precisos.

“Era una palabra a la que nos resistimos un poco porque cada quien entendía algo diferente por ella”, dijo Petherick, la investigadora de Oxford. “Y nuestro trabajo era, con la mayor precisión posible, medir los cambios de políticas en todo el mundo en tiempo real y poner esos datos a disposición de la gente sin otra agenda que simplemente intentar ayudar al bien público”.

Michael Stoto, profesor emérito de la Universidad de Georgetown que estudia la preparación para emergencias públicas y la confianza en la salud pública, dijo que un término mejor es “intervenciones no farmacéuticas”, una categoría que incluye el uso de mascarillas y el distanciamiento social junto con esas restricciones a las reuniones públicas y las estrictas órdenes de quedarse en casa que podrían constituir un “lockdown”.

Lucky Tran, un divulgador científico radicado en Nueva York, señaló que los funcionarios gubernamentales en ese momento usaban comúnmente los términos “órdenes de quedarse en casa” o “medidas de salud pública”. Pero ninguno de los términos más precisos resulta tan fácil de decir.

Es tentador desestimar estos asuntos como pedantería. Pero optar por “confinamientos” en lugar de un lenguaje más específico puede influir en la percepción pública y afectar cómo los países podrían prepararse para futuras pandemias, dijo Tran.

“Su uso excesivo da a la gente la falsa impresión de que las medidas de salud pública se aplicaron con tanta rigurosidad en EE. UU. como en países como Australia y Nueva Zelanda”, escribió Tran en un correo electrónico. “Suponer incorrectamente que las normas de EE. UU. eran más estrictas alimenta afirmaciones erróneas de que las medidas de salud pública fracasaron, cuando en realidad políticas débiles o mal implementadas causaron tasas de mortalidad más altas”.

Hay preguntas genuinas que vale la pena plantear sobre qué podría haberse hecho de manera diferente para obtener mejores resultados, dijo Stoto. ¿Deberían las escuelas haber reabierto antes? ¿Cómo podrían los funcionarios haber logrado un equilibrio más favorable entre los beneficios de las medidas de salud pública y los costos? Pero al afirmar de manera general que los “confinamientos” fueron desastrosos, dijo Stoto, los republicanos están eludiendo esas preguntas.

“Los conservadores básicamente han evitado esas preguntas diciendo: ‘Los confinamientos no funcionan, las mascarillas no funcionan, los cierres de escuelas no funcionan’”, dijo. “Pero sí reducen las infecciones y salvan vidas. La pregunta es: ¿Cuáles son los beneficios en comparación con los daños?”

Añadió: “Simplifica un problema complicado en una frase de pegatina para parachoques que es fácil de desestimar”.

El enfoque en los “confinamientos”, tanto por conservadores como por liberales, replantea la experiencia de la pandemia de covid-19 como una de pánico inusitado y error humano, en lugar de una de un virus sin control que llenaba fosas comunes y camiones frigoríficos con cuerpos. También pasa por alto el hecho de que los funcionarios inicialmente tomaban estas decisiones antes de saber mucho sobre cómo se propagaba el virus, dijo Maureen Miller, epidemióloga y antropóloga médica. Hay críticas legítimas que hacer sobre cuán transparentes fueron los funcionarios respecto de esa incertidumbre y sobre cómo podrían haberla comunicado mejor, dijo. Pero culpar a los “confinamientos” oscurece la verdadera raíz del problema.

“No creo que sean los confinamientos los que causaron daño”, dijo. “Creo que fue la pandemia la que causó daño, y eso nunca entra en la discusión.

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