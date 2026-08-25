Así es la peligrosa tendencia de redes sociales que convierte al manejo temerario de vehículos en un juego

El largo mes de agosto suele ser una de las épocas más ajetreadas del año para la policía, ya que…

El largo mes de agosto suele ser una de las épocas más ajetreadas del año para la policía, ya que las escuelas están de vacaciones de verano y muchos jóvenes tienen tiempo libre.

Desde las llamadas “tomas de control por parte de adolescentes” que provocan toques de queda en todo Estados Unidos, hasta el “desafío del apagón” en el que los usuarios se autoasfixian, los desafíos virales —y en ocasiones peligrosos— impulsados ​​por las redes sociales se han convertido en un atractivo para algunos jóvenes.

Este verano, sin embargo, ha surgido una nueva y peligrosa tendencia en el Reino Unido e Irlanda. Se trata de grupos de hombres, en su mayoría jóvenes, que graban videos de conducción en contramano y los publican en internet.

El gobierno británico pidió el lunes a las empresas de redes sociales que eliminen los videos que glorifican la conducción peligrosa, tras una serie de accidentes mortales en el Reino Unido e Irlanda en los que se vieron implicados conductores que circulaban en sentido contrario por carreteras principales.

Como consecuencia, las empresas tecnológicas han quedado en el punto de mira tras la difusión en línea de videos virales que muestran una conducción temeraria, y las autoridades locales advierten de que se está dando prioridad a los “me gusta” en las redes sociales por encima de la seguridad de personas inocentes.

Las autoridades están investigando las causas exactas de los últimos accidentes.

Un incidente ocurrido el fin de semana cerca de Middlesbrough, en el norte de Inglaterra, tuvo como consecuencia la muerte de dos agentes de policía y cinco jóvenes, después de que un vehículo que circulaba en sentido contrario chocara con un coche patrulla.

Según la policía, los cinco ocupantes del vehículo, un Volkswagen Passat, tenían entre 17 y 23 años. Una cuenta de TikTok, ahora eliminada, que se cree pertenecía a uno de los adolescentes fallecidos en el accidente, contiene un video, publicado en marzo de 2025, en el que aparece junto a otros cuatro jóvenes en lo que parece ser una persecución policial, según la BBC.

Otro video compartido por el mismo perfil parece mostrar un velocímetro con una lectura de 100 mph (160 km/h), según informó BBC.

Rápidamente, se rindieron homenajes a la valentía de los dos agentes de policía fallecidos, identificados como Matthew Blades, de 37 años, y Tom Clough, de 38 años.

La policía informó el lunes que había arrestado a 12 personas como parte de una investigación sobre actividades delictivas ocurridas antes del accidente. Según la policía, se recibieron varios reportes sobre dos vehículos que circulaban de forma peligrosa, incluyendo uno que, según se informó, estaba embistiendo propiedades.

El lunes, el ministro de Defensa británico, Luke Pollard, pidió a las empresas de redes sociales que eliminen el contenido que muestre conducción peligrosa, incluidos los coches que circulan “por el lado equivocado de la carretera”.

“Hay mucho contenido en línea, en las plataformas de redes sociales, de personas que celebran la conducción peligrosa, que celebran conducir de forma inapropiada en nuestras carreteras, por el lado equivocado de la carretera, comportándose increíblemente mal”, dijo Pollard a BBC.

“Como gobierno, ya hemos hablado con esas empresas y les hemos dicho que utilizaremos las facultades que nos otorga la Ley de Seguridad en Línea” para garantizar que se elimine el contenido peligroso, dijo Pollard, refiriéndose a la legislación del Reino Unido que obliga a las empresas tecnológicas a proteger a los usuarios del contenido ilegal y dañino.

El primer ministro británico, Andy Burnham, declaró posteriormente que quienes comparten videos que glorifican la conducción peligrosa están “haciendo algo verdaderamente reprobable”.

En respuesta al último fallo, el gigante de las redes sociales TikTok declaró que está supervisando de cerca todo el contenido en línea relacionado con el incidente y que está eliminando los videos y las cuentas que infringen las normas de la empresa.

