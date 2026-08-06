Israel acusa a un colono por la muerte de un activista palestino en la Ribera Occidental en un proceso judicial inusual

Un colono israelí fue acusado de homicidio imprudente por la muerte de un destacado activista palestino en 2025, lo que…

Un colono israelí fue acusado de homicidio imprudente por la muerte de un destacado activista palestino en 2025, lo que representa un caso poco común de Israel procesando a un colono por violencia contra palestinos.

Los fiscales presentaron este jueves cargos contra Yinon Levi, que vive en el sur de la Ribera Occidental, por la muerte de Odeh Hathalin en julio de 2025.

El cargo de homicidio imprudente conlleva un castigo menor que el asesinato según la ley israelí, con una pena máxima de prisión de 12 años. La acusación, presentada ante el Tribunal de Distrito de Beersheba, también incluye cargos de allanamiento armado y daños malintencionados a la propiedad.

Es extremadamente inusual que Israel acuse a colonos por violencia contra palestinos. Los cargos contra Levi constituyen la primera vez desde los ataques del 7 de octubre de 2023 que un israelí ha sido imputado por matar a un palestino en la Ribera Occidental, de acuerdo con el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem.

Muchos colonos están armados, y la violencia en la Ribera Occidental se ha disparado desde el inicio de la guerra en Gaza.

Israel ha matado al menos a 1.100 palestinos en la Ribera Occidental desde octubre de 2023, según B’Tselem. De ellos, 37 murieron a manos de colonos israelíes, indicó la organización.

Hathalin, de 31 años, era una voz destacada que abogaba contra la violencia de los colonos y participó en la película ganadora del Oscar en 2025 “No Other Land”, que documentó la lucha de los residentes palestinos por proteger sus hogares en la comunidad de Masafer Yatta. Hathalin, padre de tres hijos, recibió un disparo en la aldea de Umm al-Khair, en esa misma comunidad.

La acusación de este jueves alega que Levi disparó hacia un área donde los aldeanos, incluidos niños, se habían reunido después de que él hubiera ordenado a un operador de excavadora —que era menor de edad— despejar una ruta no autorizada a través de tierras palestinas de propiedad privada en Umm al-Khair.

“En un momento dado, el operador de la retroexcavadora habría usado uno de los dientes de la pala contra una de las personas que se encontraba en su camino, a quien golpeó y causó lesiones en la cabeza y un hombro. Pese a ello, Levi habría indicado al operador que siguiera avanzando y utilizara la retroexcavadora para atravesar otra cerca de la propiedad”, señaló un portavoz de la Fiscalía del Distrito Sur en un comunicado.

Los fiscales dijeron que entonces se produjo un enfrentamiento entre Levi y algunos de los aldeanos que se habían reunido para detener la retroexcavadora lanzando piedras. De acuerdo con la acusación, Levi agredió a dos palestinos del grupo.

En ese momento, Levi preparó su pistola, se alejó del grupo y “disparó un solo tiro paralelo al suelo”, en un área donde también había niños presentes, dijo el comunicado.

Hathalin, que estaba filmando desde el patio a unos 20 metros de distancia, resultó alcanzado y murió, agregó.

Levi, de 33 años, fundó el puesto avanzado no autorizado Meitarim Farm en las colinas del sur de Hebrón, en la Ribera Occidental, en 2021.

Todos los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental son considerados ilegales según el derecho internacional por la mayor parte de la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero los colonos han establecido con éxito decenas de puestos avanzados no autorizados en los últimos años y, con el tiempo, han conseguido aprobaciones del Gobierno israelí.

En febrero de 2024, Levi se convirtió en uno de los primeros colonos de línea dura objeto de sanciones ejecutivas de Estados Unidos bajo el Gobierno de Biden y posteriormente fue sancionado por el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea. Las sanciones estadounidenses contra Levi y otros colonos de la Ribera Occidental fueron revertidas en 2025 como uno de los primeros decretos de Trump tras su regreso al cargo.

La acusación llega mientras la violencia en la Ribera Occidental continúa intensificándose.

A finales de julio, las fuerzas israelíes lanzaron allí una operación a gran escala después de que cuatro palestinos y dos soldados israelíes murieran. El incidente comenzó cuando colonos entraron en la aldea de Tell, en una zona de la Ribera Occidental restringida para civiles israelíes, en lo que las autoridades israelíes calificaron como una “excursión no autorizada y no coordinada”.

A medida que el grupo se acercaba a la aldea, estallaron enfrentamientos entre los colonos y los residentes. En el tiroteo posterior, cuatro palestinos y dos soldados israelíes —uno de los cuales también era colono— murieron.

A pesar de que un video del incidente muestra un altercado que se intensificó y de que las fuerzas israelíes reconocieron que las muertes de los soldados no fueron premeditadas, se lanzó una operación importante y el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó a las fuerzas acelerar el establecimiento de más puestos avanzados de asentamientos en la zona.

Esta semana, las fuerzas israelíes dijeron que no estaba claro si uno de los soldados israelíes muertos en el incidente fue abatido por fuego palestino o por fuego israelí “accidental”.

The-CNN-Wire

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