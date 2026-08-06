La campaña abiertamente islamófoba del Partido Republicano contra Abdul El-Sayed

El martes, los votantes de las primarias republicanas en Michigan dieron una victoria de dos dígitos a un candidato al…

El martes, los votantes de las primarias republicanas en Michigan dieron una victoria de dos dígitos a un candidato al Congreso que se había retirado de la contienda, por encima de Amir Hassan, un exmusulmán respaldado por el presidente Donald Trump cuyo nombre es claramente de origen árabe.

El miércoles, algunas personas que asistían a un discurso de Trump en Las Vegas abuchearon al escuchar otro nombre de origen árabe, antes de que el gobernador republicano de Nevada, Joe Lombardo, les pidiera que se detuvieran. Austin Abdelnabi era un policía que murió recientemente en cumplimiento del deber, y su hermano trabajó en la Casa Blanca.

Cualquiera de estos episodios podría descartarse como una coincidencia, como un caso aislado que no dice gran cosa.

No obstante, difícilmente parece una coincidencia que ocurrieran justo cuando los republicanos lanzaron esta semana una campaña abiertamente islamófoba contra el nuevo candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed.

Trump ha coqueteado con la islamofobia e incluso la ha utilizado con fines políticos durante los últimos 20 años. Su campaña, que cuestionaba el lugar de nacimiento de Barack Obama y que insinuaba que Obama podía ser musulmán en secreto, ayudó a impulsar la carrera política de Trump.

Pero durante su segundo mandato ha exhibido cada vez más abiertamente sus prejuicios y su xenofobia, y ha alentado a su partido a hacer lo mismo.

La respuesta del Partido Republicano a la candidatura de El-Sayed muestra hasta qué punto ha adoptado estas prácticas repudiables. Algunas están apenas disimuladas, pero muchas ni siquiera intentan guardar las apariencias.

La dirigencia nacional republicana reaccionó rápidamente el miércoles a la victoria del exfuncionario de salud pública usando repetidamente su nombre completo —Abdulrahman Mohamed El-Sayed— en un comunicado de prensa y, poco después, en un anuncio.

El senador Jim Banks, de Indiana, se refirió a El-Sayed en Fox News como “Abdulrahman”, al igual que el presentador de Fox John Roberts. El presentador Jesse Watters comenzó su programa esa noche con un video en el que El-Sayed ayudaba a la gente a pronunciar “Abdulrahman”.

Todo evocaba la forma en que Trump mencionaba repetidamente el segundo nombre de Obama, Hussein.

Es cierto que los republicanos citaron el nombre completo de El-Sayed. Pero las campañas no suelen usar el nombre completo de una persona en sus anuncios a menos que intenten transmitir un mensaje. En este caso, está bastante claro cuál es.

El senador Tommy Tuberville, de Alabama, publicó el miércoles que “Abdulrahman Mohamed El-Sayed es un ISLAMISTA RADICAL” e incluso lo llamó “TERRORISTA”.

El Senate Leadership Fund, la comisión independiente de campaña de los republicanos del Senado, advirtió que El-Sayed “desatará el terror”.

El senador Ted Cruz, de Texas, calificó el martes por la noche a El-Sayed y al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de “islamistas” durante el programa de Watters.

“Se ve la convergencia verde-roja, en la que los comunistas y los islamistas quieren la sharía”, afirmó Cruz. “Odian a los judíos. Odian a los cristianos. Odian el capitalismo. Odian a Estados Unidos”.

(No hay pruebas de que El-Sayed o Mamdani apoyen la sharía. El-Sayed se ha descrito como capitalista y, aunque critica a Israel, no hay pruebas de que haya empleado retórica de odio contra judíos o cristianos).

Trump también dijo repetidamente durante su discurso en Las Vegas que El-Sayed odiaba a los judíos.

Cruz celebró después una audiencia el miércoles centrada en la supuesta amenaza de una infiltración de la Hermandad Musulmana en la sociedad estadounidense. Mostró un cartel de El-Sayed titulado “De Medio Oriente al Medio Oeste” y dijo que los demócratas “ahora apoyan abiertamente a organizaciones terroristas que libran una guerra en Estados Unidos”.

Los republicanos han señalado un artículo de opinión de El-Sayed de 2011 en el que instó al Gobierno de Estados Unidos a apoyar a los manifestantes contrarios al Gobierno egipcio, incluso si una revolución pudiera beneficiar a la Hermandad Musulmana. No obstante, el Gobierno de Trump ha evitado designar oficialmente a toda la Hermandad Musulmana como organización terrorista y solo lo ha hecho con algunas de sus ramas.

El rival republicano de El-Sayed, el exrepresentante Mike Rogers, y el senador Tom Cotton, de Arkansas, atribuyeron falsamente al candidato demócrata un comentario del comunicador izquierdista Hasan Piker, quien hizo campaña con El-Sayed.

“Nunca, ni en un millón de años, pensé que competiría contra alguien que cree que Estados Unidos merecía el 11 de septiembre”, dijo Rogers.

Pero fue Piker quien dijo en 2019 que Estados Unidos “merecía el 11 de septiembre”. Más tarde se retractó del comentario y dijo que había sido “inapropiado”.

Cotton corrigió posteriormente su publicación.

Sin embargo, como muestra el caso de Piker, hay cuestiones relacionadas que sí son legítimas.

El-Sayed decidió hacer campaña con el polémico comunicador durante las primarias, lo que provocó críticas incluso de sus rivales demócratas, la representante Haley Stevens y la senadora estatal Mallory McMorrow. El-Sayed defendió su decisión y denunció la “afición por la cultura de la cancelación” de la izquierda. Pero ahora que es el candidato, algunos demócratas temen las consecuencias que esa alianza pueda tener en las elecciones generales.

Aun así, hay una gran diferencia entre cuestionar esa decisión y etiquetar a El-Sayed como terrorista o usar su fe musulmana para presentarlo como alguien ajeno a la sociedad estadounidense.

Pero tampoco resulta sorprendente si se considera el contexto.

Aunque Trump ha usado la islamofobia y la xenofobia durante años, ahora lo hace de manera mucho más descarada.

Ha admitido haber llamado “países de mi**da” a algunas naciones de mayoría negra, después de negarlo durante su primer mandato. Durante la campaña de 2024 promovió la falsa teoría conspirativa de que inmigrantes haitianos en Ohio se comían las mascotas de la gente. Ha denigrado regularmente a los inmigrantes somalíes, incluso al llamarlos “basura” y decir que no los quería en Estados Unidos. Ha insistido en una retórica que insta a ciertos inmigrantes a “volver” a sus países de origen. También ha compartido videos racistas y se ha negado a distanciarse de ellos.

Algunos republicanos del Congreso han seguido su ejemplo, particularmente en lo relacionado con el islam.

Han dicho que “los musulmanes no tienen cabida en la sociedad estadounidense”; han calificado de “terroristas” a congresistas musulmanas; han expresado que prefieren a los perros antes que a los musulmanes; le han dicho a Mamdani que “vuelva al Tercer Mundo” porque comió arroz con las manos; y han afirmado que los musulmanes “se abren paso en nuestra sociedad reproduciéndose”.

Algunos republicanos rechazaron varias de estas declaraciones, pero el partido no ha realizado una verdadera autocrítica.

El-Sayed respondió el miércoles a esas tácticas pidiendo a quienes usen su nombre completo que lo pronuncien correctamente.

Le dijo a Kaitlan Collins, de CNN, que el uso de su nombre completo y las referencias a su fe por parte del Partido Republicano buscan “insinuar que, de alguna manera, soy menos estadounidense”.

“Mi nombre no está aumentando el precio de la gasolina. Mi nombre no nos está llevando a la guerra. Mi nombre no es la razón por la que ustedes no pueden pagar sus alimentos”, dijo en otra conferencia de prensa. “¿Saben cuál es la razón? Sus políticas de mi**da”.

No está claro si esta estrategia dará resultados al Partido Republicano.

Una encuesta de Gallup de 2024 mostró que el 25 % de los estadounidenses dijo que no votaría por un candidato presidencial musulmán. Pero esa cifra había bajado del 38 % registrado en 2015, y quienes expresaron esa postura fueron desproporcionadamente republicanos, que probablemente tampoco votarían por El-Sayed.

Al mismo tiempo, mientras la base demócrata se ha vuelto marcadamente más crítica de Israel, es posible que un candidato musulmán y abiertamente contrario a Israel como El-Sayed aleje a algunos votantes que consideran prioritario ese asunto. Hay una razón por la que los líderes del partido, en general, han evitado posicionarse firmemente del lado de los palestinos o de los israelíes.

No obstante, independientemente de la eficacia de la estrategia republicana, resulta impactante que un partido político nacional la haya adoptado de manera tan abierta y rápida.

Apenas seis días después de los atentados del 11 de septiembre, el entonces presidente George W. Bush habló en el Centro Islámico de Washington y dijo que el “rostro del terror no es la verdadera fe del islam” y que la intimidación contra los musulmanes “no se tolerará en Estados Unidos”.

Durante un encuentro con votantes hacia el final de la campaña presidencial de 2008, el entonces senador John McCain intentó disuadir a simpatizantes que insinuaban que Obama podía tener simpatías terroristas y que no era digno de confianza porque era “árabe”.

“No, señora”, dijo McCain. “Es un hombre de familia decente y un ciudadano con el que simplemente tengo desacuerdos sobre cuestiones fundamentales”.

Estamos muy lejos del partido de Bush y McCain.

Al Lemmo, uno de los candidatos que compitió contra Hassan en las primarias republicanas al Congreso por Michigan, reconoció esta semana ante The New York Times que su equipo había realizado una campaña explícitamente antimusulmana contra Hassan.

Lemmo dijo que no le gustaba esa estrategia porque conoce a muchos musulmanes y son “personas realmente agradables”, pero señaló que sus anuncios “no apelaban tanto a la intolerancia contra los musulmanes como dependían de que esa intolerancia existiera”.

Todo indica que habrá mucho más de lo mismo.

The-CNN-Wire

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