El sitio web de Meta, propietaria de Facebook e Instagram, indica que se elimina el contenido que promueve “desafíos virales de alto riesgo”, mientras que las imágenes que muestran conducción temeraria que podría provocar lesiones graves o la muerte están restringidas para menores de 18 años, “excepto si se comparten en contextos ficticios o profesionales”.

El incidente ocurrido cerca de Middlesbrough no es un caso aislado, ya que las autoridades locales están debatiendo los peligros de esta tendencia en las redes sociales en el contexto de otros accidentes de tráfico mortales.

A principios de agosto, cinco adolescentes murieron en una colisión entre dos vehículos en Irlanda tras conducir un automóvil en sentido contrario por una autopista. Tres mujeres y un chico, que viajaban en el segundo vehículo, fueron hospitalizados con heridas graves.

El jefe de la policía irlandesa, el comisario de la Garda, Justin Kelly, afirmó que el incidente demostraba lo “irresponsable y peligroso que es conducir en sentido contrario en la autopista”, y expresó sus condolencias a los heridos.

“Lo que hace que este comportamiento imprudente sea aún más espantoso es que, en algunos casos, se hace para conseguir ‘me gusta’ en las redes sociales, sin importar el impacto potencialmente devastador que pueda tener en personas inocentes y en ellos mismos”, dijo Kelly en aquel momento.

Asimismo, a principios de este mes, la policía irlandesa hizo un llamamiento a los testigos después de que un coche en el que viajaban ocho niños chocara frontalmente con otro vehículo mientras circulaba en dirección norte por el carril de sentido sur de una autopista cerca de Dublín, lo que provocó heridos graves.

Aún no está claro el verdadero alcance de esta tendencia en las redes sociales, pero la emisora ​​irlandesa RTÉ informó el lunes que se han registrado 62 incidentes de personas conduciendo en sentido contrario por las autopistas en lo que va del año en Irlanda, citando al organismo que supervisa las carreteras y las redes de transporte público de Irlanda, lo que supone un 32 % más que en el mismo período del año pasado.

Conducir de forma temeraria no es un comportamiento nuevo, pero ahora puede grabarse y transmitirse a millones de personas para obtener visualizaciones, “me gusta” y seguidores. Así, el peligro se convierte en el contenido”, afirmó Mary Aiken, profesora de ciberpsicología de la Universidad Tecnológica Capital en Washington.

Aiken declaró a CNN que cree que el hecho de grabar la conducción temeraria crea una “distancia percibida del peligro real” para el conductor. “Creo que lo que hacen empieza a parecer un juego o una actuación en directo, y los ‘me gusta’, las visualizaciones y el número de seguidores les proporcionan recompensas sociales visibles e inmediatas”, afirmó.

Según ella, debería ser “sumamente sencillo” para las empresas de redes sociales eliminar el contenido que glorifica este “comportamiento delictivo y de alto riesgo”.

TikTok afirmó que elimina el contenido que glorifica la violencia o promueve delitos utilizando diversas técnicas, entre las que se incluyen la moderación humana, las tecnologías de detección y las denuncias de los usuarios.

Entre enero y marzo de este año, la empresa afirmó que, del contenido que eliminó por infringir sus políticas sobre comportamiento violento y delictivo, el 99,1% fue retirado antes de que se les informara al respecto.

Si bien Matt Storey, el comisionado de policía de Cleveland, donde ocurrió el accidente de Middlesbrough, dijo que era demasiado pronto para comentar sobre la causa de la colisión, afirmó que cualquier grabación mientras se conduce era “absolutamente ridícula” e “idiota”.

“Es una situación preocupante si esto se está volviendo más frecuente, porque es increíblemente peligroso”, declaró a BBC Radio 4.

Pollard añadió que quería conocer el resultado de la investigación policial antes de poder “comprender qué ocurrió exactamente en esta tragedia”.

En los homenajes a los agentes fallecidos, difundidos por la policía, la familia de Clough dijo que era un “héroe” que estaba “dispuesto a ayudar a cualquiera por cualquier motivo”, mientras que la esposa de Blades lo describió como “un hijo y hermano adorado, un yerno perfecto y el tío más divertido”.

The-CNN-Wire

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