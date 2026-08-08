Blanche fue confirmado como secretario de Justicia en un organismo configurado para servir a Trump

Todd Blanche, quien arriesgó su carrera como miembro prestigioso del sistema legal de Nueva York para evitar que Donald Trump…

Todd Blanche, quien arriesgó su carrera como miembro prestigioso del sistema legal de Nueva York para evitar que Donald Trump fuera a la cárcel, fue confirmado este sábado como secretario de Justicia.

Blanche, de 52 años, ejercerá de forma permanente como máximo responsable de la aplicación de la ley en el país, bajo el liderazgo de su antiguo cliente.

Fue confirmado por una votación de 50 a 49, con las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski votando junto con los demócratas en contra de la nominación.

Desde que Trump regresó al Despacho Oval, Blanche ha sido fundamental para remodelar el departamento a imagen y semejanza del presidente, pasando de ser el rostro de la defensa de Trump al rostro de su amplia campaña de represalias.

Presentó argumentos legales que amplían los poderes y la protección en torno a la presidencia, supervisó los despidos masivos de fiscales experimentados y funcionarios de larga trayectoria, y encabezó una estrategia legal que ha llevado a jueces de todo el país a cuestionar las decisiones del organismo.

Y en los pocos meses transcurridos desde su nombramiento como secretario de Justicia interino, el Departamento de Justicia ha presentado acusaciones contra figuras políticas, incluido el exdirector del FBI James Comey, ha emitido citaciones para identificar las fuentes de los periodistas, ha creado —y luego abandonado— el controvertido fondo “contra la instrumentalización de la Justicia” y ha aprobado un acuerdo de inmunidad fiscal entre el presidente y el Servicio de Impuestos Internos.

Pero Blanche lleva mucho más tiempo al frente de las operaciones diarias del departamento, y su nombramiento formalizó lo que ya ocurría internamente desde hacía tiempo. CNN informó anteriormente que, incluso como secretario de Justicia adjunto, Blanche solía dirigir reuniones, incluidas aquellas que el secretario de Justicia debía supervisar.

Ese papel central resultó especialmente trascendental en una de las sagas más turbulentas de la administración: las consecuencias del caso Epstein.

En un momento dado, la exsecretaria de Justicia Pam Bondi fue apartada de los medios durante varias semanas por sus repetidos errores en sus apariciones televisivas sobre el caso Epstein. Blanche la sustituyó y, según Bondi, continuó gestionando la crisis por su cuenta.

Fuentes consultadas por CNN han revelado que Blanche tendrá una estrategia similar una vez confirmado oficialmente: presentar casos que pongan de manifiesto lo que el presidente afirma que fueron casos de “instrumentalización” del Departamento de Justicia contra él, sus aliados y sus partidarios.

También impulsará otras prioridades del Gobierno, como los casos de inmigración de línea dura y la lucha contra el fraude relacionado con los programas gubernamentales.

Blanche trabajó durante años como fiscal federal antes de dedicarse al ejercicio privado de la abogacía hace aproximadamente una década. Cuando aceptó a Trump como cliente en 2023, renunció al prestigioso bufete neoyorquino Cadwalader, Wickersham & Taft, del que era socio.

En aquel momento, Trump se enfrentaba a varios casos penales.

La decisión de Blanche en abril de ese año de unirse al equipo legal de Trump sorprendió a quienes lo rodeaban, según varias personas cercanas. Estaba registrado para votar como demócrata y quienes lo conocen dicen que no hacía alarde de sus convicciones políticas. Conocido como un abogado trabajador que disfrutaba de su labor como fiscal, algunos de sus antiguos colegas se sorprendieron al verlo asumir ese rol y hacerse eco de la retórica de su cliente. Incluso esta misma semana, algunos antiguos colegas seguían desconcertados y tratando de analizar la transformación de Blanche.

Pero la apuesta dio sus frutos con creces.

Blanche se convirtió rápidamente en el abogado de confianza de Trump para gestionar tres acusaciones federales.

Blanche fue uno de los pocos elegidos que acompañaron a Trump y lo asesoraron durante su juicio penal por soborno en Nueva York, cuando la libertad del presidente estaba en juego. Incorporó las quejas de Trump en los informes legales y adoptó sus argumentos ante el juez, lo que le valió reprimendas en varias ocasiones.

Aunque Trump fue declarado culpable, las tácticas legales de Blanche ayudaron a retrasar su sentencia hasta después de las elecciones, lo que garantizó de hecho que no tendría que ir a prisión.

En un caso federal que acusaba a Trump de interferencia electoral , el equipo de defensa de Trump logró una victoria en la Corte Suprema para ampliar las protecciones contra el enjuiciamiento penal del presidente justo antes de que ganara su segundo mandato. Blanche y su equipo también convencieron a un juez designado por Trump en Florida para que desestimara los cargos en un segundo caso federal que lo acusaba de malversación de documentos clasificados.

Mientras circulaban rumores de que su trabajo para Trump podría conseguirle a Blanche un puesto en la administración, Blanche les dijo a sus aliados que no estaba interesado en un trabajo en el Gobierno, según informaron fuentes a CNN en ese momento.

Aun así, Trump lo nominó para ocupar el segundo puesto en el Departamento de Justicia. En aquel entonces, Trump escribió en las redes sociales que Blanche arreglaría “un sistema de justicia que ha estado roto durante demasiado tiempo”.

Según fuentes, una vez en el cargo, Blanche puso sus ojos en el puesto de secretario de Justicia. Su trabajo complació al presidente, según informaron fuentes a CNN, sobre todo porque se sentía cada vez más frustrado con la predecesora de Blanche, Bondi. Cuando Bondi fue despedida, Blanche se integró sin problemas en el puesto, incluso ocupando la antigua oficina de Bondi la primera semana después de su partida.

“Esto es exactamente lo que estaba esperando”, dijo un funcionario del departamento sobre su confirmación.

El camino de Blanche hacia la confirmación estuvo lejos de ser fácil. Pasó semanas tratando de ganarse el favor de los senadores cuyos votos eran cruciales para su éxito, pero algunos de sus esfuerzos fueron en vano.

Su dificultad para lograr el consenso de los legisladores republicanos fue más evidente con la senadora Lisa Murkowski. A pesar de un viaje de dos días a su estado natal de Alaska, de haber alcanzado dos acuerdos y dos demandas, y de haber otorgado más de US$ 6 millones en subvenciones, Murkowski votó en contra de Blanche.

“El país necesita un secretario de Justicia que frene los peores impulsos de esta administración”, dijo Murkowski sobre su decisión. “Espero que el Sr. Blanche pueda lograrlo si es confirmado, pero simplemente no tengo confianza en que así sea”.

Blanche también se centró en el senador republicano Bill Cassidy, quien expresó su preocupación por la “instrumentalización del Departamento de Justicia”, incluida una investigación sobre Cassidy Hutchinson, exasesora de la Casa Blanca y testigo clave en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero.

No está claro si el Departamento de Justicia solicitará la imputación de la exasesora.

La votación inicial de Blanche en la Comisión Judicial del Senado incluso se retrasó mientras mantenía tensas conversaciones con los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis, quienes tenían inquietudes sobre el fondo “contra la instrumentalización de la Justicia” y el acuerdo con el IRS.

Finalmente, Blanche firmó un memorando que ponía fin a ese controvertido fondo y publicó un segundo documento, sin firmar, que aclaraba los términos del acuerdo de inmunidad fiscal.

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