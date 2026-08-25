Hallan muerta a Karen Solomon, buscada en relación con la muerte de su esposo

La búsqueda de Karen Solomon, una mujer de Massachusetts vinculada a la muerte de su esposo, un agente de policía,…

La búsqueda de Karen Solomon, una mujer de Massachusetts vinculada a la muerte de su esposo, un agente de policía, terminó el lunes. Solomon fue hallada muerta en un bosque, casi una semana después de que comenzaran las labores para localizarla. Las autoridades informaron sobre el hallazgo durante una conferencia de prensa. La policía había emitido una orden de arresto en su contra días antes.

Se encontró un arma cerca de ella, y las autoridades creen que se quitó la vida, declaró Paul Saucier, jefe del Departamento de Policía de Worcester.

La policía buscaba a Solomon después de que su esposo, el agente de policía de Worcester Kurt Solomon, fuera hallado muerto en su domicilio el martes. Karen Solomon era cofundadora de un grupo que defiende la salud mental de los agentes.

Según Saucier, no existían antecedentes de violencia doméstica entre la pareja, y calificó el incidente como un trágico caso de asesinato-suicidio.

La agencia, que ya estaba de luto, encontró “cierto consuelo” tras la muerte de su compañero, pero sigue siendo un momento difícil, dijo Saucier, y agregó que hay servicios de salud mental disponibles para los agentes.

Karen Solomon era buscada por agresión con arma peligrosa que causó lesiones corporales graves, declaró Saucier en una conferencia de prensa el viernes. Se la consideraba armada y peligrosa, afirmó el jefe de policía en ese momento, aunque el arma reglamentaria de Kurt Solomon no había desaparecido de la casa.

La herida de Kurt Solomon fue causada por un objeto punzante, pero Saucier se negó el viernes a proporcionar más detalles, alegando que la investigación sobre la muerte del agente aún está en curso. El lunes tampoco ofreció más información.

Un video grabado previamente por la cámara del timbre de la puerta de casa de Karen Solomon la muestra caminando por la calle en camiseta, pantalones cortos y chanclas la madrugada del martes, pocos minutos después de que los agentes respondieran a una llamada desde su domicilio.

Según Saucier, dos trabajadores de un hospital de rehabilitación de la zona informaron haber encontrado el cuerpo a aproximadamente media milla del lugar donde se grabó la imagen de la cámara del timbre.

El velatorio tendrá lugar el martes y el funeral de Kurt Solomon el miércoles, según informó el jefe de policía el viernes.

Las grabaciones de las llamadas de emergencia de Worcester obtenidas por CNN ofrecen detalles sobre la respuesta a la vivienda donde Kurt Solomon fue encontrado muerto el martes, incluyendo informes de sangre dentro de la residencia, intentos de contactar a una mujer que llamó al 911 y la desaparición de una camioneta SUV.

Alrededor de las 5:30 de la mañana, los servicios de emergencia fueron enviados a la vivienda tras el aviso de que un hombre yacía en el patio trasero, y un agente que acudió al lugar informó posteriormente haber visto “sangre visible dentro del edificio, dentro del baño, en la parte de atrás”, según las grabaciones.

El operador indicó que la persona que reportó el incidente era una mujer residente de la vivienda, y cuando los operadores devolvieron la llamada, el contestador automático identificó el número como perteneciente a Karen Solomon. La policía no ha confirmado públicamente que Solomon haya realizado la llamada al 911.

El audio capta a continuación a los operadores diciendo que llamaron repetidamente al número, pero nadie respondió.

Poco después se denunció la desaparición de una Toyota Highlander gris de 2023, registrada a nombre de los propietarios de la vivienda, lo que provocó una alerta de búsqueda alrededor de las 6:19 de la mañana, según la grabación de la central de emergencias.

La cronología de las grabaciones de las comunicaciones policiales coincide con la versión pública del Departamento de Policía de Worcester sobre la respuesta inicial.

Kurt Solomon, de 57 años, fue descrito como “un tipo genial”, “un policía extraordinario y una persona increíble”.

Era padre de dos hijos y “un jardinero entregado que se enorgullecía de su huerto”, según su obituario. Fue veterano de las fuerzas armadas y sirvió durante más de tres décadas en el Departamento de Policía de Worcester.

Kurt Solomon era “conocido como un agente, colega y amigo increíblemente confiable”, dijo la New England Benevolent Association, una organización laboral de las fuerzas del orden.

Con frecuencia donaba el excedente de sus cosechas de verduras al banco de alimentos, le gustaba pescar, jugar al golf y “simplemente sentarse en su terraza con una taza de café”.

“La pesadilla de la última semana ha dejado a nuestra familia desconsolada y sin rumbo”, declaró la familia Solomon en un comunicado que Saucier leyó durante la rueda de prensa. “La generosidad de quienes nos han ayudado a superar esta difícil situación es indescriptible”.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

Con información de Elise Hammond, Nayeli Jaramillo-Plata y Amanda Jackson, de CNN.

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