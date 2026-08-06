Los estadounidenses rechazan los centros de datos y, sorprendentemente, se están construyendo muy pocos

A la gente realmente no le gustan los centros de datos de IA. Los políticos hacen campaña en su contra.…

A la gente realmente no le gustan los centros de datos de IA.

Los políticos hacen campaña en su contra. Una encuesta reciente de Gallup mostró que el 71 % de los estadounidenses se opone a ellos. Varios condados y estados han propuesto o aprobado leyes para prohibirlos.

Pero esta idea de que los centros de datos de IA están apareciendo rápidamente por todas partes queda desmentida por el hecho de que su construcción enfrenta enormes obstáculos, independientemente de si alguien los quiere en su patio trasero o no.

Los retrasos en la construcción no son nada nuevo: históricamente, alrededor del 72 % de la capacidad programada de centros de datos entra en funcionamiento a tiempo, según Goldman Sachs.

Pero solo se espera que aproximadamente la mitad de la capacidad de computación de IA programada para activarse entre ahora y 2028 mediante la construcción de centros de datos entre en funcionamiento en su fecha objetivo, dijo Goldman Sachs. Los centros de datos suelen tardar entre 18 y 24 meses en construirse, pero los plazos de finalización se extienden a medida que los retrasos empeoran.

A pesar de las inversiones de US$ 750.000 millones en infraestructura de IA solo este año, según JPMorgan, los centros de datos tienen dificultades para poner las palas en la tierra. Alrededor del 60 % de la capacidad de centros de datos prevista para completarse en 2027 ni siquiera ha comenzado su construcción, según JPMorgan. Otro 7 % de los proyectos que ya se pusieron en marcha desde entonces se ha retrasado.

El auge planificado de centros de datos en Estados Unidos es absolutamente enorme.

Estados Unidos tenía 5.427 centros de datos a finales del año pasado, según el informe AI Index de la Universidad de Stanford. Se prevé que esa cifra casi se duplique: las empresas de IA han anunciado planes para 3.969 nuevos centros de datos en EE.UU., según Aterio, una empresa de investigación de centros de datos.

De esos, solo 802 están actualmente en construcción.

Hay motivos para creer que muchos de esos casi 4.000 centros de datos planificados nunca fueron reales desde el principio: los desarrolladores suelen presentar muchas solicitudes simultáneas en varias regiones para luego elegir la más viable, señaló Goldman Sachs.

Por eso, de los 565 gigavatios de potencia de cómputo que las empresas de IA planifican actualmente (más de 10 veces la potencia actual), el profesor de bienes raíces de Columbia Business School Stijn Van Nieuwerburgh espera que solo se construyan realmente 180 gigavatios durante la próxima década. Dos tercios del proyecto en cartera son “inverosímiles”, dice.

Eso aun así equivale a cerca de US$ 10 billones de inversión, un 50 % más grande que el siguiente mayor auge de gasto por la expansión ferroviaria del siglo XIX.

No obstante, la arena se acumula en los engranajes de la IA. Esa demanda abrumadora de construcciones de centros de datos ha superado con creces la capacidad de la industria para suministrarlas.

Escasez de materiales: los materiales de construcción se han vuelto difíciles de conseguir debido al aumento de la demanda.

Incluso si los materiales de construcción estuvieran fácilmente disponibles, los chips que albergan esas enormes edificaciones escasean. Eso es particularmente cierto en el caso de la taiwanesa TSMC, que fabrica prácticamente todos los chips líderes de IA, incluidos Blackwell de Nvidia y MI300X de AMD. Eso convierte a TSMC en “un único punto de dependencia en la cadena de suministro global de IA”, según el informe AI Index de la Universidad de Stanford.

Escasez de energía: las enormes tensiones que la IA ejerce sobre la red eléctrica han generado un desequilibrio significativo entre la oferta y la demanda. Los centros de datos ya representan aproximadamente el 8 % del consumo de electricidad de EE.UU., y eso podría crecer al 12 % para 2028, según el American Edge Project, un grupo de defensa de los centros de datos de IA.

Para compensar, muchas empresas de IA están construyendo sus propias plantas de generación de electricidad. Pero ese plan también ha encontrado obstáculos: los tiempos de espera para los transformadores elevadores de generación se han triplicado, según JPMorgan. GE Vernova, el mayor fabricante de turbinas de gas natural, informó que las reservas de sus generadores eléctricos se han duplicado hasta alcanzar los US$ 200.000 millones en un período de cinco años.

Desde 2020, la inflación de los transformadores y los reguladores de energía se ha disparado y es la segunda más alta de las 47 categorías que la Oficina de Estadísticas Laborales mide en su Índice de Precios al Productor mensual, un indicador de la inflación mayorista.

Escasez de mano de obra: para cumplir los plazos de las ampliaciones propuestas para la construcción de centros de datos, Estados Unidos tendría que sumar 500.000 electricistas, 300.000 soldadores y 550.000 plomeros, según el American Edge Project. Los cambios recientes en la política migratoria no han ayudado.

“Algunos de nuestros clientes están desarrollando 24/7/365, y los contratistas se mueven todo el día, pero no hay nada que puedan hacer si toda la mano de obra está atada a proyectos existentes”, dijo Joe Macejak, jefe del negocio de infraestructura digital de propiedades en EE.UU. de Marsh Risk.

Oposición pública: cerca de una docena de estados han propuesto moratorias para la construcción de centros de datos, incluidos dos estados —Nueva York y Texas— que recientemente pusieron en marcha esas prohibiciones temporales. Cuatro estados adicionales han abordado proyectos de ley similares, pero no lograron ser aprobados.

Sin embargo, las prohibiciones no son el mayor obstáculo: lo es lograr que se aprueben los permisos de construcción, señaló Goldman Sachs.

A pesar de los retrasos, el gasto en la construcción de centros de datos se incrementó un 7 % en junio hasta los US$ 68.300 millones, según un informe de la Oficina del Censo. Eso representó un asombroso aumento del 46 % respecto de un año antes.

Un solo campus de IA de última generación puede costar alrededor de US$ 8.000 millones, según Van Nieuwerburgh.

Actualmente hay 438 desarrolladores únicos de centros de datos con proyectos en EE.UU., según Cleanview, una empresa de datos energéticos.

El gasto es tan enorme que los centros de datos están ayudando a impulsar la inflación, señaló la semana pasada el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari.

Pese a eso, los centros de datos no pueden simplemente aparecer de la nada. Tardan años en planificarse y construirse. Y la red de contratistas, inspectores locales, desarrolladores, trabajadores, fabricantes de chips y administradores de sitio suma costos, complejidad, riesgo y… retrasos.

“Es muy difícil acertar con el momento adecuado en estas grandes ampliaciones, y a menudo lo que termina pasando es que nos entusiasmamos demasiado y acumulamos demasiada deuda y luego un montón de estas inversiones se vienen abajo”, explicó Van Nieuwerburgh.

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