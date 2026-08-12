Luigi Mangione negocia un acuerdo de culpabilidad federal antes de una audiencia programada de urgencia, según fuentes

Las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad entre Luigi Mangione y los fiscales federales continúan para resolver los cargos penales…

Las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad entre Luigi Mangione y los fiscales federales continúan para resolver los cargos penales relacionados con el tiroteo mortal contra el director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, según personas familiarizadas con el asunto, mientras se programó apresuradamente una audiencia ante el juez federal para el viernes.

Fuentes familiarizadas con las conversaciones advierten que las negociaciones son fluidas y que podrían no resultar en una resolución.

En junio, CNN informó que los abogados de Mangione habían hablado previamente con fiscales federales sobre un posible acuerdo de culpabilidad, pero en ese momento no se había alcanzado ninguno, según una fuente familiarizada con las conversaciones.

Un abogado de Mangione declinó hacer comentarios. Un portavoz de la Fiscalía Federal de Estados Unidos declinó hacer comentarios.

En una declaración a principios de este verano en respuesta a los informes sobre las conversaciones para un acuerdo de culpabilidad, la abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, dijo: “Esta información atribuida a ‘fuentes anónimas’ forma parte de un patrón preocupante y deliberado de los fiscales y las fuerzas del orden para perjudicar a Luigi, manipular la opinión pública y violar su derecho constitucional a un juicio justo y a un jurado imparcial”.

“Todo acusado en Estados Unidos es considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, incluido Luigi, quien, a diferencia de cualquier otro acusado, tiene que enfrentar los mismos cargos dos veces”, dijo, en referencia a los cargos estatales y federales presentados contra su cliente.

Mangione compareció brevemente el martes ante un tribunal estatal para su última conferencia previa al juicio. El juez confirmó que la selección del jurado en ese caso comenzará el 8 de septiembre.

Horas después, los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York presentaron una solicitud conjunta para celebrar una conferencia con el juez federal que supervisa su caso, cuyo juicio está previsto para enero. La carta no incluía una explicación sobre el motivo de la conferencia, pero fuentes dijeron que, entre otros asuntos, podrían discutirse las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad. El juez fijó una audiencia para el viernes por la mañana.

Mangione se declaró previamente no culpable en ambos casos: en el Distrito Sur de Nueva York enfrenta cargos federales de acoso relacionados con la muerte de Thompson. En el caso estatal, Mangione enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y posesión de armas.

Una declaración de culpabilidad por los cargos federales podría afectar el proceso estatal en virtud de la ley de doble exposición de Nueva York, que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito, aunque no está claro cuál sería el efecto inmediato.

La posibilidad de una doble exposición ya fue planteada ante el tribunal. Después de que medios de comunicación informaran sobre las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad en junio, los fiscales de la Fiscalía del Distrito de Manhattan presentaron una carta ante el juez estatal para reconocer esa posibilidad.

“Si un posible acuerdo federal de culpabilidad tuviera como consecuencia impedir un resultado justo en el proceso estatal, el Pueblo podría informar de esa consecuencia al tribunal federal de distrito, y el tribunal debería considerar ese hecho al decidir si acepta el acuerdo, así como cualquier oposición de la familia de la víctima a dicha resolución”.

La carta continuaba señalando que “cualquier declaración de culpabilidad en estos asuntos debe tener en cuenta la gravedad de los delitos del acusado, la pérdida de una vida inocente, el impacto de esos delitos en la familia de la víctima y los demás intereses estatales involucrados, incluido el principio de la santidad de la vida que sustenta los cargos estatales de homicidio”.

En virtud de los cargos federales más graves, Mangione podría enfrentar cadena perpetua. Si Mangione, de 28 años, fuera declarado culpable del cargo estatal de asesinato, podría enfrentar entre 25 años y cadena perpetua en una prisión estatal.

Thompson fue asesinado a tiros afuera de un hotel en Midtown Manhattan el 4 de diciembre de 2024, cuando se dirigía a una conferencia de inversionistas de UnitedHealthcare. Las autoridades dijeron que las palabras “deny”, “delay” y “depose” fueron encontradas en casquillos de bala y un proyectil en la escena.

Siguió una búsqueda de varios días y, cinco días después, Mangione fue arrestado a más de 200 millas de distancia, en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, después de que el gerente llamara al 911.

Los fiscales alegan que una pistola encontrada en la mochila de Mangione coincidía con las pruebas balísticas halladas en la escena del crimen. Las autoridades dijeron que también encontraron en la mochila un cuaderno con escritos en los que Mangione supuestamente expresaba su enojo contra la industria de la salud y decía que quería “wack” al director ejecutivo en la “convención anual de contadores de frijoles parasitarios”.

Desde entonces, los abogados de Mangione han logrado reducir el alcance de ambos casos. El juez estatal aceptó su solicitud para desestimar un cargo relacionado con terrorismo, y el juez federal desestimó el cargo de asesinato en el caso federal, que habría hecho que Mangione pudiera ser elegible para la pena de muerte.

Pero la defensa de Mangione perdió sus argumentos para impedir que el arma y sus escritos fueran utilizados como pruebas en los juicios, después de que ambos jueces determinaran que el registro de su mochila que permitió obtener esas pruebas fue legal.

En junio, los abogados de Mangione dijeron que recurriría a una defensa psiquiátrica en el caso estatal, en la que admitiría haber cometido el asesinato, pero argumentaría que lo hizo bajo una perturbación emocional extrema. Al día siguiente, cambiaron de opinión abruptamente.

No se dio ninguna explicación, pero esa defensa psiquiátrica no está disponible en un tribunal federal. Además, cualquier admisión en el tribunal estatal podría ser utilizada en su contra en el juicio federal.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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