Promete combatir la inmigración si gobierna Georgia. Su empresa fue acusada de tráfico de enfermeras extranjeras

Mientras el multimillonario republicano Rick Jackson inundaba las ondas de radio y televisión de Georgia esta primavera con anuncios prometiendo…

Mientras el multimillonario republicano Rick Jackson inundaba las ondas de radio y televisión de Georgia esta primavera con anuncios prometiendo una represión contra los inmigrantes indocumentados si era elegido gobernador, una empresa de su imperio sanitario se encontraba inmersa en una costosa batalla legal por el trato que recibían sus trabajadores inmigrantes.

Una demanda presentada por enfermeras extranjeras acusa a Avant Healthcare Professionals de atraerlas a Estados Unidos con la promesa del sueño americano, para luego pagarles salarios miserables y mantenerlas atrapadas en contratos rígidos durante años.

Según la demanda, cuando intentaron renunciar, Avant amenazó con contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y les exigió el pago de sumas millonarias por irse.

“El ‘empleo’ de Avant es esencialmente una forma de servidumbre por contrato”, escribieron los demandantes en su demanda.

Avant negó haber cometido irregularidades. Pero el 22 de junio, días después de que Jackson se convirtiera en el candidato republicano a gobernador, la empresa llegó a un acuerdo que otorgaría a más de 5.000 trabajadores inmigrantes, tanto actuales como antiguos, una parte de una indemnización de US$ 3 millones y condonar las tarifas impagas.

Hasta ahora, el caso contra Avant ha recibido escasa atención y no había surgido previamente en la contienda por la gobernación de Georgia.

Sin embargo, pone de manifiesto un marcado contraste entre las prácticas comerciales de una empresa propiedad de Jackson y la agenda inmigratoria de línea dura de su campaña.

Avant, empresa especializada en la contratación de enfermeras extranjeras para trabajar en hospitales estadounidenses, ha sido objeto de escrutinio legal por su modelo de negocio y, en ocasiones, ha tenido discrepancias con la administración Trump respecto a sus políticas inmigratorias.

Mientras tanto, Jackson está haciendo campaña para ayudar al presidente Donald Trump a endurecer el sistema de inmigración del que depende su empresa.

En ocasiones, la campaña de Jackson y su empresa han adoptado posturas diferentes respecto a la inmigración. Por ejemplo, en un anuncio de campaña que impulsó su ascenso político esta primavera, Jackson mira directamente a la cámara y dice: “No me importa si eres musulmán o mongol. No tienes derecho a imponer tu cultura a nuestro país”.

Pero en una guía corporativa para afrontar el choque cultural en Estados Unidos, Avant les dice a sus trabajadores extranjeros: “No tienes que elegir entre la cultura de la que vienes y la que te estás adaptando. Encontrar la armonía entre ambas crea una identidad multicultural integral que enriquece tanto tu vida personal como profesional”.

La victoria de Jackson en las primarias sorprendió a su partido al derrotar al vicegobernador del estado, respaldado por Trump. Ahora se enfrenta a la candidata demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, en una de las contiendas por la gobernación más esperadas del año. (Bottoms es una antigua colaboradora de CNN).

En declaraciones a CNN, el portavoz de la campaña, Garrison Douglas, afirmó que Jackson se centra en “la inmigración ilegal y delictiva y en el cumplimiento de la ley”.

“Las enfermeras de Avant llegan a Estados Unidos legalmente, tras esperar varios años, aprenden inglés, pagan impuestos y salvan vidas”, afirmó. “Avant llegó a este acuerdo para evitar los costos de un litigio, lo que le permite centrarse por completo en paliar la grave escasez de personal de enfermería conectando al sistema sanitario estadounidense con enfermeras cualificadas”.

La campaña de Jackson no respondió a las preguntas de CNN sobre su postura respecto a la inmigración legal, incluyendo si apoya la concesión de visados ​​adicionales para trabajadores extranjeros.

Jessica Lacy, portavoz de Jackson Healthcare, la empresa matriz de Avant, hizo hincapié en que el tribunal en este caso no determinó que las prácticas comerciales de la empresa fueran ilegales y que el acuerdo desestimó las demandas contra Avant de forma definitiva.

Al igual que en la campaña de Jackson, Lacy afirmó: “Avant llegó a este acuerdo para evitar el costo y la distracción de un litigio continuo y para seguir centrados en nuestra misión de apoyar a las organizaciones sanitarias, a los profesionales sanitarios y a los pacientes a los que atienden”.

Jackson, de 72 años, es una figura clave en el floreciente sector de la contratación de personal sanitario, un negocio centrado en el suministro de trabajadores médicos a hospitales y clínicas.

Fundó Jackson Healthcare en el año 2000, y actualmente lidera una red de aproximadamente 20 empresas especializadas en la selección y colocación de personal para hospitales y clínicas, desde enfermeros y médicos hasta administradores y personal de recepción.

