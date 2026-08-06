El premio mayor de Powerball se dispara a US$ 856 millones para el sorteo del próximo sábado

Se vendieron más de un millón de boletos mientras los jugadores esperanzados probaban suerte, pero nadie acertó el premio mayor…

Se vendieron más de un millón de boletos mientras los jugadores esperanzados probaban suerte, pero nadie acertó el premio mayor de Powerball del miércoles, lo que hizo que el premio se disparara a un estimado de US$ 856 millones.

El próximo sorteo para lo que sería el octava premio más alto en la historia del juego será la noche del próximo sábado. El premio en efectivo es de US$ 372 millones. Si bien nadie se llevó los seis números para ganar el gran premio del miércoles, una persona afortunada en Ohio ganó US$ 1 millón, según el sitio web de Powerball.

Los números ganadores del miércoles fueron 14, 20, 59, 60, 61 y Powerball rojo 25, con un multiplicador Power Play de 2.

El premo del miércoles se fijó en US$ 794 millones, con un valor en efectivo de US$ 345.2 millones. El premio aumentó durante tres meses consecutivos, según Powerball. El último premio lo ganaron el 2 de mayo dos afortunados en Florida y Texas que se repartieron un premio de US$ 20 millones, reportó Powerball.

“Ya habíamos tenido cinco premios de Powerball ganadas por boletos en siete estados (este año) antes de esta actual carrera de bolsas”, dijo un portavoz de la Asociación de Loterías de Estados Múltiples a CNN. “A medida que las bolsas siguen acumulándose sin un ganador del gran premio, el interés de los jugadores crece y contribuye a un crecimiento más rápido de la bolsa”.

El próximo sorteo llega cuando los boletos de Powerball se volvieron disponibles en el Reino Unido por primera vez el mes pasado mediante un acuerdo entre la Asociación de Loterías de Estados Múltiples y Allwyn UK, el propietario de la Lotería Nacional del país.

Esto brinda a los jugadores del Reino Unido la oportunidad de unirse a la competencia por premios más grandes de las que se habían ofrecido anteriormente.

“Siempre que una nueva lotería o una gran base de jugadores se une al juego, puede contribuir a un crecimiento más rápido del premio. Desde el lanzamiento en el Reino Unido, las ventas de boletos han seguido aumentando junto con el premio”, dijo el portavoz de la Asociación de Loterías de Estados Múltiples, aunque reconoció que es demasiado pronto para sacar conclusiones generales sobre el impacto de la expansión en el juego.

Además del Reino Unido, Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, la ciudad de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

El premio mayor más alto de todos los tiempos fue un poco más de US$ 2 mil millones, ganado por un residente de California en 2022.

Este año se registraron algunos premios importantes, con un premio mayor de US$ 250,8 millones ganado en Arkansas en marzo, seguida de un premio de $ 230.8 millones en Delaware al mes siguiente.

Los ganadores del premio mayor pueden recibirlo en un pago único o en 30 cuotas, que las loterías ofrecen a través de un plan de premio financiado que tiene en cuenta los intereses.

El pago único se realiza a los ganadores de una vez con el dinero del premio mayor en el sorteo, que normalmente es menor que el valor con financiación. La cifra de US$ 856 millones del sábado sería antes de impuestos, aunque algunos estados, incluidos California y Texas, no gravan las ganancias de la lotería.

Las probabilidades de ganar la bolsa de Powerball son aproximadamente de 1 entre 292.2 millones. Las probabilidades son más favorables para premios en efectivo más pequeños.

Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora de Miami.

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