Hoy se liberan para la venta más de 900 millones de acciones de SpaceX. ¿Qué es lo que puede pasar?

Más de 900 millones de acciones de SpaceX saldrán a la bolsa este jueves, por lo que se duplicarán las…

Más de 900 millones de acciones de SpaceX saldrán a la bolsa este jueves, por lo que se duplicarán las acciones actualmente disponibles al público de la compañía espacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, que ha tenido dificultades desde su salida a bolsa récord hace apenas unas semanas.

El vencimiento previsto del periodo de bloqueo permitirá a algunos empleados e inversores iniciales que compraron acciones antes de la salida a bolsa venderlas, lo que podría causar una mayor caída del precio de las acciones desde su actual mínimo histórico.

Las acciones (SPCX) cayeron casi un 14 % el miércoles, su segundo peor día registrado, y cerraron a US$ 108,27 por acción. El informe de resultados de la compañía, publicado el martes, reveló gastos de capital en inteligencia artificial mayores de lo esperado, mientras que los inversores también se preparaban para el vencimiento del período de restricción de venta de acciones.

“Hay varios factores que desencadenan reacciones volátiles en el nombre, y todo sucede al mismo tiempo”, dijo Ryan Lee, vicepresidente sénior de producto y estrategia de Direxion, a CNN.

El 12 de junio, SpaceX protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia, pero salió al mercado con menos del 5 % de sus acciones disponibles para la negociación. La liberación programada para el jueves de hasta 911,5 millones de acciones duplicará con creces esa cantidad disponible. Esta es la primera de una serie de vencimientos de periodos de bloqueo a lo largo del próximo año.

Una mayor disponibilidad de acciones también permite que SpaceX tenga una mayor ponderación en índices bursátiles como el Nasdaq 100, al que se unió a principios de julio. Cuanto mayor sea la ponderación de una empresa, mayor será su influencia en el rendimiento del índice.

El índice Nasdaq 100 pondera las acciones según su valor de mercado y el número de acciones disponibles para la negociación. El índice se reequilibra cada tres meses y lo hará en septiembre, teniendo en cuenta los niveles actualizados de acciones de SpaceX disponibles públicamente.

Tras la salida a bolsa, la escasa oferta de acciones, sumada al intenso interés de los inversores minoristas, disparó el precio de las acciones. Sin embargo, desde entonces, las acciones se han desplomado, y cayeron aproximadamente un 50 % desde su máximo histórico alcanzado el 16 de junio y un 20 % desde el precio objetivo de la salida a bolsa de US$ 135 por acción.

Los empleados que ya poseían acciones podrían haberlas comprado cuando el precio estaba muy por debajo de su rango de cotización actual. Dichos accionistas podrían estar obteniendo ganancias considerables a pesar de la reciente volatilidad, lo que los incentiva a vender ahora, según Lee de Direxion.

“Con estas liberaciones de acciones para empleados, habrá vendedores naturales entrando al mercado”, le dijo Lee a CNN. “Se trata de personas que ya poseían las acciones mucho antes de que cotizaran a US$ 135 en la salida a bolsa”.

Los empleados y los primeros inversores cuyas acciones hayan sido desbloqueadas también podrían decidir conservarlas.

Cuando una empresa sale a bolsa, a menudo no libera todas sus acciones para su negociación pública a la vez. Algunas acciones están en manos de ejecutivos, otras de fondos e inversores individuales que tuvieron acceso a ellas cuando la empresa era privada. Estas acciones previas a la salida a bolsa pueden estar sujetas a periodos de bloqueo.

Normalmente, una empresa impone un período de bloqueo de 180 días antes de que las acciones previas a la salida a bolsa puedan cotizar. Sin embargo, SpaceX sigue un modelo menos común. SpaceX tiene un calendario escalonado para la comercialización de sus acciones.

SpaceX posee 7.571 millones de acciones de Clase A (en su mayoría en manos de empleados e inversores) y casi 6.000 millones de acciones de Clase B (en su mayoría en manos de Musk y otros ejecutivos). Tras el vencimiento del periodo de restricción de venta del jueves, una serie de nuevas liberaciones este año podrían poner en circulación más de 5.000 millones de acciones de Clase A.

En 2027, los períodos de restricción de venta de acciones para los ejecutivos de la compañía comenzarán a expirar. Las acciones de Musk, que representan más del 40 % del valor de la empresa, están bloqueadas hasta un año después de la salida a bolsa.

En el índice Nasdaq 100, SpaceX tiene actualmente una ponderación de alrededor del 1 %. Según TD Securities, al precio actual de sus acciones, y considerando que el jueves se desbloquearán 911,5 millones de acciones, la ponderación de SpaceX en el Nasdaq 100 podría superar el 3,5 % tras el reajuste del índice en septiembre. Sin embargo, todo dependerá del rendimiento de las acciones.

“La entrada masiva de nuevas acciones puede afectar negativamente a cualquier acción a corto plazo, pero eso no cambia la situación subyacente”, declaró Justus Parmar, fundador y CEO de Fortuna Investments e inversor de SpaceX, en un correo electrónico enviado a CNN. “Lo que más importa es la solidez del negocio y la capacidad de Musk para seguir ejecutando la visión a largo plazo”.

The-CNN-Wire

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