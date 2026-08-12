Mueren dos personas tras estrellarse un helicóptero militar en el centro de Texas

Dos personas murieron después de que un helicóptero militar se estrellara en un campo en el centro de Texas el…

Dos personas murieron después de que un helicóptero militar se estrellara en un campo en el centro de Texas el miércoles por la tarde, informó un funcionario de la oficina del sheriff.

El helicóptero Apache, procedente de la instalación militar de Fort Hood, se estrelló alrededor de la 1:35 p.m., hora local, y se confirmó la muerte de los dos pilotos a bordo, según Cliff Coleman, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Bell.

Las cuadrillas respondieron a un gran incendio forestal fuera de control provocado por el accidente, y se ordenaron evacuaciones, dijo Coleman. El helicóptero no impactó ninguna estructura ni a ninguna persona, dijo Coleman.

“Se estrelló en un campo, y se podía notar que fue un choque violento”, añadió.

El helicóptero de ataque AH-64 Apache tenía su base en Fort Hood, informó la instalación en un comunicado. Socorristas locales, personal militar y fuerzas del orden estaban en el lugar.

“Nuestra prioridad inmediata es asegurar el sitio y apoyar los esfuerzos iniciales de respuesta”, dijo en un comunicado el general de brigada Ethan Diven, comandante general interino. “Nuestros pensamientos están con la tripulación y sus familias mientras esperamos más información”.

No estaba claro de dónde venía el helicóptero ni hacia dónde se dirigía.

El AH-64 Apache es un helicóptero de ataque con asientos para dos miembros de la tripulación: el piloto en la parte trasera de la aeronave y el copiloto y artillero en la parte delantera, según el Ejército de Estados Unidos.

El helicóptero de cuatro palas puede transportar 16 misiles Hellfire, 76 cohetes aéreos y 1.200 cartuchos para su cañón de 30 mm.

Los Apache han sido mejorados y modernizados desde que la aeronave se introdujo por primera vez en 1984, y está previsto que sigan volando hasta 2050.

“Es altamente móvil, letal y puede destruir objetivos de blindados, personal y material en condiciones de campo de batalla con visibilidad reducida a distancias de hasta 8 km (5 millas)”, dijo el Ejército en su sitio web. “Con la incorporación de una mejor conciencia situacional, rendimiento de vuelo e interoperabilidad conjunta, el AH-64E se ha convertido en el vehículo de combate aéreo más avanzado del mundo”.

The-CNN-Wire

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