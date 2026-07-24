Trump ordena que se instalen letreros fuera del Museo Smithsonian para advertir sobre “información inexacta”

El presidente Donald Trump ordenó este viernes al Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) la instalación…

El presidente Donald Trump ordenó este viernes al Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) la instalación temporal de letreros cerca del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian, que adviertan sobre lo que el Gobierno considera “información inexacta” presentada en las exhibiciones de la institución.

El decreto exige que el NPS, que controla las aceras fuera de varios museos del Smithsonian a lo largo del National Mall, instale letreros que promuevan un informe de la Casa Blanca que criticó duramente las exhibiciones del Museo Nacional de Historia Estadounidense.

Indica que los letreros “deberán notificar a los visitantes que las exhibiciones del Museo deben renovarse de manera coherente con las conclusiones” del informe y los dirige a “lugares y recursos para obtener información precisa” sobre la historia del país.

No especifica cuáles deberían ser esos recursos alternativos.

El informe, publicado el 4 de julio por el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, acusó al Smithsonian de promover ideologías de izquierda radical en el museo y un activismo político extremo que busca transformar el país.

Los críticos han acusado al Gobierno de Trump de intentar utilizar el museo para reescribir la historia presentada en sus exhibiciones para favorecer una visión conservadora del mundo.

“El presidente Trump lucha para devolver a uno de los mayores tesoros cívicos de la nación su misión y propósito fundacionales, y restablecer la verdad en la narrativa histórica del país”, declaró la Casa Blanca en un comunicado sobre la orden.

El decreto de este viernes es el más reciente esfuerzo del Gobierno de Trump por reescribir aspectos de la historia de la nación presentados en algunos de los museos y galerías más prestigiosos del país.

Y se suma a otro decreto de marzo de 2025 en el que la Casa Blanca buscó combatir lo que llamó “revisiones históricas” que presentan la historia del país bajo una luz negativa.

Si bien el Servicio de Parques Nacionales depende del Departamento del Interior, el Smithsonian es una agencia independiente que, en teoría, debería operar fuera del control del poder ejecutivo.

No obstante, el Gobierno controla gran parte de la financiación del sistema de museos y el vicepresidente J. D. Vance forma parte de su junta directiva.

Los líderes del Smithsonian afirmaron que la institución mantendrá su autonomía pese a los repetidos intentos del Gobierno de intervenir en sus exhibiciones y decisiones de personal.

El Smithsonian declinó comentar sobre el decreto de este viernes.

The-CNN-Wire

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