El volcán Fuego de Guatemala sigue siendo peligroso en medio de una erupción que dura ya varios días, según las autoridades

La erupción del volcán de Fuego en Guatemala, que se prolonga desde hace días y ha obligado a evacuar a…

La erupción del volcán de Fuego en Guatemala, que se prolonga desde hace días y ha obligado a evacuar a cientos de personas de localidades cercanas, está perdiendo intensidad pero sigue siendo peligrosa, informaron las autoridades este miércoles.

Aunque la actividad volcánica muestra una “reducción progresiva”, el material acumulado en la cima del volcán continúa colapsando, lo que podría generar más flujos piroclásticos, señaló la Conred, la agencia de desastres de Guatemala. Las lluvias pronosticadas también podrían provocar lahares —término técnico para referirse a flujos de lodo de rápido desplazamiento—, añadió la agencia.

El volcán de Fuego, situado a unos 50 kilómetros (31 millas) al suroeste de la capital, Ciudad de Guatemala, ha estado expulsando lava y columnas de ceniza desde el lunes. El fenómeno ha provocado la evacuación de al menos 1.699 personas, según las autoridades, mientras los flujos piroclásticos descienden por las barrancas que rodean el volcán.

La ceniza se ha dispersado hasta una distancia de 120 kilómetros y ha alcanzado alturas superiores a los 5.000 metros (3 millas) sobre el nivel del mar, según Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

“La actividad del volcán de Fuego continúa en una fase explosiva crítica”, declaró Rojas el martes en una conferencia de prensa.

Más de 29.000 personas se han visto afectadas por la caída de ceniza, según la Conred.

La Dirección General de Aeronáutica Civil ha emitido una alerta a los pilotos advirtiendo que la ceniza afecta el espacio aéreo al oeste y oeste-suroeste del volcán, extendiéndose hasta la frontera con México. El principal aeropuerto internacional de Guatemala permanece operativo.

Al menos tres regiones han declarado la alerta roja —el nivel máximo posible— para intentar que más personas evacúen y se trasladen a refugios.

“Lamentablemente, la ley de la Conred no es coercitiva. No es como en otros países donde dicen ‘hay que evacuar’ y todo el mundo evacúa. Aquí es una recomendación, y por eso estamos visitando casa por casa para animar a las familias a evacuar”, explicó Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Conred. El ministro de Defensa, Henry Sáenz, informó que las fuerzas de seguridad patrullarán la zona para prevenir saqueos, motivo por el cual muchos residentes se niegan a abandonar sus hogares.

Ogaldes añadió que, hasta el momento, 18 comunidades se han visto afectadas por las emisiones de humo y ceniza. No se han detectado flujos de lava ni daños en las viviendas.

Se han suspendido las clases en algunos municipios cercanos al volcán, y la Conred ha facilitado información sobre la situación al Ministerio de Educación para que éste evalúe qué otras medidas adoptar.

El acceso de turistas a los volcanes Acatenango y de Fuego ha sido restringido hasta nuevo aviso. Como medida de precaución, la Conred también ha cerrado la Ruta Nacional 14, una vía principal que conduce a la localidad de Alotenango.

El volcán de Fuego es uno de los más activos de Centroamérica. En 2018, provocó una erupción que dejó cientos de muertos y desaparecidos, según la Conred.

Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la actividad del volcán durante unas 72 horas.

The-CNN-Wire

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