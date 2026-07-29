Se pospone la votación de Todd Blanche como secretario de Justicia, lo que supone un duro golpe para la nominación de Trump

Los líderes republicanos del Senado se vieron obligados a posponer la votación para la nominación de Todd Blanche como secretario…

Los líderes republicanos del Senado se vieron obligados a posponer la votación para la nominación de Todd Blanche como secretario de Justicia del presidente Donald Trump en la noche del miércoles, debido a que un senador republicano se negó a ceder en una batalla que se ha prolongado durante semanas con la administración por su controvertido fondo de US$ 1.800 millones contra la supuesta “instrumentalización de la Justicia”.

El retraso de esta votación crucial en la Comisión Judicial pone en grave peligro la nominación, a pocos días del receso de agosto del Senado. Si la Casa Blanca no logra un acuerdo con el senador disidente John Cornyn de Texas, la votación podría estancarse indefinidamente o posponerse hasta el otoño, como mínimo.

Aún no está claro hasta dónde está dispuesto a llegar Cornyn —junto con el senador republicano Thom Tillis, quien ha expresado preocupaciones similares— para oponerse a Blanche y Trump. Pero se trata de una creciente crisis política para el presidente, a quien le quedan pocos días para unas cruciales elecciones de mitad de mandato y que debe lidiar con un Congreso que, aunque está controlado por los republicanos, es incapaz de satisfacer sus numerosas demandas.

En un comunicado, un portavoz de la Comisión Judicial reconoció que la nominación de Blanche carecía de los votos necesarios para su aprobación y afirmó que el presidente de la Comisión, Chuck Grassley, “trabaja para que los nominados del presidente Trump tengan éxito, no para que fracasen”.

“Los senadores Cornyn y Tillis exigen garantías por escrito del Departamento de Justicia con respecto al acuerdo entre Trump y el llamado “fondo contra la instrumentalización de la Justicia”. La sesión de mañana se pospone mientras se continúa trabajando para conseguir el apoyo suficiente en la comisión para emitir un dictamen favorable sobre el nominado a secretario de Justicia, Todd Blanche, quien está altamente cualificado para el cargo”, declaró el portavoz.

Un portavoz del Departamento de Justicia declaró el miércoles, tras el aplazamiento: “El Departamento ha mantenido una comunicación regular con los miembros de la Comisión durante semanas y esperamos seguir trabajando de forma productiva con los senadores para abordar cualquier inquietud”.

Corny y el senador republicano Thom Tillis declararon el miércoles por la tarde que aún no habían llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia para resolver sus preocupaciones sobre la gestión del fondo y sus posibles auditorías a la familia y la organización del presidente Trump.

“Estamos trabajando para encontrar una solución”, repitió Grassley a los periodistas el miércoles antes de aplazar la votación.

Tillis había declarado previamente a los periodistas que necesitaban un acuerdo esa misma noche. Si no lo conseguían, afirmó que no votaría en contra de Blanche en la comisión. En cambio, dijo que negaría el quórum. Si la comisión no contaba con el quórum necesario, no podría celebrar la votación.

Cornyn anunció más temprano ese día que la reunión prevista con Blanche para discutir sus exigencias al Departamento de Justicia para que eliminara formalmente el fondo había sido cancelada. El republicano de Texas le dijo a CNN que aún no había recibido el compromiso por escrito que ha estado exigiendo a Blanche y al Departamento de Justicia para eliminar formalmente el fondo. Por lo tanto, les dijo a los periodistas que no estaba dispuesto a votar a favor.

“Quizás piensen que pueden engañarme”, dijo Cornyn a CNN. Cuando se le preguntó si podían, Cornyn respondió enfáticamente: “No”.

“De hecho, les enviamos una lista con las partes que necesitamos tachadas, y solo tienen que tomar una decisión, y si lo hacen, procederemos con la revisión mañana”, dijo. “Estamos tratando de facilitarles las cosas. No aceptan nuestra ayuda”.

Un funcionario del Departamento de Justicia le dijo a CNN que el departamento “proporcionó una propuesta por escrito al personal del senador Cornyn [el martes] tras las conversaciones mantenidas con la comisión y la oficina del senador. Esperamos seguir dialogando sobre cualquier inquietud pendiente”. Otra persona familiarizada con la situación declaró a CNN que el departamento presentó una propuesta actualizada a los senadores el miércoles, antes de que Grassley aplazara la votación de la comisión.

Sin embargo, Cornyn declaró a la prensa el miércoles que no había visto “ni un solo documento” que respondiera a sus solicitudes.

Un portavoz de Cornyn indicó que el senador republicano de Texas envió al Departamento de Justicia una contrapropuesta el miércoles por la noche para resolver sus inquietudes.

Blanche, presente en el Capitolio el miércoles por la tarde, no respondió a las preguntas a gritos de los periodistas, incluyendo si había presentado una propuesta a Cornyn para responder a las preocupaciones del senador.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, instó a la administración Trump a encontrar una “solución” con Cornyn y Tillis para que la nominación pueda seguir adelante.

Blanche ha insistido previamente en que el fondo “contra la instrumentalización de la Justicia” —un controvertido fondo destinado a recompensar a quienes afirman haber sido perjudicados por el Departamento de Justicia, incluyendo posiblemente a los alborotadores del 6 de enero de 2021— ya no se llevará adelante. La administración también había afirmado previamente en un documento judicial que había abandonado el fondo “contra la instumentalización de la Justicia”.

En mayo, CNN informó que dicho fondo no puede presentar demandas contra Trump, su familia ni sus empresas por problemas fiscales pasados, según los términos adicionales añadidos al acuerdo que el Departamento de Justicia alcanzó con Trump para resolver su demanda de US$ 10 mil millones contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Blanche ha declarado anteriormente que la cláusula fiscal —la única parte del acuerdo entre los abogados personales de Trump y el Departamento de Justicia que sigue vigente— “solo obliga al IRS y, por extensión, al Tesoro” a investigar al presidente por posibles delitos, no a otras agencias.

Algunos en el Departamento de Justicia se sorprendieron por la publicación de Cornyn en redes sociales el martes, en la que dejó claro que aún no estaba dispuesto a votar a favor de Blanche. Publicó en X que “no hay ningún acuerdo sobre la nominación de Blanche. Saben lo que tienen que hacer”.

La oficina del secretario de Justicia interino confiaba en que la designación de Blanche sería aprobada por la comisión. Fuentes del Departamento de Justicia indicaron que aún existía cierta confusión sobre qué satisfacería exactamente la presión de Cornyn contra el fondo para la antiinstrumentalización.

Tillis insistió en que el Departamento de Justicia debería poder llegar a un acuerdo con él y Cornyn sobre el fondo antes de la votación de la comisión sobre la designación, prevista para el jueves por la mañana.

“No creo que estemos en desacuerdo en cuanto al objetivo. Así que, con eso en mente, espero que podamos lograrlo”, declaró a CNN.

Al ser presionado sobre por qué el Departamento de Justicia ha tardado tanto en encontrar una solución a sus preocupaciones si Tillis realmente cree que comparten los mismos objetivos, el republicano de Carolina del Norte respondió: “Tengan en cuenta que todo lo que estamos tratando de plasmar por escrito eran cosas con las que Blanche estaba de acuerdo bajo juramento. Así que no creo que haya ningún juego político de por medio. Creo que Blanche realmente quiere resolverlo porque reconoce que es una distracción”.

Los sobrevivientes del fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, se presentaron el miércoles en el Capitolio instando a los legisladores, incluidos Cornyn y Tillis, a votar en contra de la nominación de Blanche para dirigir el Departamento de Justicia.

“No es una cuestión política. Simplemente hagan lo correcto. Estén del lado correcto de la historia”, dijo Dani Bensky, una sobreviviente, a los periodistas el miércoles cuando se le preguntó por su mensaje a los dos republicanos que podrían detener la nominación de Blanche.

El grupo se reunió con algunos miembros del personal de Cornyn y calificó la reunión de “muy agradable” y “productiva”. Comentaron que se encontraron casualmente con Tillis, quien a principios de mes exigió que Blanche se reuniera con las sobrevivientes y había manifestado su interés en concertar una reunión con ellas.

Bensky afirmó que Blanche se mostró “muy condescendiente” durante su reunión con él a principios de mes, y añadió: “Nos fuimos sin ninguna respuesta y nos sentimos en una situación sin salida”.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

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