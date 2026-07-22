Se conocen los resultados preliminares de la autopsia independiente sobre la muerte de Nolan Wells

La causa de la muerte de Nolan Wells, un joven de 18 años cuyo cuerpo fue hallado el 6 de…

La causa de la muerte de Nolan Wells, un joven de 18 años cuyo cuerpo fue hallado el 6 de julio en la costa de Horn Island, frente a la costa de Misisipi, aún no ha sido determinada, según los resultados preliminares de una autopsia independiente dados a conocer este miércoles.

Un investigador independiente concluyó que la forma de la muerte permanece indeterminada mientras continúa la investigación, informó el abogado de la familia, Ben Crump.

La autopsia independiente, solicitada por la familia de Wells y financiada de manera privada, es independiente de la autopsia oficial realizada por la Oficina del Médico Forense del Estado de Misisipi el 7 de julio. Los resultados de la investigación de la autopsia estatal aún no se han hecho públicos, a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas de rutina.

Wells y sus amigos realizaron un paseo en bote por Horn Island con motivo del 4 de Julio. La isla, un territorio deshabitado protegido por el Gobierno federal frente a la costa de Misisipi, estaba concurrida por personas que celebraban el feriado, según las autoridades.

Cuando las fotografías del paseo mostraron al adolescente negro rodeado de amigos blancos, su muerte generó atención nacional y especulaciones sobre la posibilidad de que la raza hubiera influido, dado el complejo historial de tensiones raciales de Misisipi.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

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