Cómo los misiles balísticos rusos sacan provecho a las brechas en las defensas aéreas de Ucrania

La mayor amenaza para las ciudades ucranianas puede golpear con poca o ninguna advertencia. En los últimos meses, Ucrania ha…

La mayor amenaza para las ciudades ucranianas puede golpear con poca o ninguna advertencia.

En los últimos meses, Ucrania ha puesto a Rusia a la defensiva con ataques que han afectado la capacidad de refinación de petróleo rusa, provocado largas filas en las estaciones de combustible e incendiado centros logísticos comerciales. Pero Rusia ha explotado una vulnerabilidad clave de Ucrania: la escasez de interceptores de misiles balísticos, para lanzar ataques aterradores y de alta velocidad con misiles contra ciudades ucranianas, combinados con otros ataques de largo alcance que han cobrado cientos de vidas civiles.

En una sola noche esta semana, una andanada de más de dos decenas de misiles balísticos y antibuque impactó en la región de la capital ucraniana. Todos los misiles lograron eludir las defensas ucranianas, matando al menos a 17 personas y dejando decenas de heridos.

Los masivos ataques aéreos rusos contra Ucrania son complejos: un ataque concentrado en las regiones de Kyiv y Lviv en la noche del 30 de junio vio a Rusia lanzar cuatro misiles antibuque, nueve misiles balísticos, 61 misiles de crucero y cerca de 300 drones de ataque contra objetivos en todo el país, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Sin embargo, los misiles balísticos rusos parecen ser la amenaza que más preocupa al liderazgo ucraniano. Las andanadas de misiles balísticos de Rusia contra Ucrania se producen mientras Kyiv busca desesperadamente reponer su suministro de interceptores de misiles antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense, una de las pocas armas capaces de derribar un misil balístico.

Los misiles balísticos no son nuevos en la guerra: la Alemania nazi debutó el cohete V-2 durante la Segunda Guerra Mundial y la “guerra de las ciudades” durante el conflicto Irán-Iraq en la década de 1980 vio rondas de misiles Scud —descendientes del V-2— causando estragos en las poblaciones civiles. Pero la tecnología para derrotar misiles balísticos ha avanzado significativamente desde la Guerra Fría. El interceptor PAC-3 del sistema Patriot se dirige directamente a su objetivo, destruyéndolo con pura energía cinética en lugar de una ojiva explosiva; en resumen, una bala que golpea a otra bala.

En una declaración el miércoles, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió más interceptores.

“Los interceptores de misiles balísticos podrían haber salvado las vidas de quienes murieron hoy”, dijo. “Es muy importante que nuestros socios entiendan que los retrasos en su suministro, o la falta de voluntad para proporcionar sistemas antibalísticos, conducen directamente a víctimas y destrucción tan horribles. Los socios que aún no están listos para desempeñar un papel más activo en el suministro de interceptores pueden ayudar implementando nuevas sanciones. Una parte significativa de la producción rusa de misiles balísticos aún no está bajo sanciones”.

La amenaza a las ciudades ucranianas puede resumirse en tres grandes categorías: misiles balísticos, misiles de crucero y drones, todos ellos lanzados típicamente desde territorio ruso o zonas ocupadas de Ucrania. Más cerca de las líneas del frente, los rusos han empleado drones de ataque más pequeños para aterrorizar áreas civiles en Ucrania, atacando estaciones de servicio y vehículos. A principios de esta semana, un vendedor de comida en la región sureña de Jersón sobrevivió por poco a un ataque de un dron FPV, en un ataque comúnmente descrito como un “safari de drones”.

Ucrania ya ha demostrado su destreza e ingenio para contrarrestar los drones rusos. Estos dispositivos son relativamente baratos y abundantes: Rusia produce en masa el Geran-2, una versión del dron Shahed de diseño iraní, e introdujo mejoras que incluyen motores a reacción, así como drones señuelo para aumentar la efectividad de sus ataques con drones. Pero Ucrania cuenta con una gama escalonada de defensas contra los drones relativamente lentos, y su experiencia en contramedidas contra drones ha sido solicitada tras la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Los misiles de crucero suelen portar una carga mucho mayor que un dron. Impulsados por motores a reacción, normalmente pueden volar cerca del suelo para evadir la detección. La Missile Defense Advocacy Alliance afirma que el Kalibr —un misil de crucero lanzado desde el mar y desplegado por buques de superficie y submarinos rusos— puede volar a unos 20 metros sobre el mar o 50 metros sobre tierra.

