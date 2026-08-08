Infantino se encuentra en un aprieto que él mismo creó. Ante la amenaza de un boicot europeo, ¿podrá superar esta crisis?

Gianni Infantino sigue vivo para luchar otro día, por ahora. A pesar de la continua e inaudita reacción negativa, tanto…

Gianni Infantino sigue vivo para luchar otro día, por ahora.

A pesar de la continua e inaudita reacción negativa, tanto dentro como fuera de la FIFA, contra su mal concebido y, en última instancia, desafortunado plan [FFE], el suizo, al menos en apariencia, se mantiene desafiante.

En cualquier otro ámbito de la vida, habría hecho las maletas. Sin embargo, la gestión del fútbol opera en una realidad paralela.

Reacio a renunciar a su voluntad, se aferra al poder, envalentonado para sortear la mayor tormenta, creada por él mismo, que lo ha envuelto a él y a su organización durante sus 10 años en el cargo.

Sin embargo, la declaración de disculpa de esta semana y el compromiso de no permitir que la historia se repita han servido de poco para apaciguar el creciente escrutinio sobre su liderazgo.

Ante la reiteración por parte de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, de su amenaza de boicotear las competiciones de la FIFA y la creciente tensión en el panorama futbolístico mundial, la pregunta sigue en el aire: ¿Es la última maniobra de Infantino una prórroga, un intento de contraataque o el inicio de una prolongada guerra de desgaste?

Antes del Mundial de este verano, se informó de que más de 200 de las 211 federaciones nacionales que integran la FIFA habían prometido su apoyo a Infantino para su reelección el próximo año.

Y hasta este momento, el hombre de 56 años ha parecido inmune al teflón.

Las preocupaciones en torno a sus estrechos vínculos con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, la indignación por los precios exorbitantes de las entradas y las políticas de inmigración en la Copa del Mundo, así como las preguntas aún sin respuesta sobre la anulación de la sanción a Folarin Balogun durante el torneo, han sido en gran medida ignoradas.

La disputa sobre el plan para vender partes de la Copa Mundial y otros eventos emblemáticos de la FIFA a empresas privadas ha puesto a prueba esa presidencia aparentemente invulnerable. Y si bien desde entonces ha habido un esfuerzo concertado e implacable por parte de la UEFA para destituir a Infantino, desde la pérdida de confianza en su liderazgo hasta la amenaza de acciones legales contra él y sus asociados, no se ha visto el frente unido que se esperaba en lo que respecta al cambio.

La UEFA ejerce un gran poder e influencia dentro y fuera del terreno de juego, pero está teniendo dificultades para deshacerse de la percepción de que esto es otro intento de golpe de Estado europeo.

En pocas palabras, no puede librar esta batalla solo.

No solo necesita apoyo global para mantener su impulso, sino que también debe ofrecer una alternativa genuina al statu quo.

Aquí radica el problema.

Fuera de Europa, hasta ahora solo Jordania —uno de los pocos países que no había firmado una carta de apoyo a la reelección de Infantino antes de esta crisis— ha pedido públicamente la dimisión de Infantino.

La CONCACAF, organismo rector del fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) han criticado al presidente de la FIFA y han rechazado el plan.

Sin embargo, varios países de ambas confederaciones ya han jurado públicamente lealtad a Infantino, mientras que otros no tienen prisa por comprometerse con ninguno de los dos.

En un juego donde los márgenes son muy estrechos, la dirección que tomen esas naciones podría resultar crucial.

Y no es solo en la división de votos dentro de las confederaciones donde Infantino deposita sus esperanzas de conservar su puesto.

Al igual que sus predecesores, João Havelange y Sepp Blatter, Infantino busca movilizar a sus principales partidarios en su base de poder tradicional en África.

Las asociaciones con menos recursos, tanto dentro como fuera de la confederación, han dependido en gran medida de los fondos de la FIFA a través del programa FIFA Forward de Infantino, precursor de FFE, que él mismo introdujo en 2016.

