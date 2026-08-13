Operación de rescate en marcha tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el sur de Inglaterra

La policía y los servicios de emergencia del Reino Unido se encuentran en el lugar tras el descarrilamiento de un…

La policía y los servicios de emergencia del Reino Unido se encuentran en el lugar tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el sur de Inglaterra, según informaron las autoridades el jueves.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:54 local (10:54 ET) cerca de la estación de tren de Lewes, en East Sussex, a unos 110 kilómetros al sur de Londres, según la Policía de Transporte Británica (BTP).

“Estamos respondiendo junto con los paramédicos y los bomberos y proporcionaremos más información tan pronto como sea posible”, declaró la BTP en X.

Las imágenes publicadas en redes sociales muestran varios vagones volcados, con personas de pie sobre ellos.

Según varios medios de comunicación británicos que citan una fuente del Departamento de Transporte del Reino Unido, no se han registrado heridos graves ni víctimas mortales.

El Servicio de Bomberos y Rescate de East Sussex informó que está trabajando con otros servicios de emergencia en el lugar y aconsejó al público evitar la zona.

“Tenemos diez camiones de bomberos, una unidad de apoyo al mando, unidades de rescate técnico, oficiales y otros recursos en el lugar”, informó el servicio de bomberos en una actualización el jueves por la noche, hroa local. “Hemos estado ayudando a llegar hasta los pasajeros y prestando asistencia a otros servicios de emergencia”.

La Secretaria de Transporte del Reino Unido, Heidi Alexander, expresó su profunda preocupación por los informes del descarrilamiento y agradeció a los servicios de emergencia que trabajan en el lugar para ayudar a los afectados.

“Estamos trabajando con rapidez con la industria ferroviaria y socios locales para ayudar a los pasajeros”, añadió.

No se conocía de inmediato la causa del descarrilamiento. Algunos trenes fueron cancelados y otros circulaban a menor velocidad debido a la ola de calor; en algunas zonas del sur de Inglaterra, las temperaturas alcanzaron los 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit).

La Oficina de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Reino Unido anunció que desplegaría un equipo de investigadores en el lugar del descarrilamiento para comenzar a recabar pruebas.

El sindicato de transporte TSSA también expresó su preocupación por el descarrilamiento. “Con un gran número de pasajeros involucrados, su seguridad y bienestar deben ser la prioridad. Agradecemos a todos los servicios de emergencia y al personal ferroviario que acudieron al lugar y esperamos más información”, declaró en un comunicado.

Según National Rail, se ha advertido a los usuarios del tren de “importantes interrupciones” durante las próximas horas.

“No circularán trenes por Lewes y Haywards Heath hasta nuevo aviso. Deberá utilizar una ruta alternativa para llegar a su destino”, indicó.

La compañía ferroviaria Southern Rail ha aconsejado al público que no viaje, ya que todas las líneas que pasan por la estación de tren de Lewes están cerradas para permitir que el equipo de emergencia, los ingenieros ferroviarios y otro personal especializado “evalúen la situación y garanticen la seguridad del ferrocarril”.

El incidente del jueves es el segundo accidente ferroviario grave en el Reino Unido en dos meses. En junio, dos trenes de pasajeros colisionaron en el centro-sur de Inglaterra, cerca de la ciudad de Bedford. Ese episodio dejó un muerto y dejando decenas de heridos.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.