Un misil balístico, en cambio, tiene una velocidad y trayectoria muy diferentes. Impulsado por motores cohete, el misil sigue un arco alto antes de descender hacia su objetivo. Los alcances varían, pero las velocidades son extremas: el misil balístico ruso de corto alcance Iskander vuela a seis o siete veces la velocidad del sonido y puede transportar hasta 700 kilogramos de explosivos. Un misil balístico intercontinental de largo alcance —diseñado originalmente para transportar ojivas nucleares fuera de la atmósfera antes de reingresar— puede volar desde un sitio de lanzamiento en Estados Unidos sobre el Círculo Ártico hasta un objetivo en Rusia en el tiempo que tarda en entregarse una pizza, 30 minutos o menos. En ataques recientes contra Kyiv, las sirenas antiaéreas han sonado al mismo tiempo que los impactos.

Rusia ha lanzado el misil Oreshnik, un arma hipersónica de alcance intermedio, en contadas ocasiones contra Ucrania en ataques considerados como una señal de la disposición de Moscú a escalar el conflicto. Sin embargo, los sistemas de corto alcance como el misil balístico Iskander han sido el caballo de batalla de las fuerzas armadas rusas. Funcionarios ucranianos dicen que los rusos también han reutilizado misiles de defensa aérea S-400 como misiles balísticos para atacar objetivos ucranianos.

Ante una escasez de interceptores y el aumento de los ataques contra sus ciudades, Kyiv ha estado presionando a Washington para coproducir el sistema Patriot. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó al margen de la cumbre de la OTAN el mes pasado en Ankara que podría estar dispuesto a autorizar la coproducción ucraniana del Patriot, pero la semana pasada el mandatario pareció frustrar las esperanzas ucranianas al decir: “Estamos hablando de ello, pero es difícil entregar ese tipo de tecnología”.

Mientras tanto, funcionarios ucranianos aseguran que Rusia está reforzando su arsenal con misiles balísticos norcoreanos, lo que incrementa aún más la amenaza.

Vladyslav Vlasyuk, enviado presidencial de Ucrania para sanciones, dijo que Ucrania había identificado un misil norcoreano KN-23 —equivalente al ruso Iskander— que recientemente destruyó una casa en Radushne, en la región rural de Dnipropetrovsk, matando a seis personas, entre ellas tres niños, y dejando a otros cinco menores desaparecidos tras el ataque.

El KN-23, señaló, “es prácticamente idéntico al Iskander ruso. Incluso comparten componentes idénticos, incluidos algunos de fabricación occidental. Este es un ejemplo de la dependencia de Rusia de la ayuda militar de Corea del Norte. Los misiles norcoreanos están matando a civiles ucranianos igual que los rusos”.

Y la brecha en la defensa antimisiles de Ucrania podría ampliarse debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Como informó CNN esta semana, las fuerzas armadas estadounidenses han agotado casi cuatro quintas partes de otro sistema de defensa antimisiles, el Terminal High-Altitude Area Defense, según varias fuentes familiarizadas con el asunto. El inventario de interceptores Patriot se redujo aproximadamente a la mitad desde el inicio de la guerra, según dos fuentes familiarizadas con el último informe de inventario.

“La defensa contra misiles balísticos sigue siendo un problema difícil”, dijo la analista militar Dara Massicot en una publicación en X, tras una reciente visita de investigación a Ucrania. “Los problemas con los interceptores Patriot son conocidos. Ucrania sabe lo que debe hacerse, y en mi opinión, ha llegado el momento de que (Ucrania) considere un Plan B y un Plan C sobre cómo reducir el potencial de lanzamiento ruso”.

Y mientras Kyiv considera los Planes B y C, el tiempo corre para las ciudades ucranianas mientras Rusia continúa intensificando su campaña de misiles.

The-CNN-Wire

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