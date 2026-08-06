Arabia Saudita se prepara para ataques contra puertos y aeropuertos de milicias iraquíes aliadas a hutíes apoyados por Irán

Arabia Saudita se está preparando para “múltiples ataques coordinados” por parte de milicias iraquíes que trabajan con los hutíes respaldados…

Arabia Saudita se está preparando para “múltiples ataques coordinados” por parte de milicias iraquíes que trabajan con los hutíes respaldados por Irán, dijo a CNN un funcionario saudí, mientras el conflicto más amplio en Medio Oriente amenaza con ampliarse.

El funcionario citó “múltiples informes de inteligencia” de Arabia Saudita, Estados Unidos y países de la región que indican que las milicias iraquíes “en coordinación con los hutíes” están planeando atacar a la nación del Golfo “en un futuro muy cercano” bajo la guía del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés).

Los informes sobre ataques inminentes llegan un día después de que los hutíes se atribuyeran la responsabilidad de un ataque contra un petrolero saudí en el golfo de Adén, una ruta marítima clave. En las últimas semanas, Arabia Saudita ha sido objeto de ataques con misiles por parte de los hutíes en Yemen y de otros ataques con drones por parte de milicias proiraníes en Iraq.

El funcionario expresó alarma este jueves, tras afirmar que los reportes llegaron cuando Arabia Saudita estaba buscando la desescalada y en un momento en el que las negociaciones relacionadas con Irán parecían ir en la dirección correcta.

“Arabia Saudita tomará todas las medidas necesarias para hacer frente a cualquier agresión”, dijo el funcionario.

El funcionario saudí dijo que Arabia Saudita detectó reuniones en las que participaron iraquíes, hutíes y algunos miembros del IRGC, así como el movimiento de drones y misiles. Sugirió que el objetivo de estos ataques por parte de los aliados iraníes es descarrilar el progreso que se está logrando en las negociaciones, y subrayó que podría ser un indicio de una lucha de poder dentro del propio Irán.

“Creo que quieren coordinar ataques desde el norte y el sur”, dijo el funcionario. Los posibles objetivos son “principalmente instalaciones civiles y económicas”, añadió, identificando instalaciones energéticas, puertos y aeropuertos, pero sin proporcionar más detalles.

A pesar de los informes, el funcionario dijo que Arabia Saudita continuará con sus gestiones de desescalada y contactos con las autoridades iraquíes. El funcionario se negó a revelar detalles de sus respuestas.

Poco después de la declaración del funcionario, la coalición liderada por Arabia Saudita dijo que 11 civiles resultaron heridos este jueves en un ataque hutí en el sur de Arabia Saudita, cerca de la frontera con Yemen.

Siete de los heridos son ciudadanos saudíes, incluida una mujer y un niño de cuatro años con quemaduras de segundo grado. También resultaron heridos un ciudadano yemení, dos egipcios y un pakistaní.

“La milicia terrorista hutí llevó a cabo estos ataques terroristas utilizando bombardeos indiscriminados contra objetivos civiles”, decía el comunicado de la coalición.

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán celebrarán el viernes una cumbre en La Meca, la ciudad más sagrada del islam, donde se espera que se anuncie un acuerdo conjunto de defensa, según fuentes regionales.

Arabia Saudita lideró una coalición militar que intervino contra los hutíes en Yemen en 2015, pero no logró desalojar al grupo del norte del país. El conflicto de siete años estuvo detrás de la que fue una de las peores crisis humanitarias recientes.

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