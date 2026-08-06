Comienza en Venezuela el diálogo del chavismo con la oposición: ¿quiénes participan y sobre qué debatirán?

La exdiputada Dinorah Figuera, quien liderará la delegación opositora que entablará un diálogo con el chavismo, llegó en la noche…

La exdiputada Dinorah Figuera, quien liderará la delegación opositora que entablará un diálogo con el chavismo, llegó en la noche del miércoles a Venezuela para iniciar el proceso que apunta a buscar soluciones a temas urgentes, como la atención a víctimas del doble terremoto de junio, pero también discutir derechos políticos de cara a unas eventuales elecciones.

Figuera aterrizó procedente de España junto a una comitiva de exdiputados de la Asamblea de 2015, la última que tuvo mayoría opositora.

La dirigente anunció previamente que estará acompañada en los diálogos por los exlegisladores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. Además de Figuera, tres de ellos son representantes que provienen de las filas del partido Primero Justicia; mientras que dos forman parte del partido Voluntad Popular.

Además, Macario González, Julio César Moreno, Desiree Barboza y Elimar Díaz conforman la Comisión de apoyo.

El proceso no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quienes permanecen fuera del país y manifestaron que harán seguimiento de las conversaciones y que esperan que conduzca a unas elecciones.

En tanto, la delegación del oficialismo está liderada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El líder chavista estará acompañado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

Figuera, al llegar a Venezuela, reiteró la agenda compartida la semana pasada, que tiene tres puntos: atención al doble terremoto, fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas.

En ese sentido, detalló que se abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sea “creíble y confiable”, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la “garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados”.

Figuera anticipó que el proceso no será inmediato. Será “hasta diciembre de 2026” cuando se presentará “formalmente todo el producto” del trabajo, según dijo al canal Televen.

Además, agradeció al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, por el respaldo recibido y el apoyo en la construcción de la agenda de trabajo. Cuando fue publicada, la Embajada estadounidense en Caracas expresó que “acoge con beneplácito” el anuncio y “mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos liderados por venezolanos para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro estable y más próspero para el pueblo de Venezuela”.

La llegada de Figuera al país fue comentada por el ministro de Interior, Diosdado Cabello. “Hemos visto informaciones que han llegado a Venezuela algunos de los representantes de la oposición en el diálogo (…). Bienvenidos, siempre que vengan a sumar en el marco de la Constitución”, expresó en su programa semanal “Con el mazo dando”.

The-CNN-Wire

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