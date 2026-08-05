China impone sanciones a Estados Unidos y restringe la exportación de drones antes de la visita de Xi

Beijing anunció una serie de medidas contra Estados Unidos y sus empresas este miércoles, en lo que describió como una…

Beijing anunció una serie de medidas contra Estados Unidos y sus empresas este miércoles, en lo que describió como una represalia por las recientes acciones de Washington dirigidas contra las empresas chinas.

Las sanciones recíprocas se producen semanas antes de la cumbre prevista entre el líder de China Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Estados Unidos el próximo mes, mientras las dos mayores economías del mundo luchan por mantener lo que han denominado “estabilidad estratégica constructiva” en medio de una creciente rivalidad tecnológica.

El Ministerio de Comercio de China anunció que sancionaría a siete entidades estadounidenses, entre ellas una empresa de biotecnología y una de análisis de recursos, y que endurecería los controles de exportación de drones a Estados Unidos.

También inició una investigación de seguridad nacional sobre equipos de oficina importados con software de sistema extranjero y suspendió cierta colaboración con Estados Unidos en materia de inspección y seguimiento de fábricas.

Un portavoz del ministerio afirmó que Beijing “no tuvo más remedio que tomar las contramedidas necesarias” en respuesta a las recientes medidas estadounidenses dirigidas contra las empresas chinas.

“China insta a Estados Unidos a que revoque de inmediato las medidas pertinentes, cese sus acciones erróneas… y trabaje conjuntamente para mantener una relación constructiva y estable entre China y Estados Unidos”, declaró el portavoz.

“Si Estados Unidos insiste en introducir nuevas medidas restrictivas contra China, China tomará nuevas contramedidas”.

En las últimas dos semanas, aproximadamente, la administración Trump prohibió la importación de nuevos robots avanzados y convertidores de energía (producidos en gran parte en China); sancionó a operadores navieros chinos acusados de manipular combustible iraní; e incluyó en la lista negra a más de 40 empresas chinas, así como a dos de las principales universidades civiles. Washington también amenazó con sancionar a empresas chinas de inteligencia artificial.

China figuraba entre las decenas de países a los que Washington impuso el mes pasado un arancel del 10 % o del 12,5 % por supuesta falta de control sobre las exportaciones elaboradas con mano de obra forzada.

Fred He, de CNN, contribuyó a este reportaje.

The-CNN-Wire

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