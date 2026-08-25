A medida que se acercan las elecciones, Netanyahu presenta a Turquía como el nuevo enemigo de Israel

La gigantesca valla publicitaria en la principal autopista de Tel Aviv situó a Turquía en el centro de la campaña…

La gigantesca valla publicitaria en la principal autopista de Tel Aviv situó a Turquía en el centro de la campaña electoral del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La imagen mostraba a su presidente, Recep Tayyip Erdogan, junto a los líderes de Irán, Hezbollah y el alcalde de Nueva York como adversarios de Israel bajo el lema: “Quieren que Netanyahu pierda. ¡No dejen que ganen!”.

Tan solo unos días después, Turquía se convirtió también en el centro del último enfrentamiento militar de Israel.

Aviones israelíes atacaron la base aérea de Abu al-Dahar, en el norte de Siria, con el objetivo de neutralizar lo que las autoridades describieron como un creciente despliegue militar turco que Israel consideraba una amenaza significativa.

Pero a poco más de dos meses de las elecciones, la cercanía del bombardeo al mensaje de campaña de Netanyahu ha alimentado un debate en Israel y en el extranjero: ¿está Netanyahu anticipándose a una amenaza estratégica real o amplificándola para mejorar su posición en las urnas?

A lo largo de gran parte de su dilatada carrera política, Netanyahu se ha presentado como el “señor de la seguridad”, preparado para afrontar cualquier amenaza contra Israel. Además, es un astuto estratega político con un largo historial de sacar provecho de las crisis.

Tom Barrack, enviado del presidente estadounidense Donald Trump a Siria y embajador en Turquía, criticó públicamente a Israel por el ataque, calificándolo de “escalada innecesaria”.

En una entrevista con el presentador de podcasts Mario Nawfal, Barrack sugirió un motivo político, planteando la teoría de que Israel “simplemente intentó provocar a Turquía”. Lo calificó de “una medida muy agresiva, pero que podría resultar beneficiosa de cara a las elecciones”.

Oficialmente, Israel ha presentado el ataque como una mera necesidad operativa: tanto Netanyahu como su ministro de Defensa, Israel Katz, han afirmado que la inteligencia israelí indicaba que Turquía se estaba preparando para instalar fuerzas y equipos en la base aérea.

Una fuente militar israelí declaró a CNN que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían recabado información sobre los planes de Turquía para desplegar personal, drones y sistemas de defensa aérea en la zona.

Según la fuente, dicho despliegue podría limitar la libertad de acción de Israel en el espacio aéreo sirio y alterar el equilibrio estratégico en la región.

Una segunda fuente indicó que la información se compartió con la administración Trump y con el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa.

Israel y Siria han mantenido conversaciones para la desescalada durante el último año, alcanzando lo que Netanyahu ha descrito como un “statu quo en materia de seguridad”.

Según la agencia estatal de noticias siria, Roman Goffman, jefe del servicio de inteligencia israelí Mossad, se reunió este domingo de nuevo en Jordania con el ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Asaad al-Shaibani, para rebajar las últimas tensiones.

Aun así, Turquía, Estados Unidos y algunos rivales políticos internos de Netanyahu señalaron la importancia del momento elegido.

Rechazando la versión israelí por considerarla “insostenible”, Turquía acusó a Netanyahu de “impulsar políticas expansionistas y desestabilizadoras en la región” antes de las elecciones de octubre.

El Gobierno turco afirmó que continuaría cooperando con el Gobierno sirio “sobre una base legítima para el establecimiento de la paz, la estabilidad y la prosperidad”.

Netanyahu y Katz han rechazado la narrativa de la motivación política, advirtiendo en cambio sobre la inminente presencia turca en Siria.

“No toleraremos que una presencia militar turca se establezca en Siria y amenace a Israel”, declaró Netanyahu la semana pasada.

Mientras tanto, el primer ministro de Israel también intensificó su ya beligerante retórica contra Erdogan.

El viernes, la oficina de Netanyahu calificó a Erdogan en una publicación de X como un “tirano antisemita que oprime a su propio pueblo”.

Netanyahu y Erdogan mantienen una larga disputa pública, que se intensificó drásticamente durante las guerras en Gaza, Líbano e Irán.

Erdogan ha tildado a Netanyahu de criminal de guerra y ha acusado repetidamente a Israel de atrocidades en Gaza. Netanyahu, por su parte, ha acusado a Erdogan de apoyar a Hamás.

Recientemente, Netanyahu se pronunció en contra de la venta de aviones de combate F-35 estadounidenses a Ankara, advirtiendo sobre las “ambiciones agresivas” de Erdogan en la región.

Amos Harel, analista sénior de seguridad del periódico izquierdista Haaretz, afirma que tanto las explicaciones de seguridad como las políticas son relevantes.

“Existen indicios de que la postura de Erdogan hacia Israel es muy hostil y de que Turquía está llevando a cabo diversas maniobras militares en Siria, algunas de las cuales afectan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), incluso en ese aeropuerto en concreto”, declaró, citando información de inteligencia sobre los planes turcos para desplegar asesores, drones y sistemas de defensa aérea.

Al mismo tiempo, Harel declaró a CNN que “es evidente que Netanyahu está adoptando una nueva y agresiva línea de defensa”, que él presenta como una lección del ataque a Israel del 7 de octubre de 2023: atacar primero en todos los frentes, estableciendo zonas de seguridad a lo largo de las fronteras israelíes en Gaza, Líbano y Siria.

Las fuerzas israelíes se apoderaron de una zona de seguridad de 400 kilómetros cuadrados dentro de Siria tras el colapso del régimen de Assad en 2024 y la ha ocupado desde entonces.

Pero el contexto político de la última guerra de palabras no ha hecho sino avivar las sospechas de algunos críticos de Netanyahu.

El líder de la oposición, Yair Lapid, quien defendió la operación como justificada, criticó las declaraciones triunfalistas israelíes que siguieron. “En Medio Oriente, atacar cuando es necesario es importante. Pero si atacas, guarda silencio”, indicó.

Yair Golan, líder del partido de izquierda Demócratas, calificó la operación de “provocadora y peligrosa”.

El exprimer ministro Ehud Barak fue más allá y escribió en las redes sociales que la escalada “huele claramente a intención política de ir a elecciones en medio de una serie de tensiones de seguridad diseñadas para alarmar a la población”.

Dado que Netanyahu y su bloque político se encuentran actualmente rezagados en las encuestas, sus críticos temen que una nueva crisis de seguridad pueda cambiar radicalmente el panorama político y ayudarle a controlar la agenda de la campaña.

“Es sabido que Netanyahu cree que una emergencia de seguridad es una opción de último recurso que podría cambiar el panorama político y mejorar sus posibilidades de sobrevivir a estas elecciones”, comentó Harel.

Y con Trump limitando la guerra de Israel contra Irán y restringiendo sus acciones militares en Gaza y Líbano, añadió, “Turquía-Siria se convierte en un posible frente. Esto genera, como mínimo, una fuerte sospecha de que también hay consideraciones políticas de por medio”.

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