Kit Connor sería el nuevo Cyclops en la próxima película de “X-Men”, según Deadline

Kit Connor, actor británico que saltó a la fama por interpretar a Nick Nelson en la serie de Netflix “Heartstopper”,…

Kit Connor, actor británico que saltó a la fama por interpretar a Nick Nelson en la serie de Netflix “Heartstopper”, podría unirse al universo cinematográfico de Marvel como Cyclops, según informó Deadline. El actor británico de 22 años sería el principal candidato para interpretar a Scott Summers, el mutante de los cómics de Marvel que dispara rayos de energía por los ojos.

De igual forma, Variety informó que Kit Connor está en conversaciones para llegar a un acuerdo para interpretar al personaje, que fue encarnado durante años por James Marsden quien le dio vida a Cyclops desde el año 2000 en la película “X-Men” en donde apareció junto a la primera generación de actores que interpretaron a los mutantes como Hugh Jackman, Ian McKellen y Patrick Stewart, entre otros. CNN se ha puesto en contacto con el equipo de Connor para solicitar comentarios y está a la espera de una respuesta.

Se sabe que Jake Schreier, director de “Thunderbolts”, estará a cargo de la nueva película de “X-Men”, aunque el proyecto todavía no tiene título oficial ni fecha de estreno. Todo apunta a que reunirá a una generación joven que dará vida a los mutantes. Deadline informó a finales de julio que Samara Weaving estaba en conversaciones para interpretar a Emma Frost.

Sadie Sink, actriz que dio vida a Max en “Stranger Things”, se unió a Marvel en la recién estrenada “Spider-Man: Brand New Day”, en donde interpretó el rol de Jean Grey, una poderosa mutante con poderes telequinéticos que también forma parte del universo de los X-Men. La aparición de Sink en la cinta perfila el inicio de la nueva generación de mutantes de Marvel en la pantalla grande.

En diciembre llegará a los cines “Avengers: Doomsday”, una de las películas más esperadas de Marvel. El estudio confirmó que esta cinta contará con la participación de varios personajes de “X-Men”: en los adelantos revelados se puede ver a Patrick Stewart interpretando al Profesor X, Ian MacKellen como Magneto y James Marsden repitiendo como Cyclops. Hasta el momento, ellos son algunos de los actores de la franquicia de “X-Men” que tienen confirmada una aparición en la esperada cinta.

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