La CONMEBOL sudamericana ya ha dicho que no alterará el orden establecido mientras continúa su campaña para lograr una Copa Mundial de 64 equipos en 2030.

Mientras tanto, el comité ejecutivo de la confederación regional más pequeña y menos rica, Oceanía (OFC), se reunirá el miércoles para debatir su estrategia.

Aunque muy debilitado, Infantino aún cuenta con sus aliados y, por el momento, con la creencia de que tiene los votos necesarios para ganar las elecciones presidenciales de marzo.

Y, al menos por ahora, a pesar de la amenaza de revuelta, la presión interna dentro de la FIFA parece haber disminuido.

Si bien algunas figuras destacadas se han pronunciado al respecto, otras se han sumado a la corriente.

Hasta la fecha, Carlos Cordeiro, exasesor principal de Infantino, es el único funcionario de alto perfil que ha renunciado.

Por lo tanto, la decisión sobre qué hacer a continuación recae en la UEFA.

Tiene varias opciones a su disposición, pero la que elija podría resultar crucial para determinar el rumbo que tome esta saga.

El problema, sin embargo, es que ninguna de las rutas es fácilmente transitable.

A corto plazo, podría plantearse la posibilidad de convocar un Congreso Extraordinario y, por extensión, una moción de censura contra Infantino.

La UEFA cuenta con los datos necesarios para iniciar una acción de este tipo, pero no hay garantía de éxito.

Forzar la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de la FIFA es otra opción, pero conseguir el apoyo necesario podría resultar demasiado difícil.

Por lo tanto, todos los indicios apuntan a que se presentará un candidato opositor para enfrentarse a Infantino en las elecciones de marzo, la primera vez que se disputarían unas elecciones desde que el propio Infantino sucedió al desacreditado Sepp Blatter en 2016.

El presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, es considerado por muchos como el rival más probable si se consiguen suficientes votos.

Sin embargo, el canadiense aún no se ha pronunciado públicamente sobre las consecuencias del plan de privatización ni ha ofrecido una visión alternativa a la presentada por Infantino.

Los candidatos tienen hasta el 18 de noviembre para presentar su candidatura al concurso.

Esto, sin embargo, le da tiempo a Infantino para capear el temporal, reagruparse y reconstruir.

Podría proponer una vía para la reforma, abrir las reservas de efectivo de la FIFA o ofrecer la posibilidad de nueva financiación. Todas las opciones están sobre la mesa.

La cuestión clave que podría resolver todo esto es si la UEFA cumplirá su amenaza de boicot y falta de cooperación, ya que ambas medidas podrían hacer que la FIFA sea ingobernable para Infantino.

No satisfecha con la retractación de Infantino, Europa tiene a su disposición una palanca, aunque al mismo tiempo sea peligrosa.

La historia no siempre ha visto con buenos ojos este tipo de medidas.

Una primera prueba importante de la voluntad de la UEFA será si sus selecciones nacionales participan en la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se celebrará el próximo mes en Polonia.

Seis naciones, incluida la anfitriona, competirán, aunque la UEFA aún no ha confirmado públicamente cómo piensa gestionar esta situación.

CNN se ha puesto en contacto con la FIFA y la Federación Polaca de Fútbol para obtener comentarios al respecto.

El tiempo apremia y las esperanzas y los sueños de los jugadores están en juego.

Más allá del terreno de juego, la susceptibilidad de los lucrativos patrocinadores de la FIFA, en medio de la constante publicidad negativa, también podría resultar reveladora.

Por ahora, sin embargo, la guerra civil del fútbol parece encaminarse hacia un enfrentamiento arraigado de ideas y valores.

Y, como siempre, recae sobre los verdaderos guardianes del juego —los aficionados y los jugadores— la responsabilidad de mantener viva e intacta la esencia misma del deporte.

The-CNN-Wire

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