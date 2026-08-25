Así es como El Niño podría devastar California, una vez más

En febrero de 1998, cayó en el centro de Los Ángeles la cantidad de lluvia equivalente a casi un año,…

En febrero de 1998, cayó en el centro de Los Ángeles la cantidad de lluvia equivalente a casi un año, debido a una serie de poderosas tormentas del Pacífico que azotaron California en medio de un fenómeno de El Niño “superior”.

Deslizamientos de tierra devastadores afectaron el sur y el centro de California, arrasando viviendas en las laderas, y olas gigantescas azotaron la costa del estado.

Estas olas destruyeron una gran parte del famoso muelle de Santa Mónica y causaron inundaciones costeras generalizadas en las comunidades de la bahía de San Francisco.

Muchos californianos que vivieron aquel fenómeno aún lo consideran un referente de cómo un Super El Niño puede alterar la vida en su estado.

Ahora, con la llegada de otro Super El Niño —que probablemente será el más intenso registrado—, muchos están ajustando sus expectativas basándose en lo ocurrido entonces.

Sin embargo, los fenómenos de El Niño del pasado no son necesariamente un indicador preciso de los futuros, según los expertos.

El Super El Niño de 2015-2016, por ejemplo, no provocó tantas lluvias en California como su predecesor.

Y este El Niño actual es especialmente impredecible debido a la influencia simultánea del calentamiento global provocado por la contaminación climática, que podría agravar algunos de sus impactos.

Sin embargo, es evidente que California probablemente vuelva a ser un epicentro de este fenómeno de El Niño históricamente intenso en Estados Unidos.

Los fuertes eventos de El Niño, como el que se está gestando en el Pacífico tropical, rara vez han librado al Estado Dorado de consecuencias significativas y perjudiciales.

En esta ocasión, es probable que el estado experimente peligros que van desde inundaciones costeras generalizadas hasta fuertes lluvias en zonas bajas y nevadas en las montañas.

Las enormes olas generadas por los intensos sistemas de tormentas del Pacífico, cuya altura se ve amplificada por El Niño, podrían erosionar partes de la frágil costa e interrumpir importantes vías de transporte costeras.

California podría experimentar los niveles de marea más altos jamás registrados cuando este fenómeno alcance su punto máximo entre finales de otoño e invierno. Los científicos afirman que es casi seguro que se producirán inundaciones costeras generalizadas.

Estos peligros relacionados con El Niño están contemplados en el pronóstico, independientemente de la trayectoria final de las tormentas intensas del Pacífico, ya que El Niño aumenta los niveles de las aguas costeras, sumándose al aumento del nivel del mar que ya se produce debido al cambio climático.

Este aumento se produce por dos razones, ambas relacionadas con el hecho de que El Niño se caracteriza por temperaturas oceánicas superiores a la media en el océano Pacífico tropical ecuatorial.

Primero, esas aguas oceánicas calentadas por El Niño se expanden para ocupar más espacio. Segundo, las olas que contribuyeron a la formación de El Niño en el Pacífico cambian de dirección hacia el norte al llegar a la costa sudamericana.

Estas olas, llamadas “olas de Kelvin”, no rompen ni se estrellan. En cambio, son enormes, se mueven lentamente y suben y bajan como el agua en una bañera.

En el Pacífico occidental, son la fuerza que mueve grandes cantidades de agua caliente hacia el este a lo largo del ecuador, contribuyendo a la formación de El Niño.

Pero una vez que llegan a tierra en Sudamérica, las olas de Kelvin pueden quedar atrapadas en la costa, moviéndose de norte a sur, paralelas a la costa, elevando el nivel del mar entre 15 y 30 centímetros a su paso.

Las imágenes satelitales ya han detectado una zona de aumento del nivel del mar que se extiende hacia el norte desde América del Sur y Central hasta la península de Baja California, y se espera que continúe su expansión hacia el norte a partir de ahí.

Para colmo, el fenómeno de El Niño de este año coincide con el punto álgido de un ciclo de mareas altas de 18 años, un evento astronómico natural que hará que las mareas vivas sean aún más altas de lo que serían de otro modo, según Patrick Barnard, director de investigación del Centro para la Resiliencia Climática Costera de la Universidad de California en Santa Cruz.

Y luego están las olas normales, formadas por las tormentas. Barnard afirmó que los estudios han demostrado que las tormentas del Pacífico generan aproximadamente un 30 % más de energía de las olas durante un año de El Niño en comparación con un año sin este ciclo climático.

Algunos años de Super El Niño, como el de 2015-2016, mostraron incrementos aún mayores en la energía de las olas, de hasta un 50 %, añadió.

Según Barnard, el aumento previsto en los niveles de agua costera durante este fenómeno de El Niño —de 15 a 30 cm— amenazaría a 170.000 personas adicionales y a US$ 60.000 millones adicionales en propiedades, en comparación con un año sin un El Niño extremo.

Barnard y otros expertos hicieron hincapié en la certeza de los impactos costeros, en comparación con los aspectos menos predecibles de las precipitaciones durante los eventos de Super El Niño en California.

“Sabemos que vamos a tener estos peligros costeros”, afirmó Barnard.

Lo que no es tan seguro es dónde se establecerá exactamente la trayectoria de la tormenta del Pacífico, ya que algunos fenómenos de El Niño han azotado el norte de California con fuertes precipitaciones, mientras que otros se han disipado en el frente de lluvia o se han dirigido hacia el sur de California.

“Normalmente, pensamos que El Niño provoca condiciones más húmedas de lo normal en gran parte del suroeste de Estados Unidos y condiciones más secas de lo normal en el noroeste del Pacífico, y esa señal es bastante sólida para los eventos más importantes”, declaró Dillon Amaya, meteorólogo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. “Pero no es una correlación perfecta, uno a uno”, advirtió.

“Las probabilidades están claramente sesgadas en lo que respecta a las lluvias. Es difícil predecir dónde ocurrirán”, sostuvo Barnard.

Es poco probable que este invierno no haya lluvias torrenciales ni nevadas en las montañas, ya que diversos estudios han demostrado que los fenómenos de El Niño intensos se correlacionan con precipitaciones superiores a la media en todo el estado.

Las tormentas asociadas a El Niño podrían combinarse con las ondas sísmicas de mayor intensidad que el promedio, provocando peligros como inundaciones, aludes de lodo y deslizamientos de tierra.

Los eventos de Super El Niño del pasado, como el ocurrido entre la primavera de 1997 y la primavera de 1998, han sido devastadores para California.

En el área de la Bahía de San Francisco, se registraron precipitaciones superiores al 200 % del promedio durante la temporada de lluvias debido a tormentas de gran intensidad, y en el centro de California también se registraron lluvias casi récord durante ese mismo Super El Niño.

Hubo muertes causadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, así como daños costeros por el aumento del nivel del agua y el oleaje provocado por el viento.

“Ese evento realmente influye en nuestras expectativas, tanto en la comunidad científica como en el público, sobre lo que podría producir cualquier fenómeno de El Niño, debido al gran impacto que tuvo ese evento en particular”, declaró Amaya.

Es posible que el calentamiento global ocurrido desde el evento de 1997-1998, o incluso desde el Super El Niño de 2015-2016, altere algunos de los resultados típicos. Algunos podrían ser peores que antes, mientras que otros podrían no manifestarse en absoluto.

Amaya afirmó que hay pocas dudas de que el fenómeno de El Niño en curso se dirige hacia una intensidad máxima extraordinaria, dado el gran calor que acecha justo debajo de la superficie del Pacífico tropical, destinado a ascender con el tiempo.

“Definitivamente estamos en la trayectoria de un Super El Niño”, afirmó Amaya. “Estaría dispuesto a apostar mi casa a que llegaremos a ese punto”.

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