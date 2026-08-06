La FAA ordena inspeccionar cientos de aviones Boeing 737 Max por posibles grietas

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó inspeccionar cientos de aviones Boeing 737 Max para…

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó inspeccionar cientos de aviones Boeing 737 Max para detectar posibles grietas en el fuselaje, y advirtió que daños no detectados podrían comprometer la integridad estructural de la aeronave.

La nueva directiva de aeronavegabilidad se aplica a unos 471 aviones Boeing 737 Max 8, Max 9 y Max 8-200 registrados en Estados Unidos.

Según la FAA, se encontraron grietas en algunos aviones en un refuerzo estructural situado alrededor de la puerta de servicio delantera, en el lado derecho de la aeronave y junto a la galería delantera.

Las aerolíneas deberán inspeccionar dicha zona siguiendo un calendario basado en el uso de cada avión y reparar cualquier grieta antes de devolver la aeronave afectada al servicio.

Boeing ha modificado su proceso de fabricación para solucionar este problema en los aviones de nueva construcción, indicó la FAA. CNN se ha puesto en contacto con Boeing para solicitar comentarios.

La FAA no ordenó la inmovilización de la flota, argumentando que los intervalos de inspección requeridos ofrecen múltiples oportunidades para detectar grietas antes de que puedan comprometer la integridad estructural del avión.

La directiva entrará en vigor el 10 de septiembre.

El mes pasado, la FAA propuso otra directiva de aeronavegabilidad que exigiría inspeccionar los conjuntos de asientos de 453 aviones Boeing 737 Max, ante la posibilidad de que hubieran sido instalados incorrectamente.

El fabricante ha estado bajo escrutinio desde que, en enero de 2024, un panel de cierre de puerta (conocido como door plug) se desprendiera de un avión de Alaska Airlines en pleno vuelo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) determinó que faltaban cuatro pernos cuya función era mantener dicho panel en su sitio cuando el avión fue entregado a la aerolínea en octubre de 2023.

The-CNN-Wire

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