Lo que tienen en común los huevos, los jalapeños, los camaleones y las gallinas este verano: salmonela

Estados Unidos sufre varios brotes importantes de salmonela vinculados a alimentos y mascotas. Cientos de personas se han enfermado en…

Estados Unidos sufre varios brotes importantes de salmonela vinculados a alimentos y mascotas. Cientos de personas se han enfermado en decenas de estados, y se ha reportado una muerte.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que la salmonela causa alrededor de 1,35 millones de infecciones cada año, con unas 420 muertes. La comida es, con mayor frecuencia, la culpable, pero las mascotas también pueden ser un problema.

Un brote en curso involucra huevos que fueron producidos en Texas y se vendieron a granel y en supermercados. Midwest Poultry Services retiró del mercado más de 1,5 millones de docenas de envases de huevos con cáscara debido a una posible contaminación. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) dice que el productor no explica todas las enfermedades, por lo que está investigando para determinar cuáles pueden ser las otras fuentes.

Otro brote involucra chiles jalapeños retirados del mercado, cultivados en Sinaloa, México, y distribuidos por Coast Citrus Distributors.

También hay varios brotes vinculados a animales: ocho brotes multiestatales relacionados con el contacto con gallinas y patos de traspatio, así como un brote mucho más pequeño vinculado a niños que manipularon camaleones como mascotas.

Huevos

En el brote vinculado con huevos, se han reportado 98 casos con 26 hospitalizaciones en 17 estados.

Los huevos se vendieron en tiendas Kroger en Texas y Louisiana; en tiendas Brookshire Grocery en Texas, Oklahoma, Arkansas y Louisiana, y en operaciones minoristas más pequeñas en estos estados y en Nuevo México y Mississippi.

Los huevos se vendieron bajo varias marcas, incluidas Simple Truth, Brookshire’s, Country Morning, Kroger y Cal-Maine, con fechas de “vender antes de” o “mejor usar antes de” entre el 20 de julio y el 17 de agosto.

Chiles jalapeños

Hasta el 5 de agosto, según los CDC, ha habido 345 casos de salmonela vinculados a chiles jalapeños en 27 estados, con 36 hospitalizaciones conocidas.

Los productos no parecen haber sido distribuidos a supermercados, dice la FDA, sino solo a restaurantes, mayoristas y otras empresas de servicios de alimentos.

Los CDC dicen que el número real de casos es “probablemente mucho más alto” que lo que se está reportando. Los trabajadores aún entrevistan a las personas enfermas para determinar qué comieron, pero la mayoría reportó haber comido en algún momento entre el 14 de junio y el 14 de julio en un restaurante de estilo mexicano como Chipotle o Qdoba. Ambas empresas aseguran que desde entonces han dejado de servir esos productos.

Aves de traspatio

Los brotes conectados con aves de traspatio involucran a 814 personas en 44 estados. Los únicos estados que no reportan un brote de salmonela relacionado con bandadas de traspatio son Carolina del Sur, Nuevo México, Arizona, Delaware, Rhode Island y Hawái.

Una cuarta parte de quienes se han enfermado eran niños menores de 5 años.

El mayor de estos brotes tuvo lo que los CDC llamaron un “número inusualmente alto de personas que reportaron contacto con patos”.

Hasta el 27 de julio, 201 casos han sido lo suficientemente graves como para requerir atención en un hospital, y una persona ha muerto.

Camaleones

El brote que involucró camaleones velados comenzó en febrero, y la investigación se declaró concluida en junio. Las mascotas se compraron en diferentes tiendas, y los casos fueron todos entre niños menores de 3 años.

Dos niños se enfermaron en Nebraska, y se reportaron casos únicos en Iowa, Oklahoma y Texas.

Dos de los niños tuvieron que ser hospitalizados, según los CDC.

Los síntomas de la salmonela por lo general comienzan entre seis horas y seis días después de que alguien entra en contacto con la bacteria a través de alimentos o bebidas contaminados, o al interactuar con un animal o una superficie contaminados.

Las personas tienden a enfermarse más rápido con la exposición a mayores cantidades de la bacteria. La salmonela en los productos agrícolas suele ser una dosis menor que en los alimentos preparados, que a menudo tienen un alto riesgo de contaminación cruzada y pueden almacenarse a temperaturas incorrectas durante más tiempo, lo que permite que crezca una mayor cantidad de la bacteria.

Las personas que contraen salmonela suelen desarrollar calambres estomacales, fiebre, náuseas o vómitos, y pueden tener diarrea con sangre. También pueden presentar articulaciones doloridas e hinchadas o dolor de espalda intenso. Algunas podrían sentir la necesidad de orinar con más frecuencia y pueden tener dolor al orinar. También se han reportado sudores nocturnos, malestar general y dolor en el pecho.

Los síntomas suelen durar de cuatro a siete días.

La mayoría de las personas se recupera por completo sin tratamiento. Pueden presentarse síntomas más graves en personas con afecciones subyacentes, quienes están embarazadas, los adultos mayores, los niños pequeños y quienes tienen el sistema inmunitario suprimido.

Algunas personas con casos graves —con fiebre alta o diarrea incapacitante con sangre— pueden necesitar atención en un hospital.

Por lo general no se recomiendan antibióticos para la salmonela porque los fármacos pueden hacer que usted porte la bacteria por más tiempo, según el Dr. Elie Saade, especialista en enfermedades infecciosas de University Hospitals en Cleveland.

Los pacientes “pueden mejorar, pero la salmonela se queda en su abdomen o en su cuerpo por más tiempo, por lo que permanecen infecciosos durante más tiempo”, explicó Saade.

Si la enfermedad es grave, si se ha propagado a la sangre o si el paciente tiene el sistema inmunitario debilitado, los adultos pueden recibir los antibióticos ciprofloxacino, azitromicina o ceftriaxona. A los niños se les trata con amoxicilina o trimetoprima-sulfametoxazol.

Los antidiarreicos como Imodium A-D pueden aliviar los calambres, pero el medicamento también puede prolongar la diarrea, por lo que muchos médicos recomiendan limitarse a descansar y beber muchos líquidos.

Los síntomas de la salmonela a veces pueden parecerse a los de la ciclosporiasis, otra enfermedad transmitida por alimentos que últimamente ha estado en los titulares.

Si hay sangre en la diarrea, dice Saade, es más probable que sea salmonela.

“La cyclospora por lo general durará más que más de unos pocos días, y suele ser intermitente. Con cyclospora, mejoran y luego vuelven a tener diarrea”, afirmó.

“Con la salmonela, por lo general se enferman de verdad y luego mejoran. No es intermitente, y solo dura unos pocos días”.

Los médicos también pueden hacer pruebas de laboratorio en una muestra de heces, pero diagnosticar una infección por cyclospora requiere una prueba molecular específica que no siempre se incluye en los cultivos de heces de rutina.

La salmonela puede propagarse entre personas, pero la cyclospora no. Los médicos preguntarán si un paciente ha tenido contacto cercano con otra persona a la que se le diagnosticó salmonela.

“Limpiar, separar, cocinar y enfriar” son las palabras que debe recordar para evitar la salmonela.

Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos y mascotas como pollos, tortugas y reptiles, que pueden portar la bacteria.

En la cocina, limpie las encimeras, las tablas de cortar y los utensilios, en particular después de tocar carne o huevos crudos.

Lave verduras como la lechuga y los jalapeños antes de usarlas.

Mantenga las aves crudas, los huevos, los mariscos y la carne lejos de los alimentos listos para comer, como frutas y verduras.

Puede eliminar la salmonela de los alimentos al cocinarlos, pero deben cocinarse por completo: nada de huevos líquidos o crudos. Use un termómetro de alimentos para asegurarse de que las aves estén cocidas a 74 °C y las carnes molidas o los platillos con huevo a 71 °C.

Si está cocinando con pollo o huevos, indicó Saade, no manipule luego verduras sin lavarse las manos, para evitar la contaminación cruzada.

Y si se enferma de salmonela, no cocine para otras personas, porque también puede enfermarlas.

Enfríe alimentos como los huevos y la carne. Guarde las sobras y otros alimentos perecederos en el refrigerador dentro de las dos horas, y mantenga su refrigerador a 4 °C o menos.

En cuanto a las infecciones por salmonela provenientes de mascotas, los CDC recomiendan que los niños menores de 5 años no tengan contacto con camaleones. La agencia también insta a mantener limpias las aves de corral de traspatio y los suministros y hábitats de los camaleones, y sugiere que nadie, de ninguna edad, bese ni abrace a sus camaleones o pollos.

Los casos de salmonela se han mantenido relativamente estables durante la última década, según un estudio de datos del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de EE.UU.

La bacteria de la salmonela es un organismo que forma parte de la flora natural de muchos animales. No les causa enfermedad, pero puede perjudicar a los seres humanos cuando nuestros alimentos o el agua entran en contacto con esos animales, o cuando las personas interactúan directamente con ellos.

“La desafortunada realidad de tantos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos es la contaminación fecal de nuestros alimentos, y eso puede provenir de muchas fuentes diferentes”, afirmó la doctora Haley Oliver-Jischke, experta en inocuidad alimentaria que también se desempeña como viceprovosta sénior de éxito académico y estudiantil en la Universidad Purdue.

Históricamente, hay una estacionalidad en las enfermedades transmitidas por alimentos, dijo.

“Está la temporada de cyclospora, la temporada que nadie jamás ha querido. Vete, temporada de cyclospora. Pero eso está asociado con la temperatura, es decir, con el clima más cálido”, comentó Oliver-Jischke.

“Vemos una serie de enfermedades transmitidas por alimentos que en realidad siguen el patrón del clima más cálido, y esa también es su temporada de crecimiento. Si el agua está más cálida, organismos como la salmonela pueden crecer en el agua más cálida, por lo que pueden alcanzar cifras más altas. Así que en realidad se trata del entorno en el que viven los organismos junto con nosotros”.

The-CNN-Wire

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