Jackson Healthcare ha reunido poderosos aliados. Su consejo asesor incluye al exgobernador de Florida, Jeb Bush, y a Tom Price, el excongresista de Georgia que fue el primer secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump.

La compañía se convirtió en un actor clave en la respuesta de Georgia a la crisis de la covid-19, obteniendo contratos de enfermería sin licitación por un valor aproximado de US$ 1.000 millones, según el Atlanta Journal-Constitution.

El éxito empresarial de Jackson es fundamental en su discurso a los votantes. Su sitio web de campaña repasa su trayectoria, desde su infancia en el sistema de acogida de Georgia hasta dirigir un conglomerado de atención médica de US$ 3.000 millones que opera en los 50 estados.

“Rick no comparte eso para presumir, sino porque su vida siempre se ha centrado en la acción y el impacto”, afirma el sitio web.

Avant Healthcare Professionals, con sede en Florida, es una incorporación relativamente reciente a la extensa cartera de negocios de Jackson.

Jackson Healthcare calificó a Avant como “pionera en el campo del reclutamiento y la colocación internacional de profesionales de la salud” cuando adquirió la compañía en 2018. Los registros comerciales presentados en Florida identifican a Rick Jackson como gerente de Avant.

Incluso antes de ser adquirida, Avant se enfrentó a un escrutinio legal por su preferencia por la mano de obra extranjera.

En 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó que Avant discriminó a trabajadores estadounidenses mediante ofertas de empleo que mostraban favoritismo hacia trabajadores extranjeros, lo que podría constituir una violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

En un acuerdo alcanzado ese mismo año, Avant se comprometió a modificar sus prácticas de contratación y pagó una multa de US$ 27.750.

Los costes legales en los que incurriría Avant tras la adquisición por parte de Jackson Healthcare resultarían mucho más trascendentales.

Las enfermeras Latoya Lewis y Lucinda Byron vieron en Avant una oportunidad para comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

Lewis llegó en 2021 procedente de Jamaica. Byron, originaria de San Vicente y las Granadinas, comenzó a trabajar en un hospital de Dakota del Sur en 2022.

Ambos firmaron contratos plurianuales con Avant. Según una demanda presentada inicialmente en 2023, pronto se encontraron con un acuerdo inflexible en el que podían tomarse pocos días libres, cobraban menos que sus compañeros empleados directamente por los hospitales y tenían escasas oportunidades de ascenso.

Según la demanda, apenas les alcanzaba para subsistir con sus salarios.

Cuando intentaron renunciar, Avant les advirtió que tendrían que pagar multas para recuperar los costos de su traslado a Estados Unidos, según la denuncia.

Supuestamente, el personal amenazó con contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los engañó haciéndoles creer que irse podría poner en peligro su estatus inmigratorio.

Al igual que muchas enfermeras extranjeras, llegaron con visas EB3, que otorgan una tarjeta de residencia permanente que generalmente no les exige permanecer en la empresa que las ayudó a llegar a Estados Unidos.

Según la denuncia, Avant le exigía a Byron US$ 41.832 cuando se marchara y le daba 30 días para pagarlos.

Los abogados de Lewis y Byron argumentaron que estos contratos y los esfuerzos de Avant por hacerlos cumplir violaban la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas y la Ley de Normas Laborales Justas.

Según sus abogados, Lewis y Byron no estuvieron disponibles para hablar con CNN.

Avant argumentó que reclutar enfermeras extranjeras y garantizar el cumplimiento de sus requisitos inmigratorios implicaba costos sustanciales.

Para desestimar el caso, la empresa replicó que los contratos que firmaron Byron y Lewis eran acuerdos laborales sencillos, que tenían derecho a una compensación justa y que el hecho de que las enfermeras pudieran —y de hecho lo hicieran— dejar Avant demostraba que Byron y Lewis no eran víctimas de trabajo forzoso.

Sin embargo, un juez federal se negó a desestimar las acusaciones de trata de personas. El año pasado, el caso pasó a un tribunal estatal de Florida, donde se presentó una demanda colectiva.

En noviembre, ambas partes llegaron a un acuerdo preliminar tras identificar a 5.219 trabajadores sanitarios, tanto actuales como exempleados de Avant, que reunían los requisitos para formar parte de la demanda colectiva.

Según el acuerdo, cada uno de ellos tendría derecho a una parte de una indemnización de US$ 3 millones.

Un juez aprobó los términos del acuerdo en julio.

Lacy señaló que “quienes recibirán ayuda económica, en su mayoría recibirán aproximadamente US$ 500 o menos”. A otros se les eximirá del pago de las cuotas, pero no recibirán ningún pago adicional.

Avant no es la única empresa que enfrenta acusaciones similares. En 2024, Bloomberg Law identificó al menos 10 demandas colectivas presentadas por enfermeras que impugnaban acuerdos que las obligaban a reembolsar a sus empleadores si renunciaban.

El año pasado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que su oficina había obtenido una indemnización de US$ 660.000 de la empresa Advanced Care Staffing por obligar a enfermeras extranjeras a firmar contratos que su oficina calificó de “explotadores”.

Algunos abogados laboralistas han calificado contratos como los utilizados por Avant como acuerdos de “permanencia o pago”. Estados como California y Nueva York los han prohibido, argumentando que a menudo se aprovechan de los trabajadores más vulnerables.

Según Rachel Dempsey, abogada que representa a los demandantes en el caso contra Avant, los inmigrantes que trabajan para estas empresas de contratación de personal sanitario provienen casi exclusivamente de países en desarrollo.

Dempsey también es directora asociada de Towards Justice, un bufete de abogados sin ánimo de lucro especializado en la protección de los trabajadores, que ha gestionado numerosos casos de trabajadores sanitarios inmigrantes que alegan haber sido maltratados por las empresas que los trajeron a Estados Unidos.

Aunque Dempsey se negó a abordar el caso contra Avant, citando el acuerdo extrajudicial, dijo que los salarios que generalmente se ofrecen a las enfermeras extranjeras parecen atractivos sobre el papel para los inmigrantes que tienen poca experiencia con el costo de vida en los EE.UU. o con lo que suelen ganar las enfermeras.

“Cuando llegan aquí, se dan cuenta de que no les alcanza para mantener a sus familias”, afirmó.

En febrero, mientras el acuerdo alcanzado por Avant tomaba forma, Jackson se lanzó a la carrera por la gobernación.

Tenía solo 105 días para convencer a los votantes republicanos de Georgia y gastó decenas de millones de dólares de su propio patrimonio tratando de ser reconocido.

Un anuncio publicitario antiinmigración provocador lo ayudó a destacar. Se emitió por primera vez en marzo y apareció casi 9.000 veces en las estaciones de televisión de Georgia, según AdImpact, que monitorea la publicidad de campañas electorales.

Mirando directamente a la cámara, Jackson promete que los inmigrantes que infrinjan la ley durante su mandato serán deportados o expulsados ​​del estado.

Su credibilidad en cuanto a su postura sobre inmigración fue cuestionada durante las primarias por sus oponentes después de que el New York Post publicara los detalles de una demanda aparte presentada por un ciudadano mexicano que resultó herido mientras trabajaba en la mansión de Jackson en Georgia, de 4.366 metros.

Cuando uno de sus rivales republicanos le preguntó en un debate si había contratado a inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos, Jackson respondió: “No lo sé”.

Avant ha construido su negocio reclutando extranjeros para que se muden a Estados Unidos y ayudándolos a desenvolverse en el complejo sistema de inmigración estadounidense.

Y si bien Jackson se ha alineado con la reforma inmigratoria de Trump, Avant se ha opuesto a ella en ocasiones.

En 2020, Avant demandó a la administración Trump por las demoras en la emisión de visas para trabajadores que intentaba traer a Estados Unidos desde Filipinas.

La demanda finalmente se retiró una vez aprobadas las visas.

A principios de este año, la directiva de Avant describió las dificultades que ha enfrentado bajo las nuevas políticas de visas de Trump y expresó optimismo de que una demanda que impugna la nueva tarifa de US$ 100.000 para las visas H-1B tendría éxito.

“Sería muchísimo dinero si este año contratáramos la misma cantidad de enfermeras con visa H1B que el año pasado”, dijo Lesley Hamilton, vicepresidenta sénior de operaciones globales de Avant, en un video de marzo. “Es una cantidad de dinero que… mi cerebro no puede calcular ahora mismo”.

La campaña de Jackson no respondió cuando se le preguntó cómo podría colaborar eficazmente con Trump en materia de inmigración, dado que su empresa está en desacuerdo con la administración respecto a algunas de sus políticas de visados.

Avant argumenta que está cubriendo una necesidad. Los hospitales de todo el país se preparan para una escasez de personal en las próximas décadas.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. estima que habrá alrededor de 190.000 vacantes para enfermeros titulados cada año durante la próxima década.

“Avant apoya las políticas que preservan y fortalecen las vías de inmigración legal para los profesionales de la salud calificados como una parte importante para abordar la escasez de enfermeras en los Estados Unidos”, dijo Lacy.

Según Demspey, cubrir las vacantes de enfermería con mano de obra extranjera reclutada por empresas de contratación de personal sanitario resulta atractivo para los hospitales porque, por lo general, se les paga menos.

Sin embargo, esto significa que las enfermeras nacidas y formadas en Estados Unidos compiten cada vez más con mano de obra más barata, añadió.

“Esto reduce los salarios para todos”, sostuvo Dempsey.

CNN preguntó a la campaña de Jackson si su empresa ayudaba a los hospitales estadounidenses a cubrir puestos de trabajo con trabajadores extranjeros que luego podrían ser ocupados por enfermeras estadounidenses con salarios más altos.

Su campaña no respondió.

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