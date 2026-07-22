Trump aprueba un acuerdo con Arabia Saudita que podría permitir al reino enriquecer combustible nuclear, dice un funcionario

El presidente Donald Trump aprobó un acuerdo nuclear con Arabia Saudita que podría permitir al reino enriquecer su propio combustible…

El presidente Donald Trump aprobó un acuerdo nuclear con Arabia Saudita que podría permitir al reino enriquecer su propio combustible para reactores civiles, según un funcionario de EE.UU.

El acuerdo tendría una duración de 30 años y podría anunciarse tan pronto como este miércoles, según el funcionario, quien añadió que incluiría a empresas estadounidenses que aportarían tecnología y experiencia para el desarrollo del programa saudita.

El Gobierno de Trump tiene previsto enviar el acuerdo al Congreso después de que sea anunciado.

Cualquier acuerdo que otorgue a Arabia Saudita acceso a tecnología nuclear podría resultar controvertido, tanto dentro de EE.UU. como en la región de Medio Oriente en general, ya que la capacidad de enriquecer combustible nuclear podría, al menos en teoría, conducir con el tiempo al desarrollo de armas nucleares.

Según el funcionario de EE.UU., el acuerdo incluye límites sobre las inspecciones que podrían realizarse al programa saudita, lo que podría generar escepticismo entre los legisladores.

Israel, un país del que se cree ampliamente que posee armas nucleares no declaradas, ha visto durante mucho tiempo con recelo que Arabia Saudita tenga acceso a tecnología nuclear.

Irán, el principal rival regional de Arabia Saudita, cuenta con una reserva de uranio enriquecido y ha prometido mantener su programa nuclear incluso después de meses de bombardeos de EE.UU., al afirmar que el programa tiene fines civiles.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha prometido que buscará desarrollar un arma nuclear si Irán llega a producir una.

El enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de plutonio son las dos principales vías para obtener los materiales esenciales necesarios para fabricar armas nucleares. La mayoría de los países con reactores nucleares civiles que requieren uranio enriquecido no lo producen en su territorio. En cambio, compran el material a proveedores como EE.UU. o Rusia y lo reciben en envíos sellados bajo estricta supervisión internacional.

EE.UU. ha buscado durante años un acuerdo con Arabia Saudita para el desarrollo de un programa nuclear civil. Durante el Gobierno de Biden, ese acuerdo era visto como parte de un pacto más amplio de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Sin embargo, esos esfuerzos se estancaron tras los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023. El Gobierno de Trump retomó las conversaciones sobre el programa nuclear el año pasado.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.