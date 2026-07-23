Trump anuncia nuevos aranceles de hasta 12,5 % a importaciones de decenas de países

Decenas de socios comerciales de Estados Unidos, desde Europa hasta China e India, se enfrentan ahora a nuevos aranceles del…

Decenas de socios comerciales de Estados Unidos, desde Europa hasta China e India, se enfrentan ahora a nuevos aranceles del 10 % al 12,5 % sobre los productos enviados a Estados Unidos, según la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Los aranceles, anunciados el jueves, entraron en vigor el viernes por la mañana.

Los productos procedentes de unos 60 socios comerciales afectados representan el 99,4 % de las importaciones estadounidenses.

El momento coincide con la expiración de un arancel casi general del 10 % que el presidente Donald Trump impuso a principios de este año y que fue declarado ilegal por la Corte Suprema.

“El presidente no permitirá que su política comercial y sus objetivos generales se vean socavados simplemente porque una herramienta puede estar limitada por un tribunal u otra cosa”, dijeron altos funcionarios de la Casa Blanca a los periodistas el jueves en una llamada previa a las acciones.

La última acción sigue a una investigación de meses realizada por el Representante de Comercio de EE.UU. sobre el presunto uso de trabajo forzado para producir bienes exportados a EE.UU. y la falta de acción por parte de varios países para abordar esta práctica.

La Unión Europea cuestionó el nuevo arancel. Su alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, lo calificó de “sorpresa negativa” y rechazó las acusaciones de trabajo forzoso por infundadas.

Suiza también se opuso a las acusaciones, mientras que Noruega afirmó que no tiene previsto tomar represalias imponiendo aranceles a los productos estadounidenses.

En un comunicado emitido el jueves, Brasil rechazó el arancel del 12.5 % ​​sobre sus productos y reiteró su llamado a la reciprocidad. En un video publicado en redes sociales, el ministro de Economía de México afirmó: “No vemos ningún cambio en el arancel efectivo que México paga actualmente”.

Australia, sujeta a un arancel del 12,5 %, también manifestó su oposición a los nuevos aranceles.

El ministro de Comercio, Don Farrell, declaró el viernes a la prensa que la medida de Washington es “totalmente injustificada” y añadió que Canberra seguirá presionando a Estados Unidos para que elimine todos los aranceles sobre los productos australianos.

Los nuevos aranceles se aplican a importaciones de países que suministran casi todo lo que Estados Unidos compra en el extranjero. Se otorgaron exenciones a una variedad de importaciones, incluido el petróleo y el gas, así como productos que no se pueden obtener en el país.

Según funcionarios del Gobierno, el momento elegido para la implementación tenía como objetivo evitar la complejidad que supondría superponer los nuevos gravámenes a los aranceles existentes del 10 %. Añadieron que los líderes empresariales buscaban mayor continuidad y previsibilidad en materia de aranceles.

Eso marca un cambio radical con respecto a hace un año cuando las empresas estaban en medio de los desorientados aranceles de ida y vuelta de Trump. “Hemos escuchado alto y claro: la gente quiere saber cuál será la tasa arancelaria que van a pagar”, dijo el funcionario de la administración.

“El verdadero mensaje aquí que todos deben entender es que el presidente siempre va a utilizar las herramientas a su disposición para lograr sus objetivos de política comercial”.

Ciertos países calificaron para una tasa más baja del 10 % en lugar de la tasa del 12,5 % después de tomar medidas destinadas a combatir el presunto trabajo forzado.

Pero los funcionarios del Gobierno afirmaron no estar convencidos de que los países afectados vayan a erradicar esta práctica a corto plazo y están dispuestos a mantener las tasas más elevadas.

Para la mayoría de los estadounidenses, es poco probable que el cambio se traduzca de inmediato en precios más altos porque en su mayoría conserva los aranceles que los importadores ya han estado pagando.

Sin embargo, eso podría cambiar en las próximas semanas y meses.

Hay varias investigaciones pendientes que se basan en la misma ley comercial, la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que se está utilizando para imponer las nuevas tasas. Una se centra en acusaciones de que los principales socios comerciales, incluidos China, México y la Unión Europea, están contribuyendo a la capacidad de producción global.

Los aranceles de la Sección 301 son considerados por los expertos en comercio como una opción legalmente más duradera porque han sobrevivido desafíos judiciales anteriores, a diferencia de la autoridad de emergencia que Trump utilizó en abril pasado para su régimen arancelario más amplio de “Día de la Liberación”. También pueden permanecer en vigor indefinidamente.

La administración está explorando formas adicionales de aumentar los impuestos fronterizos. A principios de esta semana, la Casa Blanca anunció un arancel del 50 % sobre ciertos bienes canadienses que entrará en vigencia el próximo mes bajo una disposición nunca antes utilizada de la Ley de Comercio Smoot-Hawley.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.