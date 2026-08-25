EE.UU. afirma que tomará medidas enérgicas contra los países que hacen negocios con Irán. ¿Quién compra petróleo iraní?

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, prometió el lunes un “Día D económico” para los países que compran…

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, prometió el lunes un “Día D económico” para los países que compran petróleo a Irán. Los expertos afirman que esto se refiere a un país en particular: China.

Bessent no mencionó a China por su nombre el lunes, pero no dejó lugar a dudas.

“Consideramos que la mejor manera de relacionarse con los países es mediante la diplomacia discreta, y estamos estableciendo un entendimiento con cada país para comunicarles nuestras expectativas”, declaró Bessent el lunes. “Sabemos quiénes son. Ellos saben quiénes son”.

Pero si bien la amenaza de Bessent podría poner a China en el centro de atención, las repercusiones podrían extenderse por todo el mundo, incluso para los consumidores estadounidenses, que podrían ver aumentar sus propios costos de energía como resultado.

Según un análisis, es probable que Teherán exportara petróleo por valor de entre US$ 3.900 y US$ 4.200 millones en septiembre de 2025. China, el mayor consumidor de energía del mundo, adquiere la gran mayoría.

“Las compras chinas representan aproximadamente el 90 por ciento del petróleo que Irán exporta, lo que proporciona decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales que sustentan el presupuesto del Gobierno iraní y las actividades militares”, declaró a principios de este año la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China.

El anuncio del lunes fue una “advertencia”, dijo Bessent. Si bien se sancionaron algunas entidades e individuos, no anunció medidas generales dirigidas a ninguna nación en particular.

El lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, declaró: “Las sanciones y las tácticas de presión no ayudan a resolver los problemas. Solo conducen a una escalada que no beneficia a nadie”.

Según un informe de Nomura publicado en abril, el 38 % del petróleo de China y el 23 % de su gas natural licuado transitan por el estrecho de Ormuz, un punto clave en la guerra con Irán.

China ya ha reducido su consumo de petróleo iraní. Sus importaciones de crudo iraní promediaban alrededor de 1,4 millones de barriles por día antes de la guerra, pero han caído a alrededor de 700.000 en los últimos meses debido a la menor actividad de las refinerías y al agotamiento de las reservas terrestres, según Emma Li, de la firma de análisis energético Vortexa.

“Una interrupción total (de las importaciones de crudo iraní) probablemente tendría un impacto inmediato limitado en la seguridad petrolera general de China, porque las importaciones procedentes de Irán ya han caído sustancialmente y China todavía mantiene inventarios de crudo relativamente grandes”, declaró a CNN Tianyue Hu, analista de la firma de inteligencia energética Rystad.

Pero las nuevas sanciones podrían deteriorar aún más la tensa relación del Gobierno de Trump con China.

Ambos países protagonizaron una feroz guerra comercial el año pasado, en pleno auge de la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump. Y recientemente reanudaron un intercambio recíproco de sanciones.

“China es, con diferencia, el país que más impacto tiene si realmente se quiere mermar la capacidad de Irán para seguir financiando sus actividades”, declaró anteriormente a CNN Daniel Tannebaum, investigador sénior no residente del Atlantic Council.

No es la primera vez que Estados Unidos amenaza con imponer sanciones a sus socios comerciales iraníes.

India fue en su momento un importante importador de petróleo iraní. Ambos países mantuvieron una relación comercial de US$ 1.100 millones entre abril y diciembre de 2025 en productos como arroz y azúcar, pero India dejó de importar petróleo iraní en 2019 debido a las sanciones estadounidenses. (India compró petróleo iraní en abril de este año en medio de una crisis energética).

Es difícil determinar en qué medida las sanciones estadounidenses podrían afectar a China o a cualquier otro país que dependa del petróleo iraní.

Los analistas de Wall Street ni siquiera han podido obtener una respuesta clara sobre la cantidad de petróleo que sale del estrecho de Ormuz.

Mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que el estrecho está abierto y que el petróleo fluye, Irán sostiene lo contrario.

Además, los datos de seguimiento de buques de terceros muestran aproximadamente la mitad de la cantidad que Wright afirmó.

También existen flotas clandestinas, utilizadas frecuentemente por países sancionados. Estos petroleros ocultan a sus propietarios, orígenes y destinos, lo que dificulta su seguimiento.

La plataforma de seguimiento de buques Kpler informó este mes que el tránsito clandestino representó alrededor del 50 % del tráfico en el estrecho en las últimas semanas, frente al 12,5 % de hace un mes.

Pero la falta de flujos petroleros afecta a todos. Las grandes reservas de petróleo impidieron que el mundo sufriera una grave escasez cuando comenzó la guerra con Irán en febrero.

Además, los ceses del fuego periódicos durante la guerra provocaron una bajada de los precios mundiales del petróleo, que volvían a subir cada vez que esos acuerdos expiraban o caducaban.

Los consumidores estadounidenses ya han notado los efectos del aumento del precio del petróleo a causa de la guerra. El precio promedio nacional actual de la gasolina es de US$ 4,10 por galón, en comparación con el promedio del año pasado de US$ 3,15, según la AAA.

“Nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”, declaró Bessent el lunes. Sin embargo, evitó anunciar fechas límite para ninguna de las medidas. Además, se espera que el líder de China, Xi Jinping, visite Estados Unidos el próximo mes.

“No voy a fijar plazos, pero aquí no tenemos paciencia infinita”, amenazó Bessent.

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