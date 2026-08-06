McConnell dice que le dieron el alta del centro de rehabilitación y continuará su recuperación en casa

El senador Mitch McConnell dijo el jueves que le dieron el alta del centro de rehabilitación donde se había estado…

El senador Mitch McConnell dijo el jueves que le dieron el alta del centro de rehabilitación donde se había estado recuperando tras una caída y que continuará recuperándose en casa.

“Hoy más temprano, me dieron el alta del centro de rehabilitación para continuar mi recuperación en casa. Elaine y yo estamos agradecidos por los numerosos buenos deseos y el apoyo de amigos, colegas y kentuckianos, y por la atenta atención que he recibido de excelentes médicos, enfermeras, terapeutas y personal del hospital”, dijo el republicano de Kentucky en un comunicado.

“Siguiendo el consejo de mis médicos, mantendré desde casa un régimen intensivo de fisioterapia durante el período de trabajo en el estado, y seguiré coordinándome con mi personal y colegas en importantes asuntos del Senado”, añadió.

El exlíder de la mayoría del Senado, que tiene 84 años y no se postula a la reelección, fue ingresado en el hospital el 14 de junio, pero su oficina no reveló en ese momento el motivo de la hospitalización.

En julio, tras semanas de especulación sobre su estado de salud, McConnell anunció que una caída lo había llevado al hospital.

“Mis médicos han confirmado que no me rompí ningún hueso ni sufrí una conmoción cerebral. No tuve un ataque al corazón ni un derrame cerebral. No tengo tumores ni hemorragias. Pero estuve brevemente inconsciente y me llevaron al hospital. Mientras recibía una atención excelente durante las últimas semanas, también he tenido que lidiar con un caso leve de neumonía”, dijo en un comunicado en ese momento.

El senador añadió que lo habían trasladado a un centro de rehabilitación para seguir recuperando fuerzas.

The-CNN-Wire

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