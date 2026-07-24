Los Estados miembros de la CPI votan para destituir al fiscal jefe Khan

Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) votaron el viernes a favor de destituir al fiscal jefe del…

Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) votaron el viernes a favor de destituir al fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, tras acusaciones de conducta sexual indebida.

La votación para destituir a Khan se produce días después de que su acusadora hablara públicamente en una entrevista con Christiane Amanpour, de CNN. Khan ha negado haber cometido alguna irregularidad.

También ocurre en medio del renovado escrutinio al que Washington somete al tribunal, encargado de juzgar crímenes de guerra. Estados Unidos considera que este órgano judicial independiente representa una amenaza para su soberanía.

La presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, Päivi Kaukoranta, dijo que 82 de los 125 Estados miembros del tribunal votaron a favor de destituir al fiscal, tras concluir que Khan “cometió una falta grave y un grave incumplimiento de sus deberes”.

Khan impugnará la decisión, dijo su abogado, Tayab Ali, en un comunicado posterior a la votación. Añadió que la medida “no está respaldada por ninguna conclusión legal o debidamente fundamentada que determine que Khan KC cometió una falta o incumplió sus deberes”.

“Ha negado las acusaciones desde el principio y continúa haciéndolo”, escribió Ali.

El abogado sostuvo que Khan no tuvo una oportunidad justa de ser escuchado y que una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas no encontró conducta indebida alguna, incluida conducta sexual indebida.

Kaukoranta dijo que la asamblea “respetó plenamente” el debido proceso de Khan y que la investigación sí encontró pruebas que respaldaban las acusaciones de conducta indebida.

La votación secreta se celebró en una reunión en la sede de la ONU en Nueva York el viernes por la tarde. Las acusaciones en su contra surgieron por primera vez en 2024.

Durante meses, la ONU investigó las denuncias de una abogada, una empleada subalterna de la CPI que trabajaba para Khan, de que él la acosó sexualmente y la sometió repetidamente a actos sexuales no consentidos, incluidos manoseos, intentos de besos y penetración digital y genital.

Sarah, una empleada subalterna de la CPI que trabajaba para Khan, explicó a Amanpour que esas acciones la hicieron sentirse “humillada”.

“(Hubo) manoseos y contacto físico, pero no comenzó así. Fue como una invasión gradual de los límites, no solo físicos, sino también emocionales”, dijo.

Khan, de 56 años, cooperó con la investigación de la ONU, según su informe.

En una entrevista previa con el periodista Mehdi Hasan, Khan negó haber tenido una relación sexual con la empleada, señalando que dijo a los investigadores de la ONU en sus primeros comentarios que “negó por completo haber incurrido en cualquier acoso, abuso de autoridad, comportamiento inapropiado en absoluto”, destacando también que cooperó con la investigación.

El órgano de supervisión del tribunal suspendió a Khan en junio a la espera de la votación del viernes por parte de los Estados miembros.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Andreas Kravik, cuyo país votó a favor de destituir a Khan, dijo antes de la sesión que el fiscal no era “idóneo” para seguir en el cargo.

“El mundo, y sobre todo las víctimas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, necesita una Corte Penal Internacional que funcione eficazmente”, dijo.

Khan y algunos de sus defensores han afirmado que las acusaciones forman parte de un esfuerzo por dañar su reputación tras su búsqueda de órdenes de arresto contra funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra.

En mayo de 2024, Khan solicitó órdenes de arresto para tres altos líderes de Hamás, así como para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en relación con los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel y la posterior guerra en Gaza.

Israel, que no es miembro de la corte, rechazó las órdenes y celebró este viernes la destitución de Khan, a quien acusó de llevar a cabo una caza de brujas.

El momento dio lugar a especulaciones —tanto dentro de la CPI como fuera del tribunal— de que las acusaciones de Sarah formaban parte de un esfuerzo patrocinado por un Estado por parte de Israel para desacreditar a Khan. Sarah, sin embargo, ha negado enérgicamente las afirmaciones de que trabajó como “agente estatal” para Israel.

La destitución de Khan llega en un momento de intenso escrutinio de la CPI, particularmente por parte de Estados Unidos. EE. UU. no es miembro y ha impuesto sanciones a 11 jueces y fiscales de la CPI, incluido Khan, citando las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant, así como una investigación pasada sobre tropas estadounidenses en Afganistán, que la CPI dice que fue relegada en prioridad, pero sigue abierta.

El jueves, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo ⁠que había “lunáticos y locos” en la CPI y que ningún funcionario estadounidense jamás sería juzgado allí.

Esta historia fue actualizada.

The-CNN-Wire

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