Jueza que preside el caso contra Don Lemon solicita ver registros y aumenta escrutinio de casos del Departamento de Justicia

Una jueza federal de Minnesota investigará esta semana si existen motivos para desestimar el caso del Departamento de Justicia contra…

Una jueza federal de Minnesota investigará esta semana si existen motivos para desestimar el caso del Departamento de Justicia contra el periodista Don Lemon.

Este es el ejemplo más reciente del creciente escepticismo de los jueces sobre si el departamento actúa con ética en los procedimientos de jurados investigadores a puerta cerrada.

Jueces de todo el país han dado señales de estar dispuestos a mostrar mucha menos deferencia hacia los fiscales federales que en administraciones anteriores y han expresado su preocupación por el aparente abandono de las prácticas habituales por parte del Departamento de Justicia.

Jueces federales en Wyoming, Illinois y Virginia han desestimado cargos o reprendido severamente a los fiscales federales por errores cometidos ante el jurado investigador.

Estas presentaciones fallidas ante el jurado han motivado una revisión histórica de casos en Chicago y, en algunos tribunales, nuevas normas que exigen que se notifique a los acusados ​​cuando un jurado decide no presentar cargos.

El 18 de agosto, la jueza federal de Minnesota, Laura Provinzino, emitió una orden breve pero extraordinaria en la que exigía al Departamento de Justicia que le proporcionara una amplia gama de documentos del jurado investigador relacionados con Lemon y sus coacusados, incluidas las presentaciones realizadas por los fiscales y los agentes del caso, y la totalidad de las comunicaciones que los fiscales mantuvieron con los miembros del jurado que dieron lugar a sus acusaciones formales.

Provinzino fijó el martes como fecha límite para que los fiscales federales y los agentes del caso le entregaran la presentación relativa a los jurados investigadores constituidos en enero y febrero.

Además, Provinzino solicitó al Departamento de Justicia que le proporcionara cualquier introducción, instrucciones legales, testimonios de testigos, alegatos finales y respuestas a las preguntas de los miembros del jurado.

El equipo de Lemon ha intentado activamente obtener los documentos del jurado y ha solicitado que se proporcionen los registros a la defensa o, como mínimo, que el juez los revise en privado, alegando “irregularidades” en el jurado que dieron lugar a su acusación formal.

“Existen pruebas sustanciales de irregularidades por parte del jurado investigador en este caso”, escribió el equipo de Lemon en un documento presentado recientemente.

Según el documento, “varios jueces, incluidos los del Octavo Circuito, determinaron que no existía causa probable para acusar a Lemon” y a su coacusada Georgia Fort.

Mark Wolf, exjuez del Tribunal de Distrito de Massachusetts y exfiscal federal, afirmó que es poco común que los abogados defensores soliciten transcripciones del jurado investigador en un tribunal federal.

Añadió que es aún más raro que los jueces concedan dichas solicitudes.

“Obtener los materiales del jurado investigador es un requisito muy estricto”, declaró Wolf. “Se necesita alguna evidencia directa o circunstancial de que ha habido algún defecto en el procedimiento del jurado”.

En su orden de dos páginas, Provinzino escribió que sopesó la necesidad de mantener el secreto del jurado investigador frente a la posibilidad de que existieran motivos para desestimar el caso debido a un “asunto ocurrido ante el jurado”.

No dijo haber encontrado ya pruebas de ninguna mala conducta.

El intento inicial del Departamento de Justicia de acusar a Lemon en enero por aparecer junto a los manifestantes que interrumpieron un servicio religioso en St. Paul, Minnesota, fue rechazado por un juez federal, lo que “enfureció” a la entonces fiscal general Pam Bondi, según una fuente que habló con CNN en ese momento.

Lemon, expresentador de CNN, fue posteriormente acusada por un jurado investigador junto con otros acusados, entre ellos la periodista independiente Georgia Fort.

Lemon fue acusado de conspirar para violar los derechos constitucionales de una persona y de infringir la Ley FACE, que prohíbe el uso de la fuerza o las amenazas para interferir intencionadamente con el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, amparado por la Primera Enmienda.

Lemon se declaró inocente de ambos cargos. Su equipo ha intentado obtener incansablemente los documentos del jurado a lo largo del caso, y a principios de este mes presentó una moción para desestimar el caso por completo.

Wolf declaró a CNN que no cree que la credibilidad del Departamento de Justicia siga intacta.

“Por buenas razones, la reputación del Departamento de Justicia entre los jueces en general se ha visto perjudicada”, señaló Wolf.

En Chicago, los abogados defensores instaron a la jueza April Perry a que publicara las transcripciones del jurado investigador en el caso, muy publicitado, contra los manifestantes en un centro de detención del ICE en las afueras de la ciudad.

Tras revisar esas transcripciones, Perry descubrió que los fiscales federales habían incurrido en acciones inapropiadas, como interactuar con los miembros del jurado fuera del procedimiento, ordenar a algunos jurados que se marcharan en otra audiencia y “dar fe” de los miembros del jurado.

El aval es una práctica en la que los fiscales presentan su propia reputación ante un jurado investigador.

Está prohibido en los procedimientos del jurado investigador porque, en la práctica, exige a los jurados que confíen en el fiscal personalmente, en lugar de basarse únicamente en la validez de las pruebas.

“Nunca había visto ante un jurado investigador el tipo de comportamiento de la fiscalía que observé en esas transcripciones”, dijo el juez Perry durante una audiencia el 21 de mayo.

El fiscal federal Andrew Boutros retiró entonces la causa contra los manifestantes. Posteriormente, tras revisar la actuación del fiscal, Boutros decidió retirar al menos dos casos penales más, ordenó una revisión histórica de más de 100 transcripciones de jurados investigadores e implementó reformas como una mayor capacitación sobre las presentaciones ante el jurado.

“Si yo fuera defensor público federal o abogado defensor privado, en cada caso en el que se presente una acusación formal, presentaré una moción solicitando al juez que revise las transcripciones”, comentó Mike Fox, actual miembro del Instituto Cato y exdefensor público de Colorado.

“En mi opinión, a estas alturas, no importa en qué tribunal sea, ni si tengo jurisprudencia vinculante”, agregó Fox. “En cada caso, el abogado defensor debería presentar una demanda y el juez debería investigar”.

En mayo, un panel de tres jueces federales en Wyoming desestimó las acusaciones por delitos graves de drogas y armas contra nueve acusados ​​después de que los jueces determinaran que el fiscal federal interino de Wyoming se refirió a los acusados ​​como “tipos malos” y “asesinos”, y repartió tarjetas de presentación a los miembros del jurado investigador fuera del proceso judicial.

Los fiscales optaron por no apelar la orden de los jueces. Posteriormente, los fiscales federales de Wyoming conformaron un nuevo jurado que emitió una nueva acusación formal. El caso sigue en curso.

Fox cree que la solución reside en un poder judicial más comprometido, donde los jueces presencien habitualmente los procedimientos del jurado investigador.

La ley actual no exige que los jueces escuchen las actas de los juicios, pero algunos tribunales están emitiendo nuevas normas locales para garantizar una mayor supervisión.

Esta primavera, el Distrito Norte de Illinois, donde Boutros ejerce como fiscal federal, promulgó una norma que exige que los jurados investigadores alerten a un juez de instrucción cuando no emiten una acusación formal.

Un portavoz del Departamento de Justicia declaró a CNN por correo electrónico que la oficina ejecutiva del Fiscal de Estados Unidos ofrece capacitación para fiscales, la cual incluye prácticas ante el jurado investigador.

“En las raras ocasiones en que surge algún problema, como se ha constatado en nuestra oficina del Fiscal Federal de Chicago, tomamos medidas correctivas inmediatas y proporcionamos instrucciones exhaustivas y actualizadas sobre ética y práctica del jurado investigador”, escribió el portavoz.

Y agregó: “Nuestros fiscales federales siempre acatarán la ley y procesarán los casos sin temor ni favoritismo. Nadie está por encima de la ley, independientemente de su afiliación política. Más allá de eso, no hacemos comentarios sobre litigios pendientes”.

El otoño pasado, en el caso más sonado y políticamente controvertido de una presentación problemática ante un gran jurado, la entonces fiscal interina del Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, presentó por su cuenta una acusación contra el exdirector del FBI, James Comey, ante un jurado investigador.

Un juez de instrucción en Alexandria, Virginia, revisó la transcripción y determinó que Halligan pudo haber presentado incorrectamente la ley ante el jurado.

El juez calificó el incidente como “graves errores de investigación… que podrían socavar la integridad del procedimiento del jurado investigador”.

Halligan admitió posteriormente ante un juez que el jurado investigador no había respaldado la versión inicial de la acusación contra Comey, y que el pleno del jurado no había aprobado el documento final de acusación.

El caso de Comey fue desestimado por otro motivo, cuando un juez federal de distrito determinó que Halligan no ejercía como fiscal legítimo. El Departamento de Justicia ha apelado la decisión.

Pero la actuación del jurado investigador en el caso Comey y en otros casos sigue siendo una preocupación constante para los fiscales.

Por ejemplo, el equipo de defensa de Comey está intentando acceder a los registros del jurado investigador en el caso aparte, más reciente, que se tramita en el este de Carolina del Norte.

Allí se le acusa de amenazar al presidente publicando en redes sociales una foto de los números “8647” escritos con conchas marinas en una playa.

La frase 86 se usa a veces para decir eliminar o deshacerse de algo. Trump es el presidente número 47. Comey ha negado haber cometido irregularidades en el caso.

“Los procedimientos sumamente irregulares que llevaron a la acusación formal crean un riesgo significativo de que el Gobierno haya tergiversado cuestiones clave de hecho y de derecho ante el jurado investigador”, escribieron los abogados de Comey en un documento judicial reciente, citando registros federales a Comey que ellos ponen en duda.

Si la defensa de Comey no puede acceder a la transcripción del jurado, al menos quieren que un juez la revise para comprobar el trabajo del Departamento de Justicia.

Wolf afirmó estar profundamente preocupado por las recientes acciones del Departamento de Justicia y declaró a CNN que cree que esto demuestra al pueblo estadounidense que el departamento utilizará la ley con fines partidistas.

“Esto transmite el mensaje de que un Departamento de Justicia que debería institucionalizar nuestro ideal de justicia igualitaria ante la ley no lo está haciendo”, señaló Wolf. “Y eso significa que cualquiera es vulnerable